Ο ηθοποιός, μίλησε για τον ρόλο του Θόδωρου στο «Καφέ της Χαράς» και για την υποκριτική του πορεία.

Για το ρόλο του στο «Καφέ της Χαράς», την υποκριτική, το θέατρο και τα νέα παιδιά στο χώρο μίλησε ο Περικλής Λιανός, στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast».

Υπενθυμίζεται πως ο γνωστός ηθοποιός, είχε ερμηνεύσει με μεγάλη επιτυχία τον ρόλο του Θοδωρή στην διαχρονική σειρά του Χάρη Ρώμα, ωστόσο αυτό, είχε ως αποτέλεσμα να «χάσει» ορισμένες δουλειές με την πάροδο του χρόνου.

Σύμφωνα λοιπόν με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στον αέρα της εκπομπής, Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, ο Περικλής Λιανός, τόνισε πως ο ρόλος του Θοδωρή, τον εγκλώβισε επαγγελματικά: «Ο ρόλος του Θόδωρου στο Καφέ της Χαράς με εγκλώβισε και αυτό με ενοχλούσε. Για ένα μεγάλο διάστημα μού πρότειναν μόνο τέτοια πράγματα. Με έχει απορρίψει σκηνοθέτης γιατί έλεγε ότι μπορώ να κάνω μόνο ρόλους σαν το Θόδωρο».

Μάλιστα, με αφορμή τη συζήτηση, απάντησε και στο ερώτημα του δημοσιογράφου σχετικά με την άποψη ότι το θέατρο «είναι ένα μεγάλο κρεβάτι», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ να δεχτώ την ατάκα ότι το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι. Εγώ τόσα χρόνια που δουλεύω, δεν χρειάστηκα κανένα κρεβάτι. Δεν είναι ωραίες αυτές οι γενικεύσεις».

Κλείνοντας, μίλησε για τα νέα παιδιά στο χώρο της υποκριτικής υποστηρίζοντας πως πλέον οι νέοι φοβούνται να αφήσουν στην άκρη κάποιες καταστάσεις: «Το έχω δει αυτό, εμείς παίζαμε και με 40 πυρετό, μου έχει συμβεί να με πάρουν να μου πουν ότι πεθαίνει η μάνα μου. Οι νέοι ηθοποιοί, είχαν απορήσει… Δεν λέω ότι αυτό είναι το σωστό και έτσι πρέπει να γίνεται, αλλά από την άλλη επειδή είναι μία συλλογική δουλειά αν ο κάθε ένας βάλει και το πρόβλημά του στο κέντρο, δεν θα βγει ποτέ η δουλειά…».