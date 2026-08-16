Παρά την ολοκλήρωση του απεγκλωβισμού, οι δυνάμεις του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής παραμένουν στην περιοχή.

Ολοκληρώθηκε η μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις περιοχές Σατερλί και Κολώνες στη Σαλαμίνα, οι οποίες βρέθηκαν στο επίκεντρο της πυρκαγιάς που σάρωσε το νησί.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, συνολικά 593 άτομα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από τις συγκεκριμένες περιοχές, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης που οργανώθηκε για την προστασία των πολιτών από τις φλόγες.

Από το σύνολο των ανθρώπων που απομακρύνθηκαν, 22 άτομα παρέμεναν μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης στην περιοχή και μεταφέρονται πλέον με ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο προς το λιμάνι των Παλουκίων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή πλωτών μέσων, καθώς οι ισχυρές δυνάμεις που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή κινητοποιήθηκαν για την ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών από τα σημεία όπου η φωτιά είχε δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες.

Συγκεκριμένα, δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ένα σκάφος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εξακολουθούν να βρίσκονται στην περιοχή, σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν νέων αναγκών.