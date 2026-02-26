Τι γράφει το Κ-Report

Μετά τον Γιώργο Γεραπετρίτη που συναντά την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον τον αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο τις Ηνωμένες Πολιτείες θα επισκεφτεί και ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Βασικό θέμα συζήτησης η Γάζα, αλλά είναι σαφές πως δεν θα είναι μόνο η Γάζα. Το γεγονός άλλωστε ότι ακολουθεί την επίσκεψη Γεραπετρίτη δημιουργεί συνειρμούς για αμερικάνικες πρωτοβουλίες στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου.

Η Άγκυρα μπαίνει αυτή την εβδομάδα σε μια κρίσιμη φάση διπλωματικής κινητικότητας, καθώς η επίσκεψη του Υπουργού εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στην Ουάσιγκτον θα καθορίσει το εύρος και το βάθος της τουρκικής συμμετοχής στο Μεσανατολικό. Η Τουρκία επιχειρεί να μείνει παρούσα στα μείζονα ζητήματα ασφάλειας και ανθρωπιστικής διαχείρισης της Γάζας, παρόλο που δεν θα συμμετάσχει τελικά στην πολυεθνική Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) που θα αναπτυχθεί εκεί. Αν και μοιάζει με υποχώρηση, Τούρκοι αναλυτές τονίζουν, ότι αυτή η απουσία ενδέχεται να είναι στρατηγική ευλογία, καθώς αποφεύγει την εμπλοκή με μια υψηλού κινδύνου στρατιωτική αποστολή σε άμεση τριβή με το Ισραήλ.

Επιρροή: Ο Φιντάν θα επαναλάβει την ετοιμότητα της Τουρκίας να συμμετάσχει σε μηχανισμούς που διασφαλίζουν τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και την ασφάλεια στη Γάζα, ενώ θα ζητήσει από το Ισραήλ να σταματήσει παραβιάσεις εκεχειρίας και να διευκολύνει τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας. Επιπλέον, αναμένεται να θέσει θέματα παράνομων εποικισμών και βίας των εποίκων στη Δυτική Όχθη.

Η Τουρκία αναμένεται να αξιοποιήσει τις πολιτικές σχέσεις με τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις. αξιοποιώντας επίσης και το δίκτυο βοήθειας που διατηρεί στη Γάζα με πάνω από 100.000 τόνους βοήθειας, μέσω κρατικών φορέων, όπως η AFAD και η Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος.