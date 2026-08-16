Η επίθεση αποτελεί μέρος της αυξανόμενης έντασης στον αεροπορικό πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με drones που έχει πραγματοποιήσει η Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής στη Ρωσία, με τη Μόσχα και την ευρύτερη περιφέρειά της να βρίσκονται στο επίκεντρο ενός μαζικού κύματος επιδρομών.

Οι ρωσικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι εκατοντάδες ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατευθύνθηκαν προς τη ρωσική πρωτεύουσα, ενώ συνολικά το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας έκανε λόγο για 822 drones που αναχαιτίστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, περίπου 600 drones κατευθύνθηκαν προς την περιφέρεια της Μόσχας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η επίθεση προκάλεσε ζημιές, τραυματισμούς και πυρκαγιές, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το πλήγμα σε μεγάλο κέντρο logistics της Wildberries.

Στις φλόγες τεράστια αποθήκη της Wildberries

Ένα από τα σημαντικότερα περιστατικά καταγράφηκε στην περιοχή του Κολεντίνο, περίπου 45 χιλιόμετρα νότια της Μόσχας, όπου πυρκαγιά ξέσπασε σε μεγάλη εγκατάσταση της Wildberries, ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους ηλεκτρονικού εμπορίου της Ρωσίας.

Εικόνες από την περιοχή δείχνουν τις εγκαταστάσεις να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονταν πάνω από το κέντρο logistics.

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Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην εγκατάσταση, με το μέγεθος της καταστροφής να αποτιμάται ακόμη από τις ρωσικές Αρχές. Παράλληλα, αναφορές κάνουν λόγο για πλήγμα και σε δεύτερη εγκατάσταση logistics στην περιοχή του Ντομοντέντοβο, κοντά σε ένα από τα σημαντικότερα αεροδρόμια της Μόσχας.

Η Wildberries έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ουκρανικών επιθέσεων τους τελευταίους μήνες. Το Κίεβο υποστηρίζει ότι ορισμένες δραστηριότητες της εταιρείας συνδέονται με την υποστήριξη της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας.

{https://x.com/nexta_tv/status/2088872705038733558}

Νεκρός 83χρονος από πλήγμα σε κατοικία

Η επίθεση δεν περιορίστηκε σε βιομηχανικές και logistics εγκαταστάσεις.

Στην περιφέρεια της Μόσχας, ένας 83χρονος άνδρας σκοτώθηκε όταν drone έπληξε ιδιωτική κατοικία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Αντρέι Βορόμπιοφ.

Παράλληλα, αναφέρθηκαν τραυματισμοί και ζημιές σε διάφορα σημεία της περιφέρειας, ενώ οι ρωσικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούσαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της μεγάλης επιδρομής.

Στην ευρύτερη περιοχή του Ροστόφ καταγράφηκε ακόμη βαρύτερος απολογισμός, καθώς σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις επιθέσεις με drones. Ζημιές υπέστησαν κατοικίες και υποδομές, ενώ σε περιοχή της περιφέρειας εκδηλώθηκε και δασική πυρκαγιά.

Προβλήματα στα αεροδρόμια της Μόσχας

Η μεγάλης κλίμακας επιδρομή επηρέασε και τις αεροπορικές μετακινήσεις.

Για λόγους ασφαλείας τέθηκαν προσωρινά περιορισμοί στη λειτουργία αεροδρομίων της ρωσικής πρωτεύουσας, μεταξύ άλλων των Βνούκοβο, Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι, με αποτέλεσμα να προκληθούν καθυστερήσεις και αναστάτωση στις πτήσεις.

Η χρήση εκατοντάδων drones σε μία συντονισμένη επιχείρηση καταδεικνύει τη δυνατότητα του Κιέβου να πραγματοποιεί επιθέσεις βαθιά μέσα στη ρωσική επικράτεια, μακριά από την πρώτη γραμμή του πολέμου.

Νέα κλιμάκωση στον πόλεμο των drones

Το Κίεβο έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς στο εσωτερικό της Ρωσίας, βάζοντας στο στόχαστρο στρατιωτικές εγκαταστάσεις, βιομηχανίες, ενεργειακές υποδομές και κέντρα logistics που θεωρεί ότι συνδέονται με τη ρωσική πολεμική βιομηχανία.

Από την πλευρά της, η Μόσχα συνεχίζει τις μαζικές επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον ουκρανικών πόλεων και υποδομών, διατηρώντας έναν κύκλο αμοιβαίων πληγμάτων που διευρύνεται ολοένα και περισσότερο πέρα από τις γραμμές του μετώπου.

Η συγκεκριμένη επιδρομή θεωρείται ιδιαίτερα μεγάλης κλίμακας, με τη ρωσική πλευρά να υποστηρίζει ότι αντιμετώπισε εκατοντάδες drones μέσα σε λίγες ώρες. Οι αριθμοί που ανακοινώνονται από τις δύο πλευρές σε τέτοιες επιχειρήσεις δεν είναι πάντοτε δυνατό να επαληθευτούν ανεξάρτητα.

Την ίδια ώρα, η επίθεση στη Μόσχα και στις γύρω περιοχές δείχνει ότι ο πόλεμος των drones αποκτά ολοένα μεγαλύτερη εμβέλεια, μεταφέροντας τις συνέπειες της σύγκρουσης βαθύτερα στο ρωσικό έδαφος.