Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 κορυφώνονται οι κινητοποιήσεις και οι εκδηλώσεις στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, καθώς συμπληρώνονται τρία χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εργαζόμενοι στα μέσα σταθερής τροχιάς στην Αθήνα θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας, με αποτέλεσμα να αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας των μεταφορικών μέσων στην Αττική.

Τροποποιημένο ωράριο για Ηλεκτρικό (Γραμμή 1) και Τραμ

Ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος (Γραμμή 1 του μετρό) και το Τραμ θα λειτουργούν μόνο από τις 09:00 έως τις 21:00.

Πριν από τις 09:00 το πρωί και μετά τις 21:00 το βράδυ, δεν θα υπάρχουν δρομολόγια λόγω στάσεων εργασίας από τους εργαζόμενους.

Αυτή η ρύθμιση γίνεται ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση πολιτών που θα συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις και στο μεγάλο συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί στο κέντρο της Αθήνας.

Μετρό Αθήνας (Γραμμές 2 και 3)

Οι στάσεις εργασίας αφορούν κυρίως τη Γραμμή 1 (ηλεκτρικό) και το Τραμ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημες αλλαγές λειτουργίας για τις γραμμές 2 και 3 του μετρό όπως είχε γίνει σε προηγούμενες απεργιακές ημέρες, αλλά αναμένονται πιθανές καθυστερήσεις ή προσαρμογές στο ωράριο αν κριθεί αναγκαίο λόγω συγκεντρώσεων ή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κέντρο της πόλης.

