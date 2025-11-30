Όπως είπε, και στην Κρήτη «η λαϊκή δυσαρέσκεια και αγανάκτηση, δικαίως μεγαλώνει».

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που επιβάλει, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα να βγουν μπροστά και να παρέμβουν αποφασιστικά στις εξελίξεις.... Είναι άδικη και αντιλαϊκή η καπιταλιστική ανάπτυξη γιατί προϋποθέτει την κλιμάκωση της αντεργατικής επίθεσης", δήλωσε απόψε από τα Χανιά ο γγ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος παραβρέθηκε και μίλησε σε στελέχη, μέλη και φίλους του ΚΚΕ σε χώρο συνεστίασης στον Πλατανιά Χανίων.

Όπως είπε, και στην Κρήτη «η λαϊκή δυσαρέσκεια και αγανάκτηση, δικαίως μεγαλώνει, είναι η ώρα να δοθεί αποφασιστική απάντηση στην κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και στα στηρίγματά της, τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, να οργανωθεί και να δυναμώσει ο αγώνας για την επιβίωση, να βρεθούν στο επίκεντρο οι σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων».

Μίλησε για τις κινητοποιήσεις των ημερών, τονίζοντας πως «είναι ελπιδοφόρο το γεγονός ότι προχθές εδώ στην Κρήτη, από τα Χανιά ως τη Σητεία, χιλιάδες λαού ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα δεκάδων φορέων του νησιού διαδήλωσαν. Βάζοντας στο στόχαστρο την εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ στην υγεία, που μετατρέπει τα νοσοκομεία σε επιχειρηματικές μονάδες και τους ασθενείς σε πελάτες ... ο λαός στην Κρήτη, όπως και αλλού βέβαια, δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με τη μιζέρια της υποχρηματοδότησης, την πολιτική της εμπορευματοποίησης στην Υγεία που απογειώνει η κυβέρνηση της ΝΔ».

Είπε ότι ο λαός δεν πρέπει να «συμβιβαζόμαστε με τα όποια ψίχουλα θα πέφτουν από το τραπέζι της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Γιατί αυτό εννοεί ο Μητσοτάκης όταν με θράσος προβάλει πως η κυβέρνησή του υλοποιεί με συνέπεια τις δεσμεύσεις της και κάτι θα δώσει στους πολίτες, ως οικονομικό μέρισμα από την καπιταλιστική ανάπτυξη... οι δεσμεύσεις αφορούν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων μιας χούφτας παράσιτων καπιταλιστών. Χώρια που η ελληνική οικονομία δεν είναι σε γυάλα και τα σινιάλα δεν είναι και πολύ καλά ... Το σίγουρο είναι ότι η ανάπτυξη που καταγράφεται είναι άδικη και αντιλαϊκή, όπως κάθε καπιταλιστική ανάπτυξη, γιατί επιδεινώνεται η θέση της εργατικής λαϊκής οικογένειας... Και σήμερα, το εισόδημα, το καταβροχθίζει η ακρίβεια και οι άδικοι φόροι που έχουν φτάσει στον Θεό, οι οικογενειακές δαπάνες για την υγεία και την παιδεία των παιδιών. Είναι άδικη και αντιλαϊκή η καπιταλιστική ανάπτυξη γιατί προϋποθέτει την κλιμάκωση της αντεργατικής επίθεσης, με πρόσφατο παράδειγμα τον "νέο εργασιακό χάρτη" που παρουσίασε προχθές η υπουργός της 13ωρης σκλαβιάς, η Κεραμέως. Έχοντας μάλιστα δίπλα της, από τη μια μεριά τους βιομηχάνους, και από την άλλη ως γλάστρα, τη θλιβερή, ξεπουλημένη ΠΑΣΟΚική ηγεσία της ΓΣΕΕ».

Έκανε λόγο για «κυβερνητικά πανηγύρια περί "ιστορικής συμφωνίας", που εξοργίζουν τα εκατομμύρια των μισθωτών, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία αμείβονται με λιγότερο από 1.000 ευρώ και με αυτά πρέπει να βγάλουν τον μήνα, στενάζοντας από την ακρίβεια στη στέγη, την ενέργεια και τα βασικά αγαθά. Προφανώς, και εξοργίζουν τους πάνω από 50.000 ξενοδοχοϋπαλλήλους της Κρήτης που ακούν πως η πρόβλεψη για φέτος είναι οι αφίξεις στο νησί να ξεπεράσουν τα 6 εκατομμύρια, με τα κέρδη να μετριούνται σε δισεκατομμύρια, γιατί ξέρουν πως εκείνοι θα συνεχίζουν να μετρούν εργατικά ατυχήματα, εξουθένωση και μυοσκελετικά προβλήματα, μισθούς παντελώς αναντίστοιχους με την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Όλοι τους, ονειρεύονται "συναινέσεις" και "κοινωνική ειρήνη", «τα κεφάλια μέσα», ιδιαίτερα σε συνθήκες πολεμικής οικονομίας και προετοιμασίας, είπε ο κ. Κουτσούμπας, επισημαίνοντας πως "οι εργαζόμενοι δεν θα παραιτηθούν από την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις, με 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και θα περιμένουν από έναν αλγόριθμο να ορίζει τους μισθούς τους, αν και όταν αντέχει η οικονομία, όπως μας λένε συνεχώς, εννοώντας, βέβαια, τα κέρδη της εργοδοσίας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Είπε ότι «ο αγώνας των εργαζομένων για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, για καλύτερους μισθούς και ωράρια, μπορεί να συναντηθεί με τον αγώνα των μικρών επαγγελματιών και εμπόρων, ενάντια στη φοροληστεία. Μπορεί να συναντηθεί με τον μεγάλο αγώνα επιβίωσης που δίνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι που στήνουν τα μπλόκα τους σε όλη τη χώρα».

