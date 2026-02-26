Νέο επεισόδιο Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στις 18:00 με τον Γιώργο Αγγελόπουλο.

Το MCP Warrior, το απόλυτο μαχητικό show, με παρουσιαστή τον Γιώργο Αγγελόπουλο, επιστρέφει με το 12ο καθηλωτικό επεισόδιο την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, στις 18:00, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+.

Η μεγάλη παραγωγή ανεβάζει τα όρια δράσης και αδρεναλίνης, με έπαθλο 20.000€ και ένα επαγγελματικό συμβόλαιο με την BRAVE CF, αξίας άνω των 100.000 ευρώ, ανοίγοντας τον δρόμο για διεθνή καριέρα στο MMA.

Το MCP (MMA Challenge Pro) Warrior συνδυάζει δοκιμασίες επιβίωσης στη φύση με αγώνες αποκλεισμού MMA.

Kορυφαίοι αθλητές δοκιμάζονται σε αντοχή, δύναμη και ψυχική πίεση, όπου στο οκτάγωνο (αγωνιστικό χώρο) δεν συγχωρείται κανένα λάθος. Την καθοδήγηση αναλαμβάνει ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος για πρώτη φορά ηγείται MMA αθλητών, μεταφέροντας την εμπειρία και τη γνώση του στο MCP Warrior, το οποίο αναβαθμίζει τα ελληνικά μαχητικά shows.

Επεισόδιο 12: Νέος Παίκτης, Νέες Ισορροπίες

Στο τελευταίο elimination fight, ο Μιχάλης Παπαδόπουλος αποχώρησε ύστερα από μια μάχη που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, ανατρέποντας πλήρως τις ισορροπίες του παιχνιδιού.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αποχώρησή του αφήνει τον Παύλο μόνο στη γωνία των Κόκκινων — τον μοναδικό Warrior της ομάδας του — απέναντι σε τρεις Warriors της ομάδας των Μπλε, τη στιγμή που οι ομαδικές δοκιμασίες αποκτούν πλέον χαρακτήρα επιβίωσης.

Οι στρατηγικές αλλάζουν. Οι συμμαχίες δοκιμάζονται. Η πίεση κορυφώνεται. Τέσσερις Warriors ετοιμάζονται για τους ημιτελικούς. Θα είναι όμως αυτοί που θα σχηματίσουν τα δύο ζευγάρια;

Ή μήπως μια νέα είσοδος θα τινάξει τα πάντα στον αέρα;

Ένας νέος παίκτης κάνει δυναμική εμφάνιση και καλείται να επιλέξει στρατόπεδο: Κόκκινοι ή Μπλε; Η απόφασή του μπορεί να καθορίσει ποιοι θα φτάσουν μια ανάσα πριν από τον μεγάλο τελικό.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, στο παιχνίδι μπαίνει ο κορυφαίος Έλληνας παρκουρίστας, Δημήτρης Κυρσανίδης, ανεβάζοντας τον πήχη στα άκρα.

Ο Δημήτρης είναι αθλητής του parkour, ενός σύγχρονου και εντυπωσιακού αθλήματος που βασίζεται στην ταχύτητα, την εκρηκτικότητα και τον απόλυτο έλεγχο του σώματος.

Οι αθλητές του parkour ξεπερνούν φυσικά εμπόδια – τοίχους, ράμπες, κατασκευές – με άλματα, αναρριχήσεις και ακροβατικές κινήσεις, συνδυάζοντας δύναμη, τεχνική και ροή κίνησης.

Πρόκειται για ένα άθλημα που απαιτεί εξαιρετική φυσική κατάσταση, αντίληψη χώρου και ψυχραιμία.

Σε μια ομαδική δοκιμασία εντελώς διαφορετική από όσες έχουμε δει μέχρι τώρα, ταχύτητα, εκρηκτικότητα, τεχνική και απόλυτος έλεγχος σώματος γίνονται τα απόλυτα όπλα.

Τα όρια δοκιμάζονται. Οι αντοχές λυγίζουν. Οι πραγματικοί Warriors ξεχωρίζουν. Ποιο ζευγάρι θα μπει στο οκτάγωνο (αγωνιστικό χώρο); Οι απαντήσεις έρχονται στο επόμενο επεισόδιο του MCP Warrior.

Μείνετε συντονισμένοι στο ANT1+.