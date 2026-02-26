Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης φέρεται να απέκρυψε περισσότερες από 50 σελίδες υλικού που αφορούσαν τις καταγγελίες γυναίκας για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Οι εκκλήσεις για διαφάνεια εντείνονται στις ΗΠΑ, αφού πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν ότι η κυβέρνηση απέσυρε από τον «φάκελο Επστάιν» έγγραφα που αναφέρονταν στον Ντόναλντ Τραμπ και ορισμένα από αυτά αφορούσαν τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση μιας ανήλικης.

«Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση συγκάλυψης της κυβέρνηση, στη σύγχρονη ιστορία» κατήγγειλαν οι Δημοκρατικοί βουλευτές της ισχυρής Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων. «Απαιτούμε απαντήσεις», πρόσθεσαν στην ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ.

Το δημόσιο ραδιόφωνο NPR μετέδωσε την Τρίτη ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης, επικεφαλής του οποίου είναι μια έμπιστη του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, εμπόδισε τη δημοσιοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με κατηγορίες σε βάρος του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά μια ανήλικη.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πολλά έγγραφα που αφορούσαν κατηγορίες κατά του Τζέφρι Επστάιν και στα οποία γινόταν αναφορά στο όνομα του Τραμπ, αποσύρθηκαν επίσης από τη δημόσια βάση δεδομένων.

Οι Δημοκρατικοί της Επιτροπής Εποπτείας ανέφεραν ότι ερεύνησαν τις τελευταίες εβδομάδες τον τρόπο με τον οποίο το FBI διαχειρίστηκε τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν το 2019 και λένε ότι «μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης φαίνεται να παρακράτησε παρανόμως τις καταθέσεις» του φερόμενου θύματος στους ομοσπονδιακούς πράκτορες.

Πιο συγκεκριμένα, σε επιστολή του προς το υπουργείο, ο Ρόμπερτ Γκαρσία υποστήριξε πως το εν λόγω υλικό αποδεικνύει ότι το FBI έλαβε σοβαρά υπόψη του τις καταγγελίες της γυναίκας και την ανέκρινε τέσσερις φορές, αλλά δημοσιοποίησε μόνο την πρώτη συνέντευξη, η οποία δεν περιέγραφε λεπτομερώς τις κατηγορίες σε βάρος του Τραμπ.

«Το γεγονός ότι το DOJ αποκρύπτει έγγραφα που καταγγέλλουν τη διάπραξη σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικου θύματος από τον πρόεδρο Τραμπ εντείνει τις γνήσιες ανησυχίες μου για συγκάλυψη από τον Λευκό Οίκο», έγραψε ο Γκαρσία.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης απάντησε στους βουλευτές μέσω της πλατφόρμας Χ καλώντας τους «να σταματήσουν να εξαπατούν το κοινό δημιουργώντας αγανάκτηση στη ριζοσπαστική, αντιτραμπική βάση τους». «ΤΙΠΟΤΑ δεν διαγράφηκε» επιμένει το υπουργείο, υποστηρίζοντας ότι δεν δημοσιοποιήθηκαν μόνο τα έγγραφα που ήταν «διπλά», εκείνα για τα οποία υπήρχε ήδη δικαστική απόφαση μη δημοσιοποίησης ή όσα αποτελούν μέρος μιας εν εξελίξει ομοσπονδιακής έρευνας.

Το υπουργείο δημοσιοποίησε στις 30 Ιανουαρίου «περισσότερες από 3 εκατομμύρια σελίδες», εν μέρει λογοκριμένες, του «φακέλου Έπστιν» δηλώνοντας ότι η κυβέρνηση συμμορφώθηκε με την απαίτηση ενός νόμου που ψηφίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο από το Κογκρέσο. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άμπιγκεϊλ Τζάκσον δήλωσε την Τετάρτη ότι ο Τραμπ έχει «απαλλαγεί πλήρως από οτιδήποτε σχετίζεται με τον Επστάιν».

Όμως πολλά θύματα του Επστάιν εξοργίστηκαν από τη λογοκρισία κάποιων εγγράφων και από το γεγονός ότι δεν δόθηκε καμία δικαστική συνέχεια όσον αφορά τη δίωξη των φερόμενων συνεργών του χρηματιστή.

Μέχρι σήμερα, τα έγγραφα που έχουν δημοσιοποιηθεί περιλαμβάνουν φωτογραφίες του Τραμπ με αρκετές γυναίκες των οποίων τα πρόσωπα έχουν καλυφθεί, καθώς και ένα υπαινικτικό σημείωμα προς τον Επστάιν, πλαισιωμένο από το περίγραμμα γυμνής γυναίκας, το οποίο φαίνεται να φέρει την υπογραφή του Τραμπ.

Στοιχεία και καταθέσεις που υποβλήθηκαν στη δίκη το 2021 της συνεργάτιδας του Επστάιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, δείχνουν ότι ο Τραμπ ταξίδεψε με το αεροπλάνο του Επστάιν πολλές φορές. Σε ένα email, ο χρηματιστής έγραψε ότι ο Τραμπ «γνώριζε για τα κορίτσια», χωρίς να είναι σαφές τι εννοούσε.

Ο Τραμπ αρνείται ότι πέταξε ποτέ με το αεροπλάνο του και έχει δηλώσει ότι το σημείωμα ήταν «πλαστό».

Πηγή: Reuters