Κάλεσε την κυβέρνηση «να καταλάβει ότι με την καταστολή και τα ΜΑΤ... το μόνο που θα καταφέρει είναι να φάει τα μούτρα της, όπως σήμερα που η προσπάθεια της έπεσε στο κενό μπροστά στη μαζικότητα, την αποφασιστικότητα, την οργανωμένη απειθαρχία των βιοπαλαιστών αγροτών. Ο αγώνας των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων είναι δίκαιος, γιατί δίκαιο είναι να μπορούν να παράγουν για να μείνουν στον τόπο τους, να έχουν αξιοπρεπές εισόδημα για να ζήσουν οι ίδιοι και οι οικογένειες τους».

Χαρακτήρισε ως εξοργιστικό «να παρακολουθεί κανείς τους διάφορους "χασάπηδες" και τις "κυρίες με τις Φεράρι", τα διάφορα κομματόσκυλα, λαμόγια της ΝΔ να πουλάνε τρελίτσα στην Εξεταστική Επιτροπή ή τη ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ να τσακώνονται για το ποιος είναι κουμπάρος με ποιον εδώ στην Κρήτη... η σαπίλα είναι αποτέλεσμα της υλοποίησης της πολιτικής της σάπιας και διεφθαρμένης ως το μεδούλι Ευρωπαϊκής Ένωσης των μονοπωλίων που δεν επιδοτεί την πραγματική παραγωγή και ξεκληρίζει τελικά τους βιοπαλαιστές αγρότες, για να συγκεντρώνεται η αγροτική παραγωγή σε λίγους μεγαλοαγρότες καπιταλιστές».

Ο γγ του ΚΚΕ ζήτησε ο αγώνας των αγροτών στα μπλόκα να συναντήσει την αλληλεγγύη όλου του λαού, «που επίσης υποφέρει, γιατί ο ένοχος είναι ο ίδιος, γιατί ο αντίπαλος είναι κοινός, είναι οι μεγάλοι αγροτοδιατροφικοί όμιλοι, οι βιομήχανοι και μεγαλέμποροι, που από τη μία ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους για τα κέρδη τους και από την άλλη ξετινάζουν τους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους, αφήνοντάς τους όπως πάντα "στον άσσο"».

Κάλεσε επίσης μέλη και φίλους του ΚΚΕ, «όταν ακούτε την κυβέρνηση της ΝΔ και προσωπικά τον Μητσοτάκη να επιμένουν πως υλοποιούν τις δεσμεύσεις τους, εννοούν, προφανώς, και τις δεσμεύσεις απέναντι στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες της ελληνικής άρχουσας τάξης με την ΕΕ, το ΝΑΤΟ, με τη στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Και μάλιστα, όπως δηλώνει και η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, που έπιασε αμέσως δουλειά, οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται στο καλύτερο δυνατό σημείο. Κι όταν ακούς τέτοια από τέτοια στόματα, μην περιμένεις και τίποτα καλό ... Ο λαός μας πληρώνει τους πανάκριβους εξοπλισμούς, που καμία σχέση δεν έχουν με την άμυνα της χώρας. Αφού αυτοί αξιοποιούνται για τους πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ενώ την ίδια ώρα η χώρα είναι μπλεγμένη στα πολεμικά μέτωπα στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Γιατί αυτό επιβάλει η γεωστρατηγική αναβάθμιση της ελληνικής αστικής τάξης, δηλαδή η ανάγκη της να συμμετέχει στο πλιάτσικο που γίνεται σε βάρος των λαών της περιοχής».

Μιλώντας και για τη μετατροπή της χώρας «σε ενεργειακό κόμβο» όπως είπε, «εδώ έρχονται και κουμπώνουν οι επενδύσεις στην Αλεξανδρούπολη και αλλού, για τη μεταφορά του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου -του λεγόμενου LNG- σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, για να απαγορευτεί και αποκλειστεί εντελώς το ρώσικο φυσικό αέριο. Εδώ ακουμπά και η πρόσφατη συμφωνία για το λιμάνι της Ελευσίνας, που θα εξυπηρετεί αμερικανικά συμφέροντα, ως αντίπαλο δέος στο Λιμάνι του Πειραιά και την κινεζική COSCO. Μόνο που η μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό, μεταφορικό και στρατιωτικό κόμβο, όχι μόνο δεν μάς προστατεύουν αλλά μάς τοποθετούν και στο "μάτι του κυκλώνα" των ανταγωνισμών και των πολέμων. Ανταγωνισμοί και πόλεμοι που οξύνονται διεθνώς, στο έδαφος της αντιπαράθεσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα».

