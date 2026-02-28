Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρθηκε στη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών.
Όπως τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αμέτρητα τα «γιατί», που ψάχνουν απαντήσεις. Αμέτρητα και τα εμπόδια για να μη λάμψει η αλήθεια».
Η ανάρτηση του Κώστα Τσουκαλά:
«Τρία χρόνια πριν. Ενα συλλογικό σοκ, ένα μόνιμο πένθος.
Σήμερα τρία χρόνια μετά. Δεν ξεχνάμε.
Η δικαιοσύνη και η αλήθεια αδιαπραγμάτευτο χρέος μας».
