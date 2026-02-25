Τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Πέραμα, όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν στη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας με την οδό Καραολή Δημητρίου, περίπου στη 1:40 τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άνδρες, 26 και 29 ετών. Ο 26χρονος αναβάτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Νίκαιας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Ο 29χρονος, που επίσης επέβαινε σε μοτοσικλέτα, μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό με ελαφρά τραύματα.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Πειραιά προχώρησαν στη σύλληψη του 29χρονου, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

