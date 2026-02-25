Προσπάθησε να βιάσει 25χρονη ΑμεΑ.

Στα χέρια των αστυνομικών αρχών βρίσκεται ένας 64χρονος άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα βιασμού σε βάρος 25χρονης γυναίκας με αναπηρία στην περιοχή της Κυψέλης. Ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε αυτοβούλως την Τρίτη το μεσημέρι στην αρμόδια υπηρεσία της Ελληνική Αστυνομία, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, έπειτα από ημέρες αναζητήσεων.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία ο άνδρας φαίνεται να είχε αποκτήσει πρόσβαση στο σπίτι της οικογένειας χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Ο ίδιος ήταν γνωστός στη γειτονιά και βοηθούσε συχνά σε καθημερινές εργασίες, όπως μεταφορές και ψώνια, γεγονός που είχε οδηγήσει την οικογένεια να τον εμπιστευτεί. Για τον λόγο αυτό του είχε δοθεί κλειδί μόνο για την αποθήκη του σπιτιού, ωστόσο εκτιμάται ότι πιθανόν έφτιαξε αντίγραφα κλειδιών και απέκτησε πρόσβαση και στο διαμέρισμα.

Οι κάμερες αποκάλυψαν την φρικτή πράξη

Το περιστατικό καταγγέλθηκε από τη μητέρα δύο δίδυμων γυναικών με αναπηρία και φέρεται να σημειώθηκε όταν η ίδια απουσίαζε από το σπίτι για επαγγελματικούς λόγους. Σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας εισήλθε στον χώρο και επιτέθηκε σεξουαλικά στη μία από τις δύο αδελφές, ενώ προσπάθησε να επιτεθεί και στη δεύτερη. Η μητέρα αντιλήφθηκε τι συνέβαινε μέσω των καμερών ασφαλείας και επέστρεψε άμεσα, επιχειρώντας να τον σταματήσει. Εκείνος όμως φέρεται να τη χτύπησε και να διέφυγε προσωρινά.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του, ενώ η νεαρή γυναίκα εξετάστηκε από ιατροδικαστή, καθώς έφερε ελαφρά τραύματα από την επίθεση.

Ο κατηγορούμενος μέχρι πρότινος είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο της οικογένειας όσο και των κατοίκων της περιοχής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και μαρτυρία συγγενικού του προσώπου, σύμφωνα με την οποία ο ίδιος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για σεξουαλική κακοποίηση μέσα στην οικογένεια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgnspb7m569l?integrationId=40599y14juihe6ly}