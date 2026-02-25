Άξιος ...δεξιός ψάλτης με όσα είπε για τον Δένδια.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης σπεύδει δρομαίως κάθε φορά που νομίζει πως κάποιος «την πέφτει» στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ίδιο έκανε τώρα με τον Νίκο Δένδια τον οποίο, ως πιστός «κυριακοφύλακας», υποψιάζεται με το παραμικρό πως υπονομεύει τον Αρχηγό του.

Κάπως έτσι όμως ο εκ Καβάλας Βουλευτής φέρνει νωρίτερα την ακολουθία του Νυμφίου, η οποία κατά το τυπικό της Εκκλησίας ψάλλεται το βράδυ της Κυριακής των Βαΐων. Και εκεί ακούγεται το πασίγνωστο τροπάριο «ιδοὺ ο Νυμφίος έρχεται», όπου μεταξύ άλλων υπάρχει και ο στίχος: «Μακάριος δε πάλι ον ευρήσει γρηγορούντα».

Άξιος δεξιός ψάλτης ο Μακάριος...

Ε.Σ.