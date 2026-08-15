Το νερό συμπύκνωσης έχει πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά άλατα και δεν περιέχει τα ίδια επίπεδα ασβεστίου και άλλων μετάλλων που συναντάμε συνήθως στο νερό της βρύσης.

Τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, το κλιματιστικό μπορεί να λειτουργεί για πολλές ώρες, με αποτέλεσμα ο σωλήνας αποστράγγισης να στάζει συνεχώς νερό. Συνήθως το αφήνουμε να καταλήξει στον δρόμο, σε έναν αγωγό ή απευθείας στην αποχέτευση. Ωστόσο, αυτό το νερό μπορεί να έχει αρκετές χρήσιμες εφαρμογές στην καθημερινότητα, αρκεί να συλλέγεται και να χρησιμοποιείται σωστά.

Όπως αναφέρει το okdiario, οι ειδικοί στον κλιματισμό επισημαίνουν ότι πρόκειται για νερό συμπύκνωσης, το οποίο προέρχεται από την υγρασία του αέρα και περιέχει πολύ λίγα μεταλλικά στοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αξιοποιηθεί για ορισμένες εργασίες στο σπίτι και στον κήπο, χωρίς όμως να πρέπει να συγχέεται με το αποστειρωμένο ή πόσιμο νερό.

Πώς δημιουργείται το νερό από το κλιματιστικό

Το κλιματιστικό δεν «παράγει» νερό ούτε αντλεί νερό από το σύστημα ψύξης. Αυτό που κάνει είναι να αφαιρεί υγρασία από τον αέρα του χώρου.

Ο ζεστός και υγρός αέρας περνά από τον ψυχρό εξατμιστή της μονάδας. Καθώς η θερμοκρασία πέφτει, οι υδρατμοί συμπυκνώνονται και μετατρέπονται σε μικρά σταγονίδια, περίπου όπως συμβαίνει όταν εμφανίζονται σταγόνες στην εξωτερική επιφάνεια ενός κρύου μπουκαλιού.

Τα σταγονίδια συγκεντρώνονται σε έναν εσωτερικό δίσκο και στη συνέχεια απομακρύνονται μέσω του σωλήνα αποστράγγισης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ποσότητα του νερού που συγκεντρώνεται εξαρτάται από την υγρασία του περιβάλλοντος, τη θερμοκρασία και το πόσες ώρες λειτουργεί το κλιματιστικό. Σε περιόδους έντονης ζέστης και υψηλής υγρασίας, η ποσότητα μπορεί να είναι αξιοσημείωτη.

Δεν είναι αποστειρωμένο

Το νερό συμπύκνωσης έχει πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε μεταλλικά άλατα και δεν περιέχει τα ίδια επίπεδα ασβεστίου και άλλων μετάλλων που συναντάμε συνήθως στο νερό της βρύσης.

Η Mitsubishi Electric το περιγράφει ως νερό χαμηλής περιεκτικότητας σε μέταλλα, με χαρακτηριστικά που θυμίζουν απεσταγμένο νερό.

Υπάρχει, όμως, μια κρίσιμη διαφορά: το νερό του κλιματιστικού δεν είναι αποστειρωμένο.

Κατά τη διαδρομή του μέσα στη μονάδα μπορεί να έρθει σε επαφή με σκόνη, βρωμιά, βακτήρια, μύκητες ή άλλα υπολείμματα που έχουν συσσωρευτεί στα φίλτρα, στον δίσκο συλλογής ή στον σωλήνα αποστράγγισης.

Γι' αυτό και η αξιοποίησή του χρειάζεται ορισμένες βασικές προφυλάξεις.

Πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε στον κήπο

Μία από τις πιο πρακτικές χρήσεις του νερού συμπύκνωσης είναι το πότισμα ορισμένων φυτών.

Επειδή περιέχει ελάχιστα άλατα και δεν είναι «σκληρό» νερό, μπορεί να είναι κατάλληλο για φυτά που προτιμούν μαλακό νερό ή ελαφρώς όξινο υπόστρωμα. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι ορτανσίες, αλλά και αρκετά φυτά εσωτερικού χώρου.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί περιστασιακά για παχύφυτα, πάντα όμως με βάση τις ανάγκες κάθε φυτού και τη συχνότητα ποτίσματος που απαιτεί.

Χρειάζεται, ωστόσο, να θυμόμαστε ότι το νερό αυτό περιέχει ελάχιστα θρεπτικά συστατικά. Τα φυτά παίρνουν τα απαραίτητα στοιχεία κυρίως από το χώμα και το λίπασμα, επομένως η αποκλειστική χρήση νερού συμπύκνωσης για μεγάλα χρονικά διαστήματα δεν είναι ιδανική σε κάθε περίπτωση.

