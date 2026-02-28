Έκτακτα μέτρα συναγερμού και αεράμυνας.

Έκλεισε η βάση στη Σούδα μετά τις απειλές Ιράν εναντίον κάθε αμερικανικής εγκατάστασης.

Υπενθυμίζεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι μπορεί να υπάρξουν θύματα μεταξύ των Αμερικανών, αφού ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν «μείζονες επιχειρήσεις μάχης» στο Ιράν.

Τα πλήγματα, για τα οποία ο Τραμπ δήλωσε ότι έχουν στόχο να καταστρέψουν ιρανικούς πυραύλους και να εξουδετερώσουν το ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό, ακολούθησαν επανειλημμένες προειδοποιήσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι θα πλήξουν και πάλι το Ιράν, αν αυτό το τελευταίο συνεχίσει το πυρηνικό πρόγραμμά του, καθώς και το πρόγραμμα κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων.

«Η κυβέρνησή μου έχει πάρει κάθε δυνατό μέτρο για να ελαχιστοποιήσει τον κίδνυνο για το προσωπικό των ΗΠΑ στην περιοχή. Εντούτοις, και δεν κάνω αυτή τη δήλωση ελαφρά τη καρδία, το ιρανικό καθεστώς επιδιώκει να σκοτώσει», είπε ο Τραμπ σ' ένα βίντεο που ανέβασε στο Truth Social.

«Οι ζωές θαρραλέων Αμερικανών ηρώων μπορεί να χαθούν και μπορεί να έχουμε απώλειες, είναι κάτι που συμβαίνει συχνά στον πόλεμο, αλλά το κάνουμε αυτό όχι για τώρα. Το κάνουμε για το μέλλον και είναι μια ευγενής αποστολή».

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε αργότερα ότι δεν υπάρχουν σχέδια για άλλη ομιλία του Τραμπ προς το αμερικανικό έθνος.

Σημειώνεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος έφθασε αργά χθες, Παρασκευή, το βράδυ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.