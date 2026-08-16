Η επιχείρηση στη θάλασσα έχει ως στόχο την ασφαλή απομάκρυνση λουόμενων και άλλων πολιτών που βρίσκονται στις παράκτιες περιοχές οι οποίες επηρεάζονται από την πυρκαγιά.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση αντιμετώπισης των δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Σαλαμίνα, με τις Αρχές να δίνουν μάχη για τον περιορισμό των πύρινων μετώπων και, ταυτόχρονα, για την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και λουόμενων από τις επικίνδυνες περιοχές.

Σύμφωνα με την έκτακτη ενημέρωση του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχου Βασίλειου Βαθρακογιάννη, οι δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν με διαφορά μόλις 20 λεπτών.

Η πρώτη φωτιά ξέσπασε στις 14:43 στα Περιστέρια, σε μεικτή ζώνη κατοικιών και δασικής έκτασης, κοντά στην οδό Ανδρομάχης. Η δεύτερη εκδηλώθηκε στις 15:03 στην περιοχή Κακή Βίγλα Σεληνίων, δημιουργώντας ένα δεύτερο επικίνδυνο μέτωπο στο νησί.

Αναλυτικά όσα τόνισε ο ίδιος:

«Καλησπέρα σας από το κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

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Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στη Σαλαμίνα, σήμερα 16 Αυγούστου 2026. Η πρώτη στις 14:43 στην περιοχή Περιστέρια και η δεύτερη στις 15:03 στην περιοχή Κακή Βίγλα Σεληνίων.

Η πυρκαγιά στα Περιστέρια εκδηλώθηκε σε μεικτή ζώνη κατοικιών και δάσους, πλησίον της οδού Ανδρομάχης. Δυστυχώς, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων στο σημείο. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν στη συνέχεια από τους πυροσβέστες, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Τονίζεται ότι, η περιοχή της Σαλαμίνας σήμερα είναι σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς – κατηγορία 4- και στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι ριπές των οποίων φτάνουν τα 7 μποφόρ, γεγονός που βοήθησε την πυρκαγιά να λάβει γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις και να εξαπλωθεί ραγδαία μέσα σε 7 λεπτά με κατεύθυνση προς τους πλησιέστερους οικισμούς, όπως φαίνεται και στις πρώτες φωτογραφίες των drones επιτήρησης στις 14:46 και 14:50.

Επιχειρούν συνολικά 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες δασοκομάντος και 58 οχήματα καθώς και πλήθος εθελοντικών οχημάτων. Για την αεροπυρόσβεση, και για τις δύο πυρκαγιές, έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας καθώς και της Περιφέρειας Αττικής όπου σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία πραγματοποιούν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Εκδόθηκαν 6 μηνύματα από το 112 τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Περιστέρια, Αίας Κλάμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνι και Κακή Βίγλα προς ασφαλείς κατευθύνσεις.

Στην παραλία Σατερλί, βρίσκονται τα πλοία Μουζακίτης, Καραβασίλης και ένα ταχύπλοο Rafnar του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και 4 πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος. Aυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η απομάκρυνση λουόμενων.

Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται σε διασπορά στην περιοχή της πυρκαγιάς και πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ομοίως σε διασπορά βρίσκονται και δυνάμεις του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας και μέχρι στιγμής, ασθενοφόρα έχουν παραλάβει 4 άτομα με εγκαύματα και 1 ηλικιωμένο άτομο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Απευθύνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση».

502 άτομα απομακρύνθηκαν από τη θάλασσα

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη και στη θαλάσσια περιοχή της Σαλαμίνας.

Μέχρι στιγμής, 502 άτομα έχουν απομακρυνθεί από τις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες και έχουν μεταφερθεί σε τρία επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, τα οποία παραμένουν στην περιοχή.

Παράλληλα, στο σημείο κατευθύνεται ακόμη ένα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο, προκειμένου να ενισχύσει την επιχείρηση απομάκρυνσης.

Στην παραλία Σατερλί βρίσκονται τα πλοία «Μουζακίτης» και «Καραβασίλης», ένα ταχύπλοο Rafnar του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και τέσσερα πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkqgrgwxj05t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Επί ποδός Αστυνομία και ΕΚΑΒ

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί και ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και επιχειρούν σε διασπορά, ώστε να διευκολυνθεί η ασφαλής απομάκρυνση των πολιτών και η πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Αυξημένη είναι και η επιχειρησιακή ετοιμότητα του ΕΚΑΒ.

Μέχρι στιγμής, ασθενοφόρα έχουν παραλάβει οκτώ άτομα με εγκαύματα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ παραμένουν σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση τυχόν νέων περιστατικών και για ενίσχυση της επιχείρησης, εφόσον αυτό απαιτηθεί.

Έκκληση της Πυροσβεστικής στους πολίτες

Η Πυροσβεστική απευθύνει έκκληση προς όλους τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών και να μην επιχειρούν να προσεγγίσουν τις περιοχές όπου βρίσκονται τα πύρινα μέτωπα.

Η κατάσταση στη Σαλαμίνα παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών και να αυξάνουν τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων και περαιτέρω εξάπλωσης.