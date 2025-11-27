Συγκινητική ήταν η εμφάνιση της Νάνας Μούσχουρη και του Νίκου Αλιάγα στην γαλλική τηλεόραση όπου ερμήνευσαν δημιουργίες του Νίκου Γκάτσου και του Μάνου Χατζηδάκι.

Συγκλονιστική ήταν η συνάντηση του Νίκου Αλιάγα και της Νάνας Μούσχουρη στην γαλλική τηλεόραση όπου κλίθηκαν να ερμηνεύσουν το «Χάρτινο το φεγγαράκι» σε στίχους Νίκου Γκάτσου και τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι.

Σύμφωνα με τα όσα προβλήθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης, 27 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, οι δύο καλλιτέχνες βρέθηκαν στη σκηνή, με αφορμή το αφιέρωμα που έγινε από το γαλλικό μέσο για τις γυναίκες.

Όπως δε αναφέρεται και στο ρεπορτάζ του δημοσιογράφου της εκπομπής, η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας, θεωρούνται δύο από τα πολύ αγαπητά πρόσωπα στην Ευρώπη. Για το εν λόγω αφιέρωμα η ερμηνεύτρια ζήτησε να τη συνοδεύσει καλλιτεχνικά επί σκηνής ο φίλος και συνάδελφός της, Νίκος Αλιάγας.

Ιδιαίτερη συγκινητική ήταν η στιγμή όπου ο Νίκος Αλιάγας, σκύβει και φιλά τρυφερά το χέρι της Νάνας Μούσχουρη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dejlx9ifit2p?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ταυτόχρονα, στην εκπομπή προβλήθηκε και ένα σύντομο απόσπασμα από ένα βίντεο στα παρασκήνια όπου ο Νίκος Αλιάγας, χαρακτηρίζει τη Νανά Μούσχουρη, φίλη, μητέρα και αδερφή του, ενώ αστειεύτηκε και για την ηλικία της.

Να σημειωθεί βέβαια, πως οι δύο ερμηνευτές, κατοικούν επί σειρά ετών στο εξωτερικό, έχοντας χτίσει μια μακρά πορεία στο χώρο, ενώ η Νανά Μούσχουρη προ ημερών έκλεισε τα 91 της χρόνια. Στο παρελθόν μάλιστα μεταξύ των δεκαετιών 1950 - 1960, υπήρξε και η μούσα του Μάνου Χατζιδάκι, έχοντας ερμηνεύσει 38 δημιουργίες του.