Τέμπη 2026: Χιλιάδες κόσμου στα συλλαλητήρια στο Σύνταγμα και σε όλη την Ελλάδα

Με βαθιά συγκίνηση και αίσθημα ευθύνης, πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκε στην πλατεία Πάρκου στη Λαμία για να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επετείου της 28ης Φεβρουαρίου, η οποία, όπως τόνισαν όλοι οι ομιλητές, «αποτελεί μια ημέρα μνήμης, περισυλλογής αλλά και διεκδίκησης, καθώς η κοινωνία δεν ξεχνά και δεν σιωπά».

Η παρουσία των πολιτών ήταν ιδιαίτερα έντονη, με πανό και συνθήματα να δίνουν τον παλμό της διαμαρτυρίας, ενώ το κλίμα χαρακτηριζόταν από συγκίνηση αλλά και αποφασιστικότητα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περισσότεροι από 2.500 πολίτες βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης, αναδεικνύοντας τη δύναμη της αλληλεγγύης και της ενότητας και μετατρέποντας τη θλίψη σε συλλογική διεκδίκηση. Βασικά αιτήματα της συγκέντρωσης ήταν η δικαιοσύνη, η διαφάνεια και η διασφάλιση ότι παρόμοιες τραγωδίες δεν θα επαναληφθούν.

Ξεχωριστή ήταν η συγκέντρωση στην Αταλάντη, τόπο καταγωγής της αδικοχαμένης 28χρονης Ελπίδας Χούπα, όπου η συμμετοχή των πολιτών ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Εκεί παρέμβαση πραγματοποίησε και ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ.κ. Συμεών, ο οποίος έκανε ειδική αναφορά στη μνήμη της Ελπίδας Χούπα και στα θύματα της τραγωδίας. «Σαν σήμερα τέτοια μέρα θρήνησε η Ελλάδα προ τριών ετών 57 ανθρώπους μέσα σε ένα τραγικό σκοτεινό, θολό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη πολύ κοντά μας και λιτανεύσαμε και εμείς ένα σπλάγχνο της Αταλάντης, την Ελπίδα 28 ετών κοπέλα σε μία μεγάλη Παρασκευή που έζησε», σημείωσε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ.κ. Συμεών και συμπλήρωσε: «Εδώ στην Αταλάντη όπου χιλιάδες αδελφοί συνόδευσαν ένα νέο κορίτσι στην αιωνιότητα. Σήμερα μνημονεύσαμε κατά όνομα όλα αυτά τα παιδιά. Και όλους και κάθε ηλικίας που έφυγαν και σκοτώθηκαν σε αυτό το φοβερό δυστύχημα».

Στην Χαλκία άνθρωποι κάθε ηλικίας, μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι και γονείς, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Δικαστηρίων, συμμετέχοντας σε μια εκδήλωση μνήμης για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα αξιοπρέπειας, σεβασμού και ενότητας, αποτυπώνοντας τη συλλογική ανάγκη της κοινωνίας να τιμήσει τους νεκρούς και να διεκδικήσει δικαιοσύνη.

Με πανό, λουλούδια και αναμμένα κεριά, οι συμμετέχοντες απέτισαν φόρο τιμής στα θύματα, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα για την ανάγκη ουσιαστικών αλλαγών, ώστε να διασφαλιστεί ότι παρόμοιες τραγωδίες δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον. Η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά, με τους παρευρισκόμενους να τηρούν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, ακούστηκαν ομιλίες από εκπροσώπους φορέων και συλλογικοτήτων, οι οποίοι υπογράμμισαν την ανάγκη για διαφάνεια, λογοδοσία και ενίσχυση της ασφάλειας στις μεταφορές. Το μήνυμα που κυριάρχησε ήταν σαφές και κοινό: η μνήμη των θυμάτων παραμένει ζωντανή και η κοινωνία συνεχίζει να απαιτεί απαντήσεις και δικαιοσύνη.

Ιδιαίτερα μαζικές ήταν και οι συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Λιβαδειά, τη Θήβα, το Καρπενήσι και την 'Αμφισσα, ενώ παρόμοιες κινητοποιήσεις καταγράφηκαν σε δεκάδες κωμοπόλεις της Στερεάς Ελλάδας.