Ένα δυσάρεστο νέο περίμενε την ομάδα των «Αθηναίων» στο σημερινό επεισόδιο του Survivor.

Δύσκολη μέρα φαίνεται να ξημέρωσε και για τις δύο ομάδες του Survivor, σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.

Οι μεν «Επαρχιώτες» βρέθηκαν αντιμέτωποι με έντονα στομαχικά προβλήματα, ενώ από την άλλη, οι «Αθηναίοι», έχασαν μία πολύτιμη παίκτρια, πριν ακόμη ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της υποψηφιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, στους «Επαρχιώτες» μία καρύδα ήταν αρκετή για να αποδεκατίσει την ομάδα, αφού πιθανά να ήταν χαλασμένη, με αποτέλεσμα τους έντονους πόνους, τις ενοχλήσεις και τις στομαχικές διαταραχές των παικτών.

Ο Γιώργος, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Φάγαμε χθες το βράδυ μία καρύδα και μάλλον ήταν χαλασμένη. Μας επηρέασε όλους, κυρίως την Ιωάννα και την Αναστασία».

«Στομαχικά είμαστε οι περισσότεροι χάλια. Το στομάχι μου δεν υπάρχει, μου έρχεται να κάνω εμετό. Νιώθω λίγο καλύτερα από το πρωί, νομίζω είμαι έτοιμη για τον αγώνα επάθλου…», δήλωσε από την πλευρά της η Ιωάννα.

Survivor - Η αποχώρηση που «τάραξε» του «Αθηναίους»

Όσον αφορά την ομάδα των «Αθηναίων», ο Γιώργος Λιάγκας ανακοίνωσε στους παίκτες την απόφαση της Λήδας Μυλωνά να αποχωρήσει λόγω ιατρικού ζητήματος.

«Έχω μία σημαντική ανακοίνωση που αφορά στην ομάδα των Αθηναίων. Να ενημερώσω ότι η Λήδα Μυλωνά λόγω ιατρικού θέματος που αντιμετωπίζει δεν θα μπορέσει να συνεχίσει στο Survivor», δήλωσε χαρακτηριστικά ο παρουσιαστής και έδωσε τον λόγο στη Μαντίσα:

«Η Λήδα ήρθε για να ομορφύνει και να δυναμώσει την ομάδα. Απέδειξε μέσα σε 2 αγώνες ότι μπορεί να δώσει. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη, με το που ήρθε ένιωσα σαν να την ήξερα από πριν…».

