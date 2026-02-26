«Κατασχέθηκαν τουφέκια, πιστόλια, αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί (κοκτέιλ Μολότοφ), αλεξίσφαιρα γιλέκα, διόπτρες και στολές παραλλαγής».

Η κυβέρνηση της Κούβας κατήγγειλε χθες Τετάρτη απόπειρα «διείσδυσης» στη χώρα ομάδας ενόπλων με «τρομοκρατικούς σκοπούς» διά θαλάσσης από τις ΗΠΑ, μερικές ώρες μετά τους θανάτους τεσσάρων επιβαινόντων σε ταχύπλοο νηολογημένο στη Φλόριντα κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με την κουβανική ακτοφυλακή στα χωρικά ύδατα της νήσου.

«Αποδείχθηκε ότι το ταχύπλοο που εξουδετερώθηκε, εγγεγραμμένο στο νηογνώμονα της Φλόριντας με αριθμό FL7726SH, μετέφερε δέκα ενόπλους, οι οποίοι, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές δηλώσεις των κρατουμένων, είχαν πρόθεση να προχωρήσουν σε διείσδυση με τρομοκρατικούς σκοπούς», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών της Κούβας σε ανακοίνωσή του.

«Κατασχέθηκαν τουφέκια, πιστόλια, αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί (κοκτέιλ Μολότοφ), αλεξίσφαιρα γιλέκα, διόπτρες και στολές παραλλαγής», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με το BBC, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διερευνούν επίσης το «εξαιρετικά ασυνήθιστο» περιστατικό.

«Θα ανακαλύψουμε τι ακριβώς συνέβη, ποιοι εμπλέκονται, και θα λάβουμε απόφαση με βάση τα ευρήματά μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Υποσχέθηκε ότι οι Αμερικανοί ερευνητές θα κινηθούν «γρήγορα» για να συγκεντρώσουν τα βασικά στοιχεία και ότι η Αμερικανική Ακτοφυλακή έχει μεταβεί στην «περιοχή» της επίθεσης.

Πρόσθεσε όμως ότι οι ΗΠΑ δεν θα βασιστούν στις πληροφορίες που παρέχει η κουβανική κυβέρνηση και ότι η Ουάσιγκτον θα επαληθεύσει ανεξάρτητα τα στοιχεία της υπόθεσης.

Ρωσία: « Επιθετική πρόκληση» από πλευράς των ΗΠΑ

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι το περιστατικό στα ανοικτά των ακτών της Κούβας με ένα ταχύπλοο νηολογημένο στη Φλόριντα συνιστά «επιθετική πρόκληση των ΗΠΑ» με στόχο την κλιμάκωση της κατάστασης και την πυροδότηση σύγκρουσης, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Το ταχύπλοο εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Κούβας και άνοιξε πυρ, με το κουβανικό λιμενικό να ανταπαντά, σκοτώνοντας τέσσερα άτομα, ανακοίνωσε η Αβάνα σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις της Κούβας με τις ΗΠΑ.

Όταν το σκάφος του λιμενικού «πλησίασε για να προχωρήσει σε ταυτοποίηση» οι επιβαίνοντες σε αυτό άνοιξαν πυρ εναντίον των Κουβανών, οι οποίοι ανταπέδωσαν τα πυρά, συνεχίζει η ανακοίνωση.

Τέσσερις από τους επιβαίνοντες στο ταχύπλοο σκοτώθηκαν και άλλοι έξι τραυματίστηκαν, όπως και ο κυβερνήτης του κουβανικού σκάφους.

«Πρόκειται για μια επιθετική πρόκληση από τις ΗΠΑ που στοχεύει στην κλιμάκωση της κατάστασης και στην πυροδότηση σύγκρουσης», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα, όπως μετέδωσε το TASS.

Οι σχέσεις της Κούβας με τις ΗΠΑ διανύουν περίοδο έντασης μετά τη σύλληψη του Βενεζουελάνου προέδρου Νικολάς Μαδούρο στο Καράκας και τη διακοπή του ανεφοδιασμού του νησιού με βενεζουελάνικο πετρέλαιο. Οι ΗΠΑ, που δεν κρύβουν την επιθυμία τους για αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων, εφαρμόζουν μια πολιτική «μέγιστης πίεσης» στην Αβάνα, την οποία χαρακτηρίζουν «απειλή» για την εθνική ασφάλειά τους.