Στα φίλτρα συσσωρεύονται σκόνη, χνούδια, τρίχες κατοικίδιων και κάθε είδους σωματίδια, τα οποία σταδιακά δυσκολεύουν την κυκλοφορία του αέρα.

Τον Αύγουστο το κλιματιστικό λειτουργεί πολλές ώρες μέσα στην ημέρα. Και μπορεί η σωστή θερμοκρασία να είναι το βασικό ζητούμενο για να δροσίζεται το σπίτι, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε κάτι εξίσου σημαντικό: τα φίλτρα.

Στα φίλτρα συσσωρεύονται σκόνη, χνούδια, τρίχες κατοικίδιων και κάθε είδους σωματίδια, τα οποία σταδιακά δυσκολεύουν την κυκλοφορία του αέρα. Για τον λόγο αυτό, ειδικός στον κλιματισμό συνιστά να μνα καθαρίζουμε τα φίλτρα σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Συγκεκριμένα, κατά τους θερινούς μήνες προτείνει καθαρισμό κάθε 15 έως 30 ημέρες - ακόμη συχνότερα σε σπίτια όπου το κλιματιστικό λειτουργεί πολλές ώρες ή τα φίλτρα λερώνονται πιο εύκολα.

Το κλιματιστικό, άλλωστε, δεν μας προειδοποιεί ότι τα φίλτρα έχουν βρωμίσει. Συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, αλλά μπορεί να χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο για να δροσίσει ένα δωμάτιο, «φουσκώνοντας» έτσι τον λογαριασμό ρεύματος.

Τα βρώμικα φίλτρα μειώνουν την απόδοση

Η λειτουργία του φίλτρου είναι απλή: συγκρατεί μεγάλο μέρος των σωματιδίων που περιέχει ο αέρας πριν αυτός επιστρέψει στον χώρο. Το πρόβλημα εμφανίζεται όταν το φίλτρο γεμίσει με ρύπους και ο αέρας δεν μπορεί πλέον να κυκλοφορήσει με την ίδια ευκολία.

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Τότε το κλιματιστικό καταπονείται περισσότερο, ο ανεμιστήρας δυσκολεύεται να μετακινήσει τον αέρα και χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Έτσι μπορεί να δίνεται η εντύπωση ότι δεν ψύχει αρκετά, ενώ στην πραγματικότητα το πρόβλημα μπορεί να είναι απλώς ότι έχει καθυστερήσει ο καθαρισμός.

Άλλες ενδείξεις είναι η ασυνήθιστη μυρωδιά κατά την ενεργοποίηση, ο εντονότερος θόρυβος, οι διαρροές νερού ή ακόμη και ο σχηματισμός πάγου στην εσωτερική μονάδα. Ο ειδικός προειδοποιεί ότι ένα πολύ βρώμικο φίλτρο μπορεί να μειώσει την απόδοση έως και κατά 50%.

Κάθε πότε χρειάζονται καθάρισμα

Δεν υπάρχει σύσταση που να ισχύει για όλα τα σπίτια. Ωστόσο, τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν το κλιματιστικό χρησιμοποιείται καθημερινά για πολλές ώρες, ένας έλεγχος κάθε 15 ημέρες είναι μια καλή πρακτική. Με πιο περιορισμένη χρήση, ένας καθαρισμός τον μήνα μπορεί να είναι αρκετός.

Σε σπίτια με κατοικίδια, με συχνά ανοιχτά παράθυρα ή πολλή σκόνη, μπορεί να χρειάζεται έλεγχος ακόμη και κάθε εβδομάδα.

Πώς καθαρίζουμε τα φίλτρα στο σπίτι

Στα περισσότερα οικιακά μοντέλα τα φίλτρα αφαιρούνται εύκολα, αφού πρώτα συμβουλευτούμε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η συσκευή πρέπει πάντοτε να είναι σβηστή και αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα.

Αν έχουν πολλή σκόνη, μπορούμε αρχικά να την αφαιρέσουμε με ηλεκτρική σκούπα σε χαμηλή ισχύ και στη συνέχεια να πλύνουμε τα φίλτρα με νερό. Όπου χρειάζεται, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μικρή ποσότητα ήπιου απορρυπαντικού. Αποφεύγουμε ισχυρά καθαριστικά και σκληρά σφουγγάρια που μπορεί να καταστρέψουν το πλέγμα.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να στεγνώσουν εντελώς πριν τοποθετηθούν ξανά. Είναι προτιμότερο να τα αφήσουμε να στεγνώσουν στη σκιά. Η επανατοποθέτησή τους ενώ είναι ακόμη υγρά μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες οσμές ή να ευνοήσει την ανάπτυξη μούχλας.

Με πληροφορίες από okdiario.com