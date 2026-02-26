Νέες συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν, σε τεχνικό επίπεδο, την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη.

Ολοκληρώθηκε ο τρίτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και το Ομάν έκανε λόγο για «σημαντική πρόοδο», όμως άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αμερικανοί απογοητεύτηκαν με τις προτάσεις που άκουσαν.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, συνομίλησαν για περίπου τρεις ώρες την Πέμπτη, στη Γενεύη. Έπειτα από διάλειμμα αρκετών ωρών, κάθισαν ξανά στο τραπέζι για τη δεύτερη φάση αυτού του γύρου των διαπραγματεύσεων.

«Ολοκληρώσαμε την ημέρα έπειτα από σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν», ανέφερε σε ανάρτηση ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαΐντι, ο οποίος είχε το ρόλο διαμεσολαβητή.

«Θα συνεχίσουμε σύντομα, έπειτα από διαβουλεύσεις με τις πρωτεύουσες», συμπλήρωσε και σημείωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο, στη Βιέννη.

{https://x.com/badralbusaidi/status/2027089708392579576}

Όμως, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον πιο κοντά, σε ό,τι αφορά θεμελιώδη ζητήματα αναφορικά με το δικαίωμα του Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου και τη μοίρα του αποθέματος που έχει, επισημαίνει ο Guardian.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία απογοητεύτηκε από τις προτάσεις που παρουσίασε το Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios. Το γεγονός ότι η δεύτερη φάση των συνομιλιών διήρκεσε λίγη ώρα θεωρείται δυσοίωνο σημάδι, παρατηρεί ο Guardian.

Αναλυτές εξέφραζαν φόβους ότι η ολοκλήρωση αυτού του γύρου των διαπραγματεύσεων χωρίς συμφωνία θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

Στο μεταξύ, νωρίτερα σήμερα το αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford» αναχώρησε από τη Σούδα με προορισμό τη Μέση Ανατολή. Το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο στον κόσμο αναμένεται να φτάσει ανοιχτά του Ισραήλ μέσα σε 24 ώρες, ενώ είναι το δεύτερο αεροπλανοφόρο που στέλνει στην περιοχή ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά το «USS Abraham Lincoln», στο πλαίσιο της τεράστιας συγκέντρωσης αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

{https://x.com/Reuters/status/2027102616774402559}

Αραγτσί: Από τους πιο έντονους και μεγαλύτερης διάρκειας γύρους διαπραγματεύσεων

Οι συνομιλίες ήταν «από τους πιο έντονους και μεγαλύτερης διάρκειας γύρους διαπραγματεύσεων» μεταξύ των δύο πλευρών, δήλωσε ο Ιρανό υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

«Από την πλευρά μας διατυπώσαμε με σαφήνεια το τι πρέπει να συμβεί», συμπλήρωσε, μιλώντας στην ιρανική κρατική τηλεόραση, ενώ έκανε και αυτός λόγο για «καλή πρόοδο». Επίσης επιβεβαίωσε ότι θα υπάρξουν περαιτέρω επαφές μεταξύ των δύο πλευρών, σε λιγότερο από μία εβδομάδα.