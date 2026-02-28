Τέμπη 2026: Χιλιάδες κόσμου στα συλλαλητήρια στο Σύνταγμα και σε όλη την Ελλάδα

Στους δρόμους βρίσκονται σήμερα εργαζόμενοι, φοιτητές και μαθητές για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη.
Στο Σύνταγμα το κεντρικό συλαλλητήριο. Σε περισσότερες από 90 πόλεις της Ελλάδας οι συγκεντρώσεις.
{https://www.youtube.com/watch?v=Kteyysgdxys}
LIVE
Ξεκίνησε η πορεία προς τον ΟΣΕ στη Θεσσαλονίκη14:02:58
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqkjmke5yr5?integrationId=40599y14juihe6ly}
Σύνταγμα: 128 προσαγωγές και 3 συλλήψεις13:56:05
Σε εξέλιξη είναι συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 128 προσαγωγές ατόμων εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκαν καπνογόνα και ναυτική φωτοβολίδα.
Επιπρόσθετα σε στοά στην οδό Ερμού εντοπίστηκε σακούλα με 7-8 μπουκάλια βενζίνης για κατασκευή μολότοφ ,ωστόσο δεν προέκυψε κάποια σύλληψη για τα ευρήματα.
Πλήθος κόσμου, στα Ιωάννινα13:42:46
Πλήθος κόσμου, στα Ιωάννινα, πολίτες, εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές, δίνουν το ”παρών” στη μεγάλη συγκέντρωση- κινητοποίηση για την επέτειο των τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών με κεντρικό σύνθημα «Δεν Ξεχνώ - Δεν Συγχωρώ».
Η συγκέντρωση πραγματοποιείται στην κεντρική πλατεία των Ιωαννίνων, εμπρός από την Περιφέρεια Ηπείρου.
Η κινητοποίηση ξεκίνησε με μήνυμα- επιστολή του Συλλόγου Θυμάτων των Τεμπών. Την συγκέντρωση χαιρέτησαν μεταξύ άλλων, μαθητές, φοιτητές, η ΑΔΕΔΥ, ο Εμπορικός Σύλλογος Ιωαννίνων, το Εργατικό Κέντρο.
Στην κινητοποίηση συμμετέχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι με τα τρακτέρ τους.
Ανάλογες μαζικές κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται σε όλες τις πόλεις της Ηπείρου καθώς και στην Κέρκυρα και στη Λευκάδα.
Μαζικές συγκεντρώσεις στις πόλεις της Στερεάς Ελλάδας για τα Τέμπη13:42:04
Με βαθιά συγκίνηση και αίσθημα ευθύνης, πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκε στην πλατεία Πάρκου στη Λαμία για να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επετείου της 28ης Φεβρουαρίου, η οποία, όπως τόνισαν όλοι οι ομιλητές, «αποτελεί μια ημέρα μνήμης, περισυλλογής αλλά και διεκδίκησης, καθώς η κοινωνία δεν ξεχνά και δεν σιωπά».
Η παρουσία των πολιτών ήταν ιδιαίτερα έντονη, με πανό και συνθήματα να δίνουν τον παλμό της διαμαρτυρίας, ενώ το κλίμα χαρακτηριζόταν από συγκίνηση αλλά και αποφασιστικότητα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περισσότεροι από 2.500 πολίτες βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης, αναδεικνύοντας τη δύναμη της αλληλεγγύης και της ενότητας και μετατρέποντας τη θλίψη σε συλλογική διεκδίκηση. Βασικά αιτήματα της συγκέντρωσης ήταν η δικαιοσύνη, η διαφάνεια και η διασφάλιση ότι παρόμοιες τραγωδίες δεν θα επαναληφθούν.
Ξεχωριστή ήταν η συγκέντρωση στην Αταλάντη, τόπο καταγωγής της αδικοχαμένης 28χρονης Ελπίδας Χούπα, όπου η συμμετοχή των πολιτών ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Εκεί παρέμβαση πραγματοποίησε και ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ.κ. Συμεών, ο οποίος έκανε ειδική αναφορά στη μνήμη της Ελπίδας Χούπα και στα θύματα της τραγωδίας. «Σαν σήμερα τέτοια μέρα θρήνησε η Ελλάδα προ τριών ετών 57 ανθρώπους μέσα σε ένα τραγικό σκοτεινό, θολό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη πολύ κοντά μας και λιτανεύσαμε και εμείς ένα σπλάγχνο της Αταλάντης, την Ελπίδα 28 ετών κοπέλα σε μία μεγάλη Παρασκευή που έζησε», σημείωσε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ.κ. Συμεών και συμπλήρωσε: «Εδώ στην Αταλάντη όπου χιλιάδες αδελφοί συνόδευσαν ένα νέο κορίτσι στην αιωνιότητα. Σήμερα μνημονεύσαμε κατά όνομα όλα αυτά τα παιδιά. Και όλους και κάθε ηλικίας που έφυγαν και σκοτώθηκαν σε αυτό το φοβερό δυστύχημα».
