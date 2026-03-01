Όσα επεσήμανε σε ομιλία του.

Στην εκδήλωση για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας βρέθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Όπως ο ίδιος τόνισε: «Οι στρατιωτικοί που προέρχονται απ’ τον λαό να ενισχύσουν την πάλη ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους».

Αναλυτικά η ομιλία:

«Καλή χρονιά, καλό μήνα

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί Φίλοι

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συντρόφισσες και Σύντροφοι

Βρισκόμαστε ξανά μαζί, για 9η χρονιά, με στρατευμένους, στελέχη εν ενεργεία και αποστρατεία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και τις οικογένειές τους, για να ανταλλάξουμε ευχές για την καινούργια χρονιά αλλά και να διασκεδάσουμε.

Καθιερώθηκε αυτή η εκδήλωση, γιατί, όπως βλέπετε, γινόμαστε όλο και πιο πολλοί και πολλές!

Τιμάμε την μνήμη, παλιών αγωνιστών αξιωματικών και υπαξιωματικών, που προέρχονταν απ' τον αστικό στρατό και τους κατασταλτικούς μηχανισμούς της εποχής, που όμως τάχθηκαν στο πλευρό του Κόμματός μας και των εργατικών-λαϊκών δυνάμεων, κατά την περίοδο της τριπλής φασιστικής κατοχής κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, μέχρι και σήμερα.

Αντλούμε δύναμη από το παράδειγμα και το μεγαλείο των αγωνιστών, από την ίδια την Ιστορία, την ιστορική αλήθεια. Αυτή που έφεραν στο φως ξανά οι φωτογραφίες-ντοκουμέντα των 200 κομμουνιστών λίγο πριν τους εκτελέσουν στην Καισαριανή οι ναζί κατακτητές.

Τέτοια παλληκάρια έχει βγάλει ο λαός μας, όταν σήκωσε το ανάστημά του, την περίοδο της κατοχής με το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ και αργότερα με τον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας.

Φίλες και φίλοι,

Η νέα εγκληματική στρατιωτική επίθεση του κράτους του Ισραήλ και των ΗΠΑ στο Ιράν φέρνει πιο κοντά έναν γενικευμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή και ευρύτερα.

Η κυβέρνηση έχει μεγάλες ευθύνες, γιατί υιοθετεί όλα τα γελοία προσχήματα του πολέμου και πρωτοστατεί στους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς. Έχει μετατρέψει τη χώρα σε ορμητήριο πολέμου και σε στόχο αντιποίνων.

Το γεγονός ότι ήδη, ως αντίποινα, πλήττονται με πυραύλους στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή δείχνει ότι αυτοί οι κίνδυνοι είναι παραπάνω από υπαρκτοί. Η βάση της Σούδας, η Αλεξανδρούπολη, η Λάρισα και άλλες βάσεις είναι ήδη στο στόχαστρο αντιποίνων.

Την προειδοποιούμε, επίσης, να εγκαταλείψει κάθε σκέψη για αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στο σχέδιο των ΗΠΑ στη Γάζα. Κάτι τέτοιο θα ισοδυναμεί με εγκληματική ενέργεια σε βάρος του ελληνικού λαού.

Αυτό που επείγει είναι ο λαός μας να δυναμώσει την αλληλεγγύη του στον ιρανικό λαό και όλους τους λαούς που είναι θύματα της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας.

Απαιτώντας να κλείσει η βάση της Σούδας και οι άλλες στρατιωτικές βάσεις, να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία και να επιστρέψει η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικό από την Ερυθρά Θάλασσα.

Φίλες και φίλοι

Αυτές τις μέρες συμπληρώθηκαν 4 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία. Εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι νεκροί και οι τραυματίες. Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για γενικευμένο πόλεμο ενώ ταυτόχρονα εξελίσσονται και τα παζάρια.

Το ίδιο και η ΕΕ, που ενισχύει την πολεμική οικονομία και προετοιμασία, διαθέτοντας πάνω από 800 δισ. ευρώ για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης, κλιμακώνοντας ταυτόχρονα την επίθεση στα εργατικά-λαϊκά δικαιώματα.

