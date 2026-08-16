Η εικόνα στο σημείο παραμένει δύσκολη και οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και την ασφάλεια των κατοίκων των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα μέτωπα.

Συγκλονιστικές είναι οι πληροφορίες που έρχονται από τα Περιστέρια της Σαλαμίνας, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής.

Οι δύο σοροί εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στην οδό Ανδρομάχης, κοντά στο σημείο όπου εκδηλώθηκε το ένα από τα δύο πύρινα μέτωπα του νησιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για δύο ηλικιωμένους, οι οποίοι βρέθηκαν έξω από καμένο σπίτι. Στην ίδια περιοχή, η πυρκαγιά προκάλεσε καταστροφές και σε άλλες κατοικίες, καθώς οι φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, ευνοούμενες από τους ισχυρούς ανέμους.

«Βοήθεια» φώναζαν οι δύο ηλικιωμένοι

Όπως έγινε γνωστό, κάτοικοι της περιοχής φέρεται να άκουσαν τους δύο ηλικιωμένους να ζητούν βοήθεια, καθώς είχαν εγκλωβιστεί από τους πυκνούς καπνούς.

Οι συνθήκες που επικρατούσαν στο σημείο φαίνεται πως δεν επέτρεψαν την έγκαιρη απομάκρυνσή τους. Οι καπνοί είχαν περιορίσει σημαντικά την ορατότητα, ενώ η φωτιά είχε εξαπλωθεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

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Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο εάν οι δύο ηλικιωμένοι επιχείρησαν να εγκαταλείψουν την κατοικία τους όταν αντιλήφθηκαν τον κίνδυνο ή αν προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν οι ίδιοι την πυρκαγιά πριν η κατάσταση γίνει ανεξέλεγκτη.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.

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Η φωτιά εξαπλώθηκε μέσα σε έξι λεπτά

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την εκδήλωση της πυρκαγιάς στις 14:40.

Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι η φωτιά εξαπλώθηκε με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα. Μέσα σε μόλις έξι λεπτά, το πύρινο μέτωπο είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις, δημιουργώντας συνθήκες που δυσκόλεψαν σημαντικά τόσο την προσπάθεια κατάσβεσης όσο και την απομάκρυνση των κατοίκων.

Καθοριστικό ρόλο στην ταχύτητα εξάπλωσης φαίνεται πως έπαιξαν οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή, μεταφέροντας τις φλόγες και τους πυκνούς καπνούς προς κατοικημένα σημεία.

Η πυρκαγιά κινήθηκε γρήγορα προς σπίτια, με αποτέλεσμα κάτοικοι να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό.

Καμένα σπίτια στα Περιστέρια

Στην περιοχή των Περιστερίων έχουν καταγραφεί σημαντικές καταστροφές, καθώς εκτός από το σπίτι έξω από το οποίο εντοπίστηκαν οι δύο σοροί, έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί και άλλες κατοικίες.

Η εικόνα που μεταφέρεται από το σημείο είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν μέσα σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας και υψηλού κινδύνου.

Η προστασία των κατοίκων παραμένει η βασική προτεραιότητα των Αρχών, ενώ οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται στα πύρινα μέτωπα.

Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που έχουν κινητοποιηθεί στη Σαλαμίνα επιχειρούν για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσής της.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς η εξέλιξη του μετώπου παραμένει δυναμική.