Στην Χαλκία άνθρωποι κάθε ηλικίας, μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι και γονείς, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Δικαστηρίων, συμμετέχοντας σε μια εκδήλωση μνήμης για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα αξιοπρέπειας, σεβασμού και ενότητας, αποτυπώνοντας τη συλλογική ανάγκη της κοινωνίας να τιμήσει τους νεκρούς και να διεκδικήσει δικαιοσύνη.
Με πανό, λουλούδια και αναμμένα κεριά, οι συμμετέχοντες απέτισαν φόρο τιμής στα θύματα, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη ουσιαστικών αλλαγών, ώστε να διασφαλιστεί ότι παρόμοιες τραγωδίες δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον. Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, με τους παρευρισκόμενους να τηρούν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.
Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, ακούστηκαν ομιλίες από εκπροσώπους φορέων και συλλογικοτήτων, οι οποίοι υπογράμμισαν την ανάγκη για διαφάνεια, λογοδοσία και ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταφορές. Το μήνυμα που κυριάρχησε ήταν σαφές και κοινό: η μνήμη των θυμάτων παραμένει ζωντανή και η κοινωνία συνεχίζει να απαιτεί απαντήσεις και δικαιοσύνη.
Ιδιαίτερα μαζικές ήταν και οι συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Λιβαδειά, τη Θήβα, το Καρπενήσι και την 'Αμφισσα, ενώ παρόμοιες κινητοποιήσεις καταγράφηκαν σε δεκάδες κωμοπόλεις της Στερεάς Ελλάδας.
Συγκινούν οι συγγενείς της Αθηνάς Κατσαρά θύματος της τραγωδίας των Τεμπών13:38:08
Όπως δηλώνει ο σύζυγός της, ο μικρός γιος τους, έχει πλέον μεγαλώσει αρκετά, ώστε να αντιλαμβάνεται πλήρως την απουσία της μητέρας του, γεγονός που τον πληγώνει και τον κάνει να αναζητά επίμονα τη δικαιοσύνη για αυτή την τραγωδία.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqjvu1c8v2h?integrationId=40599y14juihe6ly}
Πλήθος κόσμου και στο συλλαλητήριο της Καλαμάτας13:35:08
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqjymcwlymp?integrationId=40599y14juihe6ly}
Με το σύνθημα: «Το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί», η Κρήτη βγήκε στους δρόμους13:34:11
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqjz5dlbnnl?integrationId=40599y14juihe6ly}
Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες διαδηλωτές στην πορεία προς τον ΟΣΕ13:33:00
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqjuvj8om8p?integrationId=40599y14juihe6ly}
Μεγάλες συγκεντρώσεις και στη Δυτική Ελλάδα13:31:19
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqjwm6fo8z5?integrationId=40599y14juihe6ly}
Πλήθος κόσμου στην πλατεία Συντάγματος13:24:49
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqjnwh18aa1?integrationId=40599y14juihe6ly}
Τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη: Δηλώσεις των συγγενών13:24:08
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqjsqnf1ic9?integrationId=40599y14juihe6ly}
Οι δηλώσεις των συγγενών των θυμάτων13:20:08
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqjsqnf1ic9?integrationId=40599y14juihe6ly}
Τσουκαλάς: Η δικαιοσύνη και η αλήθεια αδιαπραγμάτευτο χρέος μας13:19:28
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρθηκε στη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών.«Τρία χρόνια πριν. Ενα συλλογικό σοκ, ένα μόνιμο πένθος.
Αμέτρητα τα «γιατί», που ψάχνουν απαντήσεις. Αμέτρητα και τα εμπόδια για να μη λάμψει η αλήθεια.
Σήμερα τρία χρόνια μετά. Δεν ξεχνάμε.
