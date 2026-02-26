Θετική η πρώτη αποτίμηση του τρίτου γύρου συνομιλιών στη Γενεύη μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Με σκληρές απαιτήσεις προς το Ιράν κάθισε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η αμερικανική αντιπροσωπεία στη Γενεύη. Οι συνομιλίες μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ σταμάτησαν πριν από λίγο προσωρινά και θα συνεχιστούν περίπου στις 18:30 το απόγευμα.

Οι συνομιλίες διήρκησαν λίγο παραπάνω από τρεις ώρες και σύμφωνα με το WSJ οι απαιτήσεις των ΗΠΑ είναι οι εξής:

1. Καταστροφή και των 3 πυρηνικών εγκαταστάσεων: Φόρντοου, Νατάνζ, Ισφαχάν

2. Παράδοση όλου του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ

3. Καμία ρήτρα λήξης (η συμφωνία είναι μόνιμη)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

4. Μηδενικός εμπλουτισμός, αλλά μπορεί να διατηρήσει τον αντιδραστήρα της Τεχεράνης

5. Ελάχιστη ελάφρυνση των κυρώσεων εκ των προτέρων, περισσότερη εάν το Ιράν τηρήσει τους όρους.

Σύμφωνα με το CNN, το Ιράν παρουσίασε «λεπτομερείς προτάσεις« με στόχο να ηρεμήσει τις ανησυχίες των ΗΠΑ για τις πυρηνικές του δραστηριότητες ενώ έθεσε και «ιδέες» που απαντούν στις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν σχολίασε πως οι συνομιλίες γίνονται με «πολύ σοβαρότητα» και από τις δύο πλευρές. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Esmail Baghaei, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται με «έναν πολύ έντονο και σοβαρό τρόπο. Αυτό που μπορώ να σας πω, είναι ότι τόσο στον πυρηνικό τομέα όσο και στην άρση των κυρώσεων, υποβλήθηκαν πολύ σημαντικές και πρακτικές προτάσεις και οι δύο πλευρές συνέχισαν τις συζητήσεις με μεγάλη σοβαρότητα. Είμαστε σίγουροι. Πρέπει να συνεχίσουμε και να δούμε. Αυτή είναι μια διαδικασία. Οι αντιφατικές δηλώσεις από ξένα μέσα ενημέρωσης και ορισμένους Αμερικανούς αξιωματούχους συνεχίζουν να τροφοδοτούν αμφιβολίες. Για εμάς, η προσοχή μας είναι στραμμένη στο αποτέλεσμα. Ήμασταν συνεπείς και οι θέσεις μας ήταν σύμφωνες με τα λεγόμενά μας.

»Οι σημερινές συνομιλίες ήταν πολύ σοβαρές και ελπίζουμε ότι απόψε θα δούμε τη συνέχιση των συνομιλιών για την άρση των κυρώσεων και το πυρηνικό ζήτημα με πρακτικό τρόπο». Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει την άρση των κυρώσεων, οι οποίες έχουν «επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό» τον λαό του Ιράν.

Η πρώτη αποτίμηση ήταν θετική, σύμφωνα με τον διαμεσολαβητή υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Badr Albusaidi, ο οποίος με ανάρτησή του στο Χ έκανε λόγο για «δημιουργικές και θετικές ιδέες» που αντάλλαξαν οι δύο πλευρές.

Ο Badr Albusaidi, εξέφρασε την αισιοδοξία του γράφοντας πως «ανταλλάξαμε δημιουργικές και θετικές ιδέες σήμερα στη Γενεύη και τώρα οι διαπραγματευτές τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ιράν διέκοψαν τις εργασίες τους για ένα διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε αργότερα σήμερα. Ελπίζουμε να σημειώσουμε μεγαλύτερη πρόοδο.

{https://twitter.com/badralbusaidi/status/2026997987298406676

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA, μετέδωσε πως οι ιρανική και η αμερικανική αντιπροσωπεία αποχώρησαν από την κατοικία του πρέσβη του Ομάν.

Πρόσθεσε πως οι παρατηρητές και οι ειδικοί ήταν επιφυλακτικοί για την επιτυχία των συνομιλιών, με την ιρανική πλευρά να αναφέρει αντιφατικές θέσεις της διαπραγματευτικής ομάδας των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες του AlJazeera/Guardian/WSJ