Στο φόντο των γενικότερων εξελίξεων παρακολουθούμε τα «παζάρια» ΗΠΑ- Ρωσίας και την εσωτερική διαπάλη που αναπτύσσεται στη ρωσική πλευρά, ανάμεσα σ’ αυτούς που ενδιαφέρονται να κλείσει το μέτωπο στην Ουκρανία και στην αποκατάσταση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, νομιμοποιώντας τα τετελεσμένα του πολέμου, και σε εκείνους που στηρίζουν τη βαθύτερη σύνδεση με την Κίνα.

Το ΚΚΕ είχε έγκαιρα προειδοποιήσει γι’ αυτές τις εξελίξεις, απορρίπτοντας τα κάλπικα προσχήματα των ιμπεριαλιστών περί «αποκατάστασης της δημοκρατίας», αναδεικνύοντας τις βασικές αιτίες, που είναι ο έλεγχος των ενεργειακών πηγών και η γεωπολιτική κυριαρχία, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Κίνα.

Επαναλαμβάνουμε: μόνο οι λαοί έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν την πορεία των χωρών τους.

Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, σε ρόλο τοποτηρητή του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού. Υιοθετεί πλήρως όλα τα προσχήματα των ΗΠΑ με επικίνδυνες συνέπειες για την χώρα μας και τον λαό.

Τι άλλο όμως αποδεικνύεται αυτές τις μέρες;

Ότι η πιο βαθειά εμπλοκή στους οικονομικούς και πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, όχι μόνο δεν προστατεύει, αλλά εκθέτει τον λαό σε νέους κινδύνους. Αυτό αποδεικνύει η σύμβαση με τον αμερικάνικο όμιλο Chevron για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης.

Η συμφωνία με τη Chevron, όχι μόνο δεν θωρακίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα, όπως λέει η κυβέρνηση και άλλα κόμματα, αλλά περιέχει ανησυχητικές προβλέψεις ακόμα και για πιθανά μελλοντικές απώλειες περιοχών ολόκληρων, στις οποίες η χώρα δεν θα διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα.

Το μεγάλο παζάρι για την Ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται σε εξέλιξη με κινδύνους για όλους τους λαούς της περιοχής. Τους ίδιους κινδύνους επιβεβαιώνει και η μετατροπή της χώρας σε πύλη εισόδου του πανάκριβου αμερικάνικου LNG, αναλαμβάνοντας ρόλο σημαιοφόρου στον ενεργειακό πόλεμο με την Ρωσία.

Η ενεργειακή ασφάλεια που διαφημίζει η κυβέρνηση δεν σημαίνει καθόλου φτηνή ενέργεια, καύσιμα και ρεύμα για τον λαό. Πρόκειται για παραμύθια που έχουν επιστρατεύσει όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων και όλες έχουν διαψευστεί στην πράξη. Κερδισμένοι κι εδώ, θα είναι οι μεγάλοι όμιλοι που θα μεταφέρουν το LNG, θα κατασκευάσουν τις υποδομές και θα το εμπορεύονται.

Σ’ αυτές τις συνθήκες, ο λαός, αλλά και οι στρατιωτικοί που προέρχονται απ’ το λαό, είναι ανάγκη να συμμετέχουν στην πάλη, όπου κι αν βρίσκονται.

Να βάλουν στο επίκεντρο του αγώνα τους τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, να αρνηθούν να διαλέξουν ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο, να ενισχύσουν τη δική τους πάλη ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και την εμπλοκή της χώρας σε αυτούς.

Να δυναμώσουν τον αγώνα για το ξήλωμα των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων, απαιτώντας να κλείσουν τα ορμητήρια του πολέμου, όπως η βάση της Σούδας και όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις. Να απεμπλακεί η χώρα μας από τους πολέμους, να αποδεσμευτεί από το ΝΑΤΟ.

Με τη στάση τους να απορρίψουν τα ψεύτικα διλήμματα και τις απατηλές προσπάθειες αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος που προωθείται, αφού το σύστημα επιστρατεύει παλιά και νέα υλικά για να διοχετευτεί η λαϊκή αγανάκτηση σε ακίνδυνες επιλογές.

