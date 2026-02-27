Ποια είναι η κατάλληλη δίαιτα για να περιορίσεις τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου: Όσα αποκαλύπτει νέα έρευνα

Οι χορτοφάγοι έχουν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης πέντε τύπων καρκίνου, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε μια εμβληματική μελέτη σχετικά με τον ρόλο της διατροφής.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από περισσότερους από 1,8 εκατομμύρια ανθρώπους που παρακολουθήθηκαν επί πολλά χρόνια, η έρευνα διαπιστώνει πως οι οι χορτοφάγοι είχαν 21% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του παγκρέατος, 12% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του προστάτη και 9% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του μαστού σε σύγκριση με όσους καταναλώνουν κρέας.

Συνολικά, αυτοί οι καρκίνοι αντιστοιχούν περίπου στο ένα πέμπτο των θανάτων από καρκίνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι χορτοφάγοι είχαν επίσης 28% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του νεφρού και 31% χαμηλότερο κίνδυνο πολλαπλού μυελώματος, σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Cancer.

Η κρεατοφαγία σύμμαχος στην μάχη κατά του καρκίνου του εντέρου;

Ενώ η χορτοφαγία φάνηκε συνολικά να έχει προστατευτική δραση, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι όσοι ακολουθούν χορτοφαγική διατροφή είχαν σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο για τον πιο συχνό τύπο καρκίνου του οισοφάγου, γνωστό ως ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, σε σύγκριση με όσους καταναλώνουν κρέας. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι οι χορτοφάγοι παρουσιάζουν έλλειψη βασικών θρεπτικών συστατικών, όπως οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β, πρότεινε η ομάδα.

Οι βίγκαν είχαν επίσης 40% υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του εντέρου. Αυτό μπορεί να οφείλεται στη χαμηλή μέση πρόσληψη ασβεστίου (590mg την ημέρα, σε σύγκριση με τη σύσταση του Ηνωμένου Βασιλείου για 700mg την ημέρα) και στη χαμηλότερη πρόσληψη άλλων θρεπτικών συστατικών.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να διαπιστωθεί αν η κατανάλωση κρέατος είναι προβληματική ή αν κάτι συγκεκριμένο στις χορτοφαγικές δίαιτες μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου - ενώ η απάντηση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο καρκίνου.

«Η αίσθησή μου είναι ότι η διαφορά είναι πιο πιθανό να οφείλεται στο ίδιο το κρέας, αλλά αυτή είναι μια άποψη που δεν έχουμε εξετάσει άμεσα», δήλωσε ο καθηγητής Tim Key, ομότιμος καθηγητής επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Παρότι υπάρχει γνωστή σύνδεση μεταξύ κατανάλωσης κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος και κινδύνου καρκίνου του εντέρου, μέχρι τώρα δεν ήταν δυνατό να αξιολογηθεί αξιόπιστα η σχέση μεταξύ διατροφής και λιγότερο συχνών καρκίνων, λόγω του συνήθως μικρού αριθμού χορτοφάγων και βίγκαν που περιλαμβάνονταν.

Για να ξεπεραστεί το γεγονός αυτό, η τελευταία μελέτη αξιοποίησε δεδομένα από διάφορες μελέτες για τη διατροφή και την υγεία από όλο τον κόσμο. Αυτό επέτρεψε στους ερευνητές να συγκεντρώσουν δεδομένα από περίπου 1,64 εκατομμύρια κρεατοφάγους, 57.016 καταναλωτές πουλερικών (χωρίς κόκκινο κρέας), 42.910 άτομα που έτρωγαν ψάρι και όχι κρέας (pescatarians), 63.147 χορτοφάγους και 8.849 βίγκαν, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν κατά μέσο όρο για 16 χρόνια. Λήφθηκαν υπόψη παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τον κίνδυνο καρκίνου, όπως ο δείκτης μάζας σώματος και το κάπνισμα.

Η μελέτη, που χρηματοδοτήθηκε από το World Cancer Research Fund, διερεύνησε 17 διαφορετικούς καρκίνους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του γαστρεντερικού σωλήνα, του πνεύμονα, του αναπαραγωγικού συστήματος και του ουροποιητικού συστήματος, καθώς και καρκίνων του αίματος.

Δεν υπήρξαν ενδείξεις ότι οι χορτοφάγοι είχαν χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του εντέρου σε σύγκριση με όσους καταναλώνουν κρέας. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο ότι η πρόσληψη κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος στα άτομα της μελέτης ήταν σχετικά χαμηλή σε σύγκριση με εκείνα που περιλαμβάνονταν σε πιο πρόσφατες ομάδες και, όπως είπε ο Key, τα ευρήματα «δεν είναι ασύμβατα» με προηγούμενα αποτελέσματα που αναδεικνύουν τη συσχέτιση μεταξύ κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος και καρκίνου του εντέρου.

Οι συμμετέχοντες στις μελέτες παρακολουθήθηκαν κατά μέσο όρο για 16 χρόνια και, παρότι αυτό επέτρεψε στους επιστήμονες να καταγράψουν αποτελεσματικά τα περιστατικά καρκίνου, σημαίνει επίσης ότι οι διατροφές έχουν εξελιχθεί από τη δεκαετία του 1990 και του 2000, όταν πολλοί από τους συμμετέχοντες εντάχθηκαν στο δείγμα για πρώτη φορά. Για παράδειγμα, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα καταναλώνονται πλέον μαζικά, ενώ τα προϊόντα βίγκαν όπως το γάλα βρώμης είναι συχνά εμπλουτισμένα με ασβέστιο και άλλα θρεπτικά συστατικά.

Ο καθηγητής Jules Griffin, διευθυντής του Rowett Institute στο Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε ότι το έργο είναι εντυπωσιακό.

«Αυτό που λείπει από αυτή τη μελέτη είναι μια σύγκριση με μια ομάδα που ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες του NHS Eatwell, όπου η κατανάλωση κρέατος και ψαριού είναι με μέτρο, αλλά ταυτόχρονα παρέχει σημαντικά θρεπτικά συστατικά στη διατροφή – αυτό είναι πιθανότατα το βέλτιστο πλάνο για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρκίνων που σχετίζονται με τη διατροφή», πρόσθεσε.

