Αναλυτικά όσα αναφέρει σε ανάρτησή του.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρθηκε στη συμπλήρωση τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών.

Όπως τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αμέτρητα τα «γιατί», που ψάχνουν απαντήσεις. Αμέτρητα και τα εμπόδια για να μη λάμψει η αλήθεια».

Η ανάρτηση του Κώστα Τσουκαλά:

«Τρία χρόνια πριν. Ενα συλλογικό σοκ, ένα μόνιμο πένθος.

Αμέτρητα τα «γιατί», που ψάχνουν απαντήσεις. Αμέτρητα και τα εμπόδια για να μη λάμψει η αλήθεια.

Σήμερα τρία χρόνια μετά. Δεν ξεχνάμε.

Η δικαιοσύνη και η αλήθεια αδιαπραγμάτευτο χρέος μας».