Σε τέτοιες περιόδους, ακροδεξιές και φασιστικές δυνάμεις, «αγκαλιάζονται» από την αστική δημοκρατία, ως δήθεν «ένα ακόμη κόμμα», ξεπλένοντας τα εγκλήματα του ναζισμού-φασισμού, και στο όνομα της ανιστόρητης εξίσωσης του φασισμού με τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό.

Φίλες και Φίλοι

Η σημερινή εκδήλωση οργανώνεται με τη φροντίδα της Κεντρικής Επιτροπής, για τους στρατιωτικούς, είτε αυτοί βρίσκονται εν ενεργεία είτε εν αποστρατεία, αλλά και για τους στρατιώτες, για όλους αυτούς δηλαδή που ζουν πιο άμεσα από άλλους τις εξελίξεις των ιμπεριαλιστικών πολέμων, που βρίσκονται δίπλα στην πόρτα μας!

Μιλάμε δηλαδή για οικογένειες που βιώνουν τον πόλεμο μέσα στο σπίτι τους, και όχι κάπου μακριά, με τους δικούς τους ανθρώπους να βρίσκονται μπλεγμένοι στα πολεμικά γρανάζια, για συμφέροντα ξένα κι όχι του λαού και της πατρίδας μας!

Αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς πλέον δεν αμφισβητεί.

Τους προηγούμενους μήνες, δόθηκε ένας πρωτόγνωρος αγώνας για τα δεδομένα του χώρου των στρατιωτικών. Αφορμή ήταν το απαράδεκτο νομοσχέδιο του Υπουργείου Άμυνας, που κύρια «χτυπούσε» τους απόφοιτους των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών.

Σ’ αυτόν τον αγώνα πρωτοστάτησε το Συντονιστικό Συμβούλιο των Συλλόγων Αποφοίτων Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών, που δημιούργησαν 13 φορείς εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικών, εκπροσωπώντας δεκάδες χιλιάδες στρατιωτικούς.

Πάνω από 10.000 στρατιωτικοί με τις οικογένειες τους, πραγματοποίησαν ενωτικά και μαζικά, δύο μεγαλειώδεις πανελλαδικές συγκεντρώσεις στην Αθήνα και μια μαζική παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Άμυνας, πολλαπλασιάζοντας τη δύναμη και τη μαχητικότητα των αξιωματικών και υπαξιωματικών απέναντι στην κυβερνητική πολιτική, με κύριο αίτημα: «το νομοσχέδιο να μην κατατεθεί»!

Οι ίδιοι οι στρατιωτικοί, εσείς, το χαρακτηρίσατε «ταφόπλακα», «λαιμητόμο» και καταστροφικό… Η κυβέρνηση επέμεινε στην αδιαλλαξία της και αντέδρασε προκλητικά, έβαλε μάλιστα απέναντί σας και κλούβες των ΜΑΤ.

Η απαράδεκτη στάση της κυβέρνησης, δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η αποστολή ενός μηνύματος προς το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, ότι είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει κάθε αντιλαϊκό μέτρο προκειμένου να στηρίξει τη συμμετοχή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Ο χρόνος επιλογής για την ψήφισή του, αλλά και το περιεχόμενό του, δεν είναι τυχαία και, φυσικά, δεν είχε καμιά σχέση με την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, που μοναδική αποστολή τους πρέπει να είναι η αποτελεσματική υπεράσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις επηρεάζουν, το υπηρεσιακό, επαγγελματικό, μισθολογικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των στελεχών, κυρίως των αποφοίτων των σχολών των υπαξιωματικών, με επιπτώσεις τόσο στους εν ενεργεία όσο και στους εν αποστρατεία. Δεν διασφαλίζουν το δημόσιο χαρακτήρα της στρατιωτικής υγειονομικής περίθαλψης και τη λειτουργία των στρατιωτικών νοσοκομείων.

Οι παρεμβάσεις που αφορούν τη διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως και οι προβλέψεις για την σταδιακή ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων και την ανακατανομή των οικονομικών τους πόρων, κινούνται σε λάθος κατεύθυνση.

Όμως, στον συγκεκριμένο νόμο, υπάρχουν κι άλλα «μαργαριτάρια».

