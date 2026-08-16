Η Σαλαμίνα μετρά ήδη δύο νεκρούς, ενώ οι κάτοικοι αρκετών περιοχών παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η επιχείρηση αντιμετώπισης της πυρκαγιάς συνεχίζεται.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την έναρξη της φονικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη Σαλαμίνα, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες στα δύο πύρινα μέτωπα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρθηκαν στην ΕΡΤ, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης, ο οποίος ενημέρωσε την Πυροσβεστική για την εκδήλωση της φωτιάς, φέρεται να κατέθεσε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο γεμάτο σκουπίδια.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία αφορά το ένα από τα δύο μέτωπα που εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα και συγκεκριμένα στην περιοχή των Περιστερίων. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί και η σχετική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Δύο σοροί εντοπίστηκαν στα Περιστέρια

Η πυρκαγιά έχει ήδη λάβει τραγικές διαστάσεις, καθώς κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης εντοπίστηκαν δύο σοροί αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων στην οδό Ανδρομάχης.

Οι δύο άνθρωποι βρέθηκαν κοντά στο σημείο όπου φέρεται να ξεκίνησε το συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο. Οι σοροί εντοπίστηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν στην περιοχή, ενώ αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την ταυτοποίησή τους και τη διακρίβωση των συνθηκών υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους.

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Μέσα σε λίγα λεπτά η φωτιά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στις 14:40, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Από την πρώτη στιγμή, οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Το πύρινο μέτωπο αναπτύχθηκε ταχύτατα και, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το πεδίο, μέσα σε μόλις έξι λεπτά είχε εξαπλωθεί ραγδαία, δημιουργώντας μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση.

Οι φλόγες κινήθηκαν προς κατοικημένες περιοχές, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων. Παράλληλα, οι Αρχές ενεργοποίησαν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας και προχώρησαν σε οδηγίες απομάκρυνσης κατοίκων από περιοχές που βρίσκονταν στην πορεία της πυρκαγιάς.

Η εξάπλωση της φωτιάς μέσα σε λίγα λεπτά

Η εικόνα της πυρκαγιάς στις 14:46:

Η φωτιά στις 14:50:

Οκτώ άτομα με εγκαύματα στο Κέντρο Υγείας

Σημαντική είναι και η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, το οποίο έχει τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα από την πρώτη στιγμή.

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί τέσσερα ασθενοφόρα και μία μοτοσυκλέτα άμεσης επέμβασης, ενώ παραμένουν διαθέσιμες επιπλέον δυνάμεις για την περίπτωση που απαιτηθεί ενίσχυση.

Από τα Περιστέρια παραλήφθηκαν οκτώ άτομα που υπέστησαν εγκαύματα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

Η παρουσία του ΕΚΑΒ στην περιοχή κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η φωτιά έχει επηρεάσει κατοικημένες περιοχές και οι επιχειρήσεις κατάσβεσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Απεγκλωβισμός ηλικιωμένου από την Κακή Βίγλα

Παράλληλα, οι δυνάμεις έκτακτης ανάγκης χρειάστηκε να επέμβουν και στην Κακή Βίγλα, όπου ένας ηλικιωμένος εγκλωβίστηκε στην κατοικία του.

Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε και στη συνέχεια παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας για προληπτικό έλεγχο και την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

Το περιστατικό αποτυπώνει τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικρατούν σε ορισμένες περιοχές του νησιού, όπου οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις φλόγες και χρειάστηκε η άμεση επέμβαση των σωστικών συνεργείων.

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια

Την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την προσπάθεια περιορισμού των μετώπων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία σχετικά με την έναρξη της φωτιάς στα Περιστέρια.

Η μαρτυρία κατοίκου για το οικόπεδο με τα απορρίμματα αποτελεί ένα από τα στοιχεία που αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς. Προς το παρόν, πάντως, δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το πώς ξεκίνησε η φωτιά.

Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν μετά την πλήρη κατάσβεση των μετώπων, όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να εξετάσουν λεπτομερώς το σημείο έναρξης και τα ευρήματα της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, το ΕΚΑΒ παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα και βρίσκεται σε διαρκή συνεννόηση με την Πυροσβεστική, την Αστυνομία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να υπάρξει άμεση ανταπόκριση σε οποιαδήποτε νέα ανάγκη προκύψει.