Η δικαιοσύνη και η αλήθεια αδιαπραγμάτευτο χρέος μας».
{https://www.instagram.com/p/DVTDOfxiCtn/?utm_source=ig_embed}
Κ. Μητσοτάκης: Οι ευθύνες για την τραγωδία να αποδοθούν αυστηρά και αμερόληπτα13:18:23
«Οι ευθύνες για την τραγωδία στα Τέμπη πρέπει να αποδοθούν αυστηρά και αμερόληπτα», δηλώνει σε μήνυμά του για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα με τους 57 νεκρούς, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο πρωθυπουργός αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως το δυστύχημα «πλήγωσε όλους τους Έλληνες» και τονίζει πως χρειάζεται «η Πολιτεία να διορθώσει γρήγορα κενά και λάθη στη λειτουργία της, ώστε ο τόπος μας να μην ξαναβιώσει ένα τέτοιο δράμα».
«Υποδεχόμαστε τη θλιβερή επέτειο δείχνοντας τον σεβασμό που της αρμόζει. Μακριά από ακραίες απόψεις ή συμπεριφορές που την υποβιβάζουν σε κομματικό σύνθημα. Και γυρίζοντας την πλάτη σε όσους προσπάθησαν με ψέματα, φήμες και σενάρια να εκμεταλλευτούν για τους δικούς τους στόχους ένα εθνικό πένθος» επισημαίνει ο πρωθυπουργός και καταλήγει στο μήνυμά του: «Αυτές τις ώρες, ενωνόμαστε. Θυμόμαστε και διδασκόμαστε. Τιμούμε και δρούμε».
{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/posts/1486825186133921?ref=embed_post}
Κουτσούμπας: Η πραγματική δικαίωση των νεκρών μας πρέπει να φτάσει μέχρι τέλους13:16:35
Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας αναφέρθηκε στη συμπλήρωση τριών ετών από το δυστύχημα των Τεμπών με αφορμή το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.
«Στο μεγαλειώδες συλλαλητήριο για τα τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών, το πραγματικό δίλημμα είναι “ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας”. Αυτό πρέπει να διαπερνά κάθε σκέψη μας, κάθε δράση μας από εδώ και πέρα. Η πραγματική δικαίωση των νεκρών μας πρέπει να φτάσει μέχρι τέλους, μέχρι την ανατροπή αυτού του βάρβαρου συστήματος, την ανατροπή αυτού του σάπιου κράτους και της πολιτικής εξουσίας που υπηρετούν όλοι αυτοί. Με κοινωνική συμμαχία, με ενωμένο αγώνα του λαού και της νεολαίας, με δυνατό ΚΚΕ που θα βρίσκεται μπροστά σε αυτόν τον συνεπή αγώνα».
«Ο χρόνος δεν κύλησε ούτε μια στιγμή, πάγωσε στις 28/2»12:59:31
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqj24lbgww9?integrationId=40599y14juihe6ly}
Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών12:58:45
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqj7hczbwax?integrationId=40599y14juihe6ly}
Το παρών δίνει και η Μαρία Καρυστιανού12:58:02
Το παρών δίνει και η πρώην επικεφαλής του συλλόγου θυμάτων Μαρία Καρυστιανού
Μεγαλειώδες συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας για την τραγωδία των Τεμπών12:37:15
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqiurk29qzt?integrationId=40599y14juihe6ly}
Τέμπη: Μνημόσυνο στον τόπο της τραγωδίας για τους 57 νεκρούς12:36:44
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqicueq06up?integrationId=40599y14juihe6ly}
Ο Παύλος Ασλανίδης στο συλλαλητήριο για την τραγωδία των Τεμπών12:24:19
{https://exchange.glomex.com/video/v-dgqi5rztvhi1?integrationId=40599y14juihe6ly}
Ενός λεπτού σιγή στο Σύνταγμα, για τα θύματα των Τεμπών12:08:48
Συγγενείς των θυμάτων βρίσκονται ήδη στο Σύνταγμα11:44:37
Στο Σύνταγμα ήδη από νωρίς έχουν φτάσει και πολλοί γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους στο δυστύχημα και συγγενείς των θυμάτων.
Το ντοκιμαντέρ του Dnews11:44:01
{https://www.youtube.com/watch?v=Kteyysgdxys}
Κόσμος έχει μαζευτεί στο Σύνταγμα11:43:29