Υπάρχουν, για παράδειγμα, διατάξεις όπως για τη λεγόμενη «εθελοντική στράτευση των γυναικών». Με μαθηματική ακρίβεια, θα οδηγήσει στην υποχρεωτική στράτευσή τους, στην υπηρεσία των σχεδιασμών των ΝΑΤΟ - ΕΕ, στην εμπλοκή της Ελλάδας στο ιμπεριαλιστικό μακελειό για λογαριασμό των συμφερόντων της ελληνικής άρχουσας τάξης.

Απαράδεκτη επίσης είναι, η νομοθέτηση της μείωσης του χρόνου αναβολής για τις σπουδές των φοιτητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αυτή την περίοδο, υπήρξαν βέβαια και φωνές, που κακόβουλα διέβαλαν ως «ιδιοτελή» τη στήριξη του ΚΚΕ προς τους αγωνιζόμενους στρατιωτικούς. Όλοι αυτοί όμως είναι βαριά εκτεθειμένοι.

Το ΚΚΕ στηρίζει κάθε δίκαιο αγώνα του λαού και φυσικά και των στρατιωτικών και τα δίκαια αιτήματά τους. Μπορεί το απαράδεκτο νομοσχέδιο να υπερψηφίστηκε, ο αγώνας όμως κυρίως των χαμηλόβαθμων αξιωματικών και υπαξιωματικών είναι ανάγκη να συνεχιστεί.

Το ΚΚΕ, θα δώσει όλες του τις δυνάμεις στην πάλη ως την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Φίλες και φίλοι,

Η κυβέρνηση, μέσω των στρατιωτικών Διοικήσεων, συνεχίζει την απαράδεκτη πρακτική της. Αντιδρά με πειθαρχικές ποινές σε βάρος στρατευμένων, απέναντι στις οποίες ξεσηκώθηκε μεγάλο κύμα συμπαράστασης από εκατοντάδες φορείς και άτομα.

Η περήφανη αταλάντευτη στάση αξιωματικών, υπαξιωματικών και φαντάρων, απέναντι στην τρομοκρατία που επιχειρείται να τους ασκηθεί, μας γεμίζει περηφάνια.

Είμαστε στο πλευρό τους και προειδοποιούμε: Κάτω τα χέρια από τα στρατευμένα παιδιά μας και τα μόνιμα στελέχη που σηκώνουν περήφανα το ανάστημά τους! Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που μπορούμε να σφίξουμε το χέρι ορισμένων από αυτούς!

Τις προηγούμενες μέρες χιλιάδες νέοι πέρασαν τις πύλες των στρατοπέδων για να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία. Τους ευχόμαστε καλή δύναμη, καλή θητεία και με τις καλύτερες αναμνήσεις. Να περάσουν τη θητεία τους με ψηλά το κεφάλι!

Μέσα στα στρατόπεδα, πρέπει να φουντώσουν οι συζητήσεις για τον χαρακτήρα αυτών των εξελίξεων, για τους ΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς, που όχι μόνο δεν διασφαλίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας αλλά αντίθετα τα υπονομεύουν.

Με μαχητική διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, μπορούν να συμβάλουν από τη δική τους θέση στον αγώνα που δίνει όλη η νεολαία.

Φίλες και Φίλοι,

Οι εξελίξεις της πολεμικής προετοιμασίας επηρεάζουν κρίσιμες πλευρές. Αυτό αποτυπώνεται και στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή με τίτλο «Ενεργή μάχη». Ο νόμος αφορά την εναρμόνιση της Πολιτικής Προστασίας με τις ανάγκες πολεμικών συνθηκών, υποτάσσοντας τις λειτουργίες και αυτού του φορέα, στην αποκαλούμενη «ανθεκτικότητα».

Οι εξελίξεις της πολεμικής προετοιμασίας βάζουν σε πρώτη προτεραιότητα αυτή την έννοια, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο πλαίσιο επιτήρησης, ελέγχου και προσαρμογής των κρατικών λειτουργιών στις ανάγκες του ευρωατλαντικού σχεδιασμού. Δηλαδή τη στρατιωτικοποίηση και του πολιτικού τομέα.

Η κυβέρνηση, αλλά και τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, όχι μόνο υιοθετούν αυτές τις κατευθύνσεις, αλλά πρωτοστατούν στην υλοποίησή τους.

Στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ σφυροκόπησαν το νομοσχέδιο, απορρίπτοντάς το ως επικίνδυνο για τον λαό και τις ανάγκες του. Ανέδειξαν τα αιτήματα των εργαζομένων, των πυροσβεστών και όλου του λαού για το ζήτημα της πολιτικής προστασίας, αιτήματα που έρχονται σε σύγκρουση και σε αυτόν τον τομέα με τους στόχους του κεφαλαίου.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,

Πρόσφατα γίναμε μάρτυρες ενός νέου εγκλήματος, μια ανάσα από τις ακτές της Χίου. Μας γέμισε οργή ο βασανιστικός θάνατος 15 ανθρώπων και ο σοβαρός τραυματισμός δεκάδων άλλων, μεταξύ των οποίων έγκυες γυναίκες και μικρά παιδιά.

Είναι ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα των εγκλημάτων με τους χιλιάδες νεκρούς πρόσφυγες και μετανάστες. Ήταν προδιαγεγραμμένο έγκλημα και όχι ένα μεμονωμένο περιστατικό.

Τις προϋποθέσεις του εγκλήματος διαμορφώνει η πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ, που αντιμετωπίζει τους ξεριζωμένους σαν βάρος και απειλή, αν δεν είναι χρήσιμοι στο κεφάλαιο και στα κέρδη του, εντείνοντας την καταστολή εναντίον τους.

Η κυβέρνηση ξεμπροστιάστηκε ακόμη και από πρώην λιμενικό που ανέδειξε θαρραλέα τις εγκληματικές ευθύνες της. Ακόμη και κυβερνήτης πλωτού εγκατέλειψε το Λιμενικό για αυτή την κατάσταση. Να σταματήσει λοιπόν να κρύβεται η κυβέρνηση!

Απέναντι στην απάνθρωπη πολιτική της καταστολής και του εγκλωβισμού των ξεριζωμένων που εφαρμόζει η κυβέρνηση και η ΕΕ, ασπίδα προστασίας υπήρξε η αλληλεγγύη του λαού, που χρειάζεται να δυναμώσει, όπως και η αξιέπαινη στάση των υγειονομικών και η συγκινητική ανταπόκριση του χιώτικου λαού.

Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, δεν πρέπει να εφαρμόζει τέτοιες απάνθρωπες πρακτικές στη θάλασσα, σε βάρος εξαθλιωμένων ανθρώπων από τη φτώχεια και τους πολέμους. Έχει χρέος να αρνηθεί ανάλογες διαταγές, να καταγγείλει άμεσα κάθε παρόμοια περίπτωση. Είναι χρέος του απέναντι στο λαό.

Φίλες και φίλοι,

Δυναμώνουμε τον αγώνα όλοι μαζί! Οι φαντάροι που αρνούνται τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, οι αξιωματικοί και οι πυροσβέστες, οι λιμενικοί και όσοι αρνούνται από τα Σώματα Ασφαλείας να χτυπούν τον αγωνιζόμενο λαό και τις κινητοποιήσεις του λαού και της νεολαίας.

Καθήκον όλων μας είναι, να αγωνιστούμε αποφασιστικά, κόντρα στην πολιτική επώδυνων διευθετήσεων που ετοιμάζονται στο Αιγαίο, με στόχο μόνο την ισχυροποίηση της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ και τη συνεκμετάλλευση-συνδιαχείριση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Επαγρυπνούμε όλοι μας, τόσο για τα Ελληνοτουρκικά όσο και για το Κυπριακό, όσο και για τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου!

Κάθε τίμιος, λαϊκός άνθρωπος που αισθάνεται πατριώτης, που είναι ενάντια στις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ που είναι ενάντια στον ρόλο που δίνουν σήμερα στις Ένοπλες Δυνάμεις, είτε στρατιώτης είναι, είτε υπαξιωματικός ή αξιωματικός, έχει μία μόνο επιλογή: Να συμπορευτεί μαζί με τον υπόλοιπο λαό! Για μια Ελλάδα χωρίς πολέμους, φτώχεια και εκμετάλλευση.

Με αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής, να σας ευχηθώ καλή χρονιά, με υγεία και δύναμη για όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Και να σας καλέσω, τις μάχες αυτές, να τις δώσετε χέρι-χέρι σε συμπόρευση με το ΚΚΕ».