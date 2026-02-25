Οι διεργασίες για την επόμενη μέρα στο κυβερνών κόμμα περνούν από το παρασκήνιο στο προσκήνιο.

Δεν χωρά αμφιβολία πως ο υπουργός Άμυνας θέτοντας προσυνεδριακά μείζονα ζητήματα που αφορούν τη Νέα Δημοκρατία, όπως η σημαντική μείωση της επιρροής της και το DNA της παράταξης, ανοίγει περπατησιά.

Με την παρέμβασή του οι διεργασίες για την επόμενη μέρα στη Νέα Δημοκρατία περνούν από το παρασκήνιο στο προσκήνιο.

Όποιος γνωρίζει τι συμβαίνει στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος γνωρίζει ότι εδώ και καιρό οι «δελφίνοι» προετοιμάζονται για την επόμενη μέρα. Ακόμα και αυτοί που εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι μπορεί στο τέλος ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να πετύχει μέσα από δεύτερες και τρίτες εκλογές αυτοδυναμία θεωρούν πως το πλήρωμα του χρόνου για νέα ηγεσία στη Νέα Δημοκρατία πλησιάζει. Βεβαίως σε άλλο πλαίσιο -και πιθανόν με διαφορετικό πρόσωπο- θα γίνει η διαδοχή αν την ελέγξει ο νυν πρωθυπουργός και άλλο αν αυτή πραγματοποιηθεί σε συνθήκες μη νίκης του-και πολύ περισσότερο ήττας του.

Δεν είναι τυχαίο ότι στη συζήτηση έχουν μπει παρασκηνιακά πρόσωπα που στηρίζουν φανατικά τον Μητσοτάκη, όπως ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Άδωνις Γεωργιάδης, αλλά και ο Νίκος Δένδιας που αποτελεί τον εναλλακτικό πόλο εντός της Νέας Δημοκρατίας.

Κάποιοι στο Μαξίμου και στην Πειραιώς θεωρούν πως η συζήτηση ενόψει του Συνεδρίου για το τι χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία για να ανακάμψει θα σταματήσει. Αν δεν την προβάλλουν τα μέσα και αν «τρομοκρατηθεί και εκτεθεί» ο υπουργός Άμυνας που θέτει τα θέματα, θέματα που όλοι γνωρίζουν πολύ καλά πως είναι υπαρκτά.

Και πως χωρίς την αναγνώρισή τους, χωρίς τη συζήτησή τους και χωρίς την αντιμετώπισή τους η ΝΔ δεν μπορεί να πετύχει τους εκλογικούς της στόχους. Η «επιχείρηση τρομοκράτησης» του Ν. Δένδια για να σιωπήσει δεν πρόκειται να πετύχει. Ο υπουργός Άμυνας προσυνεδριακά αλλά και μέσα στο Συνέδριο θα θέσει την ατζέντα του και θα διαμορφώσει την πλατφόρμα του με την οποία θα διαφοροποιηθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα επιχειρήσει προοπτικά να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος.

Τι θα καταφέρει δεν γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε όμως πως η συζήτηση μόλις άνοιξε!