Η Τούνη καρφώνει για ακόμη μία φορά τα «Πρωινάδικα».

Σε τρελά κέφια και με ανεβασμένη διάθεση καλημέρισε σήμερα η Ιωάννα Τούνη, τους ακολούθους της στο instagram.

H influencer, μέσω ενός βίντεο στα story της, πέταξε τα καρφιά της απέναντι στις πρωινές εκπομπές, οι οποίες σταμάτησαν να προβάλλονται λόγω καλοκαιριού.

Το συγκεκριμένο story έρχεται λίγες μόλις ημέρες από το ξέσπασμά της, για την δημοσίευση που είχε κάνει σε πισίνα στο Μπαλί, και ο Γιώργος Λιάγκας, το είχε σχολιάσει με άσχημο τρόπο.

«Καλημέρα, συμπεθέρα μου. Δευτερούλα σήμερα, καλή εβδομάδα. Και ξέρεις πόσο ωραία εβδομάδα είναι αυτή ε; Πρώτη εβδομάδα μετά από πάρα πολύ καιρό χωρίς καθόλου κιτρινίλα γιατί όλες οι τόξικ σκ@@@εκπομπές έχουν πάρει ρεπό για καλοκαίρι.Μπορούμε πλέον να χαρούμε το καλοκαίρι μας κι εμείς σαν άνθρωποι με λιγότερα τόξικ θέματα, Χριστέ μου, τα οποία δε βγάζουν πουθενά. Καλοκαιράκι λοιπόν από σήμερα», είπε χαρακτηριστικά.