Μια πρακτική λύση είναι η εναλλαγή του με νερό βρύσης ή η σωστή λίπανση του εδάφους.

Πριν το ρίξετε στη γλάστρα, ελέγξτε το

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως κάθε ποσότητα νερού που συλλέγεται από ένα κλιματιστικό.

Αν το νερό έχει περίεργη οσμή, ασυνήθιστο χρώμα ή εμφανή υπολείμματα, είναι προτιμότερο να απορριφθεί.

Εξίσου σημαντική είναι η κατάσταση της ίδιας της συσκευής. Βρώμικα φίλτρα, ένας δίσκος με συσσωρευμένα υπολείμματα ή ένας σωλήνας που χρειάζεται καθαρισμό μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του νερού.

Για τη συλλογή του είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται καθαρό δοχείο, το οποίο να παραμένει καλυμμένο. Το νερό δεν πρέπει να αποθηκεύεται για πολλές ημέρες, καθώς το στάσιμο νερό μπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη μικροοργανισμών ή την προσέλκυση εντόμων.

Χρήσιμο και για τον καθαρισμό του σπιτιού

Το νερό του κλιματιστικού μπορεί να έχει δεύτερη ζωή και μέσα στο σπίτι.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καθαρισμό παραθύρων, καθρεφτών και ορισμένων επιφανειών, καθώς η χαμηλή περιεκτικότητά του σε άλατα σημαίνει ότι είναι λιγότερο πιθανό να αφήσει τα χαρακτηριστικά λευκά σημάδια που συχνά δημιουργεί το σκληρό νερό όταν στεγνώνει.

Μπορεί να συνδυαστεί με το συνηθισμένο καθαριστικό και στη συνέχεια να σκουπιστεί με ένα καθαρό πανί.

Μπορεί να μπει και στο σίδερο;

Το νερό χαμηλής περιεκτικότητας σε μέταλλα χρησιμοποιείται συχνά σε σίδερα ατμού, καθώς μπορεί να περιορίσει τη συσσώρευση αλάτων.

Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι το νερό του κλιματιστικού είναι κατάλληλο για κάθε σίδερο.

Ορισμένα μοντέλα έχουν σχεδιαστεί για χρήση με νερό βρύσης, ενώ άλλα προβλέπουν απιονισμένο νερό ή συγκεκριμένο μείγμα. Κατασκευαστές όπως η Rowenta συνιστούν στους καταναλωτές να συμβουλεύονται τις οδηγίες του μοντέλου τους, καθώς η αποκλειστική χρήση νερού πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε μέταλλα μπορεί να μην ενδείκνυται για όλα τα συστήματα.

Σε κάθε περίπτωση, το νερό που θα μπει σε μια συσκευή πρέπει να είναι καθαρό και να έχει συλλεχθεί με σωστό τρόπο.

Το βασικό «όχι»: Δεν πίνεται

Παρά το γεγονός ότι είναι διαυγές και περιέχει λίγα μέταλλα, το νερό από το κλιματιστικό δεν είναι πόσιμο.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πόση, μαγείρεμα, πλύσιμο τροφίμων ή γέμισμα μπολ κατοικίδιων.

Ο λόγος είναι απλός: το νερό δεν έχει υποστεί τους υγειονομικούς ελέγχους και την επεξεργασία που απαιτούνται για το πόσιμο νερό. Επιπλέον, μπορεί να έχει έρθει σε επαφή με μικροοργανισμούς και ρύπους που βρίσκονται στο εσωτερικό της μονάδας.

Η εμφάνισή του δεν μπορεί να μας δείξει αν είναι μικροβιολογικά ασφαλές.

Ένα μικρό «δώρο» του κλιματιστικού

Την επόμενη φορά που θα δείτε τον σωλήνα του κλιματιστικού να στάζει για ώρες, δεν χρειάζεται απαραίτητα να αφήσετε όλο αυτό το νερό να χαθεί.

Με ένα καθαρό και κατάλληλο δοχείο μπορείτε να συλλέξετε το νερό συμπύκνωσης και να του δώσετε μια δεύτερη χρήση — από το πότισμα συγκεκριμένων φυτών μέχρι τον καθαρισμό ορισμένων επιφανειών.

Το σημαντικό είναι να θυμάστε τη βασική διαφορά: έχει λίγα άλατα, αλλά δεν είναι πόσιμο και δεν είναι αποστειρωμένο.

Με σωστή συλλογή, καθαρό δοχείο και άμεση αξιοποίηση, το νερό που μέχρι σήμερα κατέληγε στην αποχέτευση μπορεί να γίνει ένα μικρό αλλά χρήσιμο εργαλείο για το σπίτι και τον κήπο.