Τόνισε πως «και η ίδια η Κρήτη τοποθετείται στο "μάτι του Κυκλώνα", αν δει κανείς πως εκφράζεται στην περιοχή ο συγκεκριμένος στόχος. Εδώ στην Κρήτη -και πιο συγκεκριμένα στο Λασίθι- καταλήγει ο ΕASTMED. Εδώ υπάρχουν εγκαταστάσεις και υποδομές για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Εδώ στην περιοχή που είναι ήδη "πρωτοπόρος" στην εγκατεστημένη ισχύ ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, σχεδιάζονται πρότζεκτ αποθήκευσης, κοιλάδα υδρογόνου, ηλιοθερμικοί σταθμοί, υπεράκτια αιολικά πάρκα, ακόμα και πλατφόρμες LNG ακούγεται πως σχεδιάζουν».

Κατά τον γραμματέα του ΚΚΕ, «η Κρήτη με τη βάση της Σούδας είναι μόνιμα στο "μάτι του κυκλώνα", λόγω της ειδικής και κομβικής σημασίας που έχει για υλοποίηση των αμερικανονατοϊκών σχεδιασμών σε ολόκληρη την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ... οι εργαζόμενοι, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα, πρέπει να ξεσηκωθούν και να μην αποδεχτούν να θυσιάσουν τα παιδιά τους για τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών του, αυτά που, παραπλανητικά, τα βαφτίζουν ως "εθνικό συμφέρον". Το συμφέρον όμως της εργατικής τάξης είναι να σταθεί απέναντι από τους εκμεταλλευτές της. Να βάλει μπροστά τα δικά της συμφέροντα που επιβάλουν να απαλλαγεί μια και καλή απ' αυτούς που της έχουν κάτσει στο σβέρκο, την εκμεταλλεύονται, την σέρνουν στον πόλεμο και να οικοδομήσει μια δική της κοινωνία χωρίς φτώχεια και πολέμους, το σοσιαλισμό».

Όπως ανέφερε, είναι ώριμες και αναγκαίες οι ριζικές αλλαγές στο επίπεδο της οικονομίας και της κοινωνίας. «Απαιτείται μια άλλη διακυβέρνηση -εξουσία, πραγματικά εργατική-λαϊκή, για να βγούμε από τα σημερινά αδιέξοδα που γεννά και αναπαράγει το σύστημα. Οτιδήποτε άλλο, είτε η αναμονή και η ανανέωση της εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μητσοτάκη είτε η επιλογή ενός άλλου επίδοξου "Μητσοτάκη", που θα συνεχίσει το έργο του, μόνο χαμένο χρόνο, νέες απογοητεύσεις και ακόμα μεγαλύτερα βάσανα θα φέρει».

Μιλώντας για τον Αλέξη Τσίπρα είπε πως «προσπαθεί να δώσει ξανά διαπιστευτήρια στο σύστημα για να τον εμπιστευτεί για μια ακόμα φορά, στο πλαίσιο των διεργασιών ανασύνθεσης που εξελίσσονται».

Eίπε ότι τα πρόσωπα του συστήματος φέρνουν απογοητεύσεις, «αυτός ο ευνουχισμός κάθε ριζοσπαστικής διάθεσης που έχει επενδυθεί σε τέτοιες δυνάμεις είναι που ανοίγει κάθε φορά τελικά τον δρόμο για την επάνοδο της δεξιάς ή ακροδεξιάς, άλλων δυνάμεων του συστήματος, που έρχονται και παρέρχονται, ως διάττοντες αστέρες, μόνο για να δώσουν ανάσα ζωής σε ένα γερασμένο σύστημα, για να εξασφαλίσουν τελικά τη διαιώνιση αυτού του σάπιου συστήματος».

Είπε ότι το ΚΚΕ είναι κόμμα πραγματικά «έτοιμο για όλα, ικανό να ανταποκριθεί στα καθήκοντα και τις ευθύνες που έχουμε αναλάβει απέναντι στην εργατική τάξη, στον λαό. Ένα Κόμμα, που όλη η λειτουργία του, η κατάσταση των δυνάμεών του, πρέπει να εναρμονιστεί πλήρως και με πιο γρήγορους και αποτελεσματικούς ρυθμούς με το πρόγραμμα και το καταστατικό του. Κάθε μας δραστηριότητα, σε καθημερινή βάση αυτό να υπηρετεί, για το καλό του λαού μας».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Κουτσούμπας χαιρέτισε τους συναγωνιστές του και μέλη, φίλους του ΚΚΕ με μία μαντινάδα, για να ενταθεί, όπως είπε, από σήμερα η προσπάθεια, ώστε να χτίσουν όλοι μαζί ένα ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο, όπως τόνισε, στο κάλεσμα της ιστορίας για τον σοσιαλισμό: «Όσοι εκμεταλλεύονται αγρότη και εργάτη, απέναντί τους θα μας βρουν, όταν ξεσπάσει η μάχη».