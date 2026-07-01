Το βίντεο από τις διακοπές της Ιωάννας Τούνη στο Μπαλί που συζητήθηκε.

Το καλοκαίρι της σε εξωτικούς προορισμούς μοιάζει να απολαμβάνει αυτές τις ημέρες η Ιωάννα Τούνη, και το τελευατίο διάστημα βρίσκεται με φίλες και τη συνεργάτιδά της στο Μπαλί, στην Ινδονησία.

Μέσω των σχετικών αναρτήσεών της παρουσιάζει τη ζωή και την καθημερινότητά τους εκεί. Το συγκεκριμένο ταξίδι φαίνεται να έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, καθώς η γνωστή Instagrammer βρέθηκε στο Μπαλί και για επαγγελματικούς σκοπούς διοργανώνοντας ένα πλήρες πακέτο διακοπών για την ίδια και τις φίλες της.

Στο παρακάτω βίντεο, απεικονίζεται μέσα στην πισίνα του ξενοδοχείου μαζί με την παρέα της, κάνοντας χιούμορ με το ποσό που χρειάστηκε για την συγκεκριμένη εξόρμηση.

Έτσι, σε πρώτο πλάνο φαίνονται οι κοπέλες με τις οποίες έχει ταξιδέψει να αναρωτιούνται για τον οικονομικό απολογισμό και στη συνέχεια η κάμερα γυρίζει προς το μέρος της Ιωάννας Τούνη:

«Τι ωραία που ήρθαμε all-inclusive διακοπές», γράφει αρχικά το βίντεο και στη συνέχεια αναφέρει: «Μα δεν είναι all-inclusive».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Και ποιος πληρώνει», ήταν η φράση που ακολούθησε με την κάμερα να δείχνει την influencer στο νερό να κάνει αέρα με 500άρικα.

{https://www.tiktok.com/@bubblegun_world/video/7657197155697872150}

Πριν από μερικές ημέρες μία ακόμη δημοσίευση της Ιωάννας Τούνη απασχόλησε τα τηλεοπτικά πάνελ. Στο αντίστοιχο βίντεο φαίνεται να απαμτά σε κάποιο αρνητικό σχόλιο στο οποίο χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της έγραψε ότι είναι «για τα πανηγύρια».

Εκείνη με τη σειρά της ετοίμασε ένα στιγμιότυπο στο οποίο μοιάζει να κλαίει μέχρι που αποκαλύπτεται να γελά, ενώ στη λεζάντα αναφέρει: «Κλαίω γιατί που σχολίασε ότι είμαι για τα πανηγύρια, αλλά μετά κοιτάω τον τραπεζικό λογαριασμό μου και μου περνάει!».

{https://www.tiktok.com/@j.touni/video/7656392158416571670}