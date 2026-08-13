Ο Δημήτρης Τσακάλας ήταν καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με Λεμόνι» στο YouTube, όπου αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε οικονομικά, εξηγώντας ότι τα χρήματα που λάμβανε ανά επεισόδιο δεν επαρκούσαν για να καλύψει τα προσωπικά του έξοδα.

Σε αποκαλύψεις για τις απολαβές του στη δημοφιλή σειρά «Το Καφέ της Χαράς» προχώρησε ο Δημήτρης Τσακάλας, ο οποίος υποδυόταν τον «Μπίλυ». Ο γνωστός ηθοποιός, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητός στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από το επιτυχημένο σίριαλ, μίλησε για την οικονομική πραγματικότητα που αντιμετώπισε στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, αλλά και για τις αμοιβές του στη σειρά.

Ο Δημήτρης Τσακάλας ήταν καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με Λεμόνι» στο YouTube, όπου αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε οικονομικά, εξηγώντας ότι τα χρήματα που λάμβανε ανά επεισόδιο δεν επαρκούσαν για να καλύψει τα προσωπικά του έξοδα.

Η παρέμβαση της μητέρας του στο «Καφέ της Χαράς»

Όπως αποκάλυψε ο ηθοποιός, κατά τη δεύτερη χρονιά προβολής της σειράς χρειάστηκε να παρέμβει η μητέρα του στην παραγωγή, προκειμένου να διεκδικήσει αύξηση στην αμοιβή του γιου της.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι κατά την τρίτη σεζόν τα χρήματα που έπαιρνε από τη σειρά παρέμεναν ανεπαρκή, με αποτέλεσμα να αναζητήσει και δεύτερη δουλειά παράλληλα με τα γυρίσματα.

«Παράλληλα με την τελευταία σεζόν του «Καφέ», εγώ έπιασα και δουλειά εκτός των γυρισμάτων, γιατί δεν έβγαινα οικονομικά, οπότε έπρεπε να δουλέψω σε μια έξτρα δουλειά. Δεν είχα και πολλά γυρίσματα εγώ την τρίτη χρονιά, γιατί δεν είχα συμφωνήσει να είμαι σε όλα τα επεισόδια, οπότε το συνδύασα κάπως έτσι».

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«Έπαιρνα πολύ λιγότερα λεφτά από τον Πάρη»

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Τσακάλας αναφέρθηκε στις αμοιβές του και αποκάλυψε πώς διαπίστωσε ότι έπαιρνε σημαντικά λιγότερα χρήματα σε σύγκριση με άλλους ηθοποιούς της σειράς.

«Ωραία. Θες να γελάσουμε; Λοιπόν, όταν κάποια στιγμή έπεσα σε ένα απόσπασμα της εκπομπής σου, όπου ήταν ο Πάρης, ο Μανωλάκης από το “Καφέ της Χαράς”, και τον ρώταγες για τα λεφτά και είπε το ποσό που είχε πάρει τότε, έπαθα σοκ γιατί ανακάλυψα ότι έπαιρνα πολύ λιγότερα λεφτά από τον Πάρη. Όταν το είχα πει στη Λουιζίδου τότε, την τρίτη χρονιά, μου είχε πει: “Δεν σε πιστεύω”. Της λέω: “Θα σου πω ψέματα;”. Μου έλεγε: “Να δω το δελτίο σου”. Ήταν πολύ λίγα τα λεφτά, εννοώ, ειδικά για εκείνες τις εποχές. Έπαιρνα 140 ευρώ το επεισόδιο, που σε κάποιον τώρα μπορεί να λέει: “Α, πάρα πολλά λεφτά”. Δεν ήταν καθημερινή η σειρά. Ήταν τέσσερα επεισόδια το μήνα, άρα έπαιρνα 560 ευρώ μεικτά. 400 κάτι καθαρά».

{https://www.youtube.com/watch?v=4tK9ntOCgQY}