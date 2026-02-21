Στον υπουργό Άμυνας απάντησαν δημοσίως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στον περιορισμό της απήχησης του Νίκου Δένδια εντός της ΝΔ αποσκοπεί το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης απάντησαν δημοσίως την Παρασκευή στα όσα είπε ο υπουργός Άμυνας στο Αγρίνιο για το DNA και τα ποσοστά της παράταξης.

«Να επανέλθουμε στο γενετικό μας υλικό, ώστε να είμαστε και πάλι η αυτοδύναμη κυβέρνηση» είπε μεταξύ άλλων στην Αιτωλοακαρνανία ο Νίκος Δένδιας τονίζοντας ταυτόχρονα πως αγωνιά για την απόκλιση ανάμεσα στην παράταξη και την εκλογική βάση της ΝΔ.

«Να επανέλθουμε στις αξίες μας και στις αρχές μας, σ’ αυτό που είμαστε, στο DNA μας, στο γενετικό μας υλικό, ώστε να μπορέσουμε το 2027, όταν έρθει η ώρα των εκλογών, να είμαστε πάλι η αυτοδύναμη κυβέρνηση», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Νίκου Δένδια στο Αγρίνιο.

«Εγώ δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση Ν.Δ. να είναι πιο πιστή στο DNA της παράταξης», ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στον υπουργό Άμυνας, στον οποίο απάντησε (μέσω του ιδίου ραδιοφώνου) και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης: «Το ότι είμαστε αυτή την ώρα γύρω στο 30% και ο δεύτερος είναι στο 14-13% προφανώς από μόνο του στέλνει ένα μήνυμα, και το μήνυμα είναι ότι η κυβέρνηση στην δυσκολότερη ώρα παραμένει ισχυρή», τόνισε ο Κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε: «Ναι υπάρχουν προβλήματα, όλοι θα ευχόμασταν να μην έχουν υπάρξει λάθη ωστόσο το ότι σε αυτές τις συνθήκες η ΝΔ έχει αυτά τα ποσοστά και ακόμα περισσότερο αυτή τη διαφορά από τους αντιπάλους της δεν μπορεί να το θεωρήσει κανείς αποτυχία ούτε ο κ. Δένδιας».

Είναι σαφές πως το Μαξίμου επιχειρεί να σταματήσει εν τη γενέσει του την κριτική και τις προτάσεις του υπουργού Άμυνας, του υπ΄ αριθμόν ένα «δελφίνου» στη ΝΔ, τη στιγμή που ο προβληματισμός που αυτός εκφράζει είναι απολύτως υπαρκτός εντός του κυβερνώντος κόμματος. Η ΝΔ έχει χάσει πάνω από ένα τρίτο των ψήφων που έλαβε στις εθνικές εκλογές, ενώ στις ευρωεκλογές έλαβε τον μικρότερο αριθμό ψήφων στην 50ετή και πλέον ιστορία της. Οι δημοσκοπήσεις μάλιστα δείχνουν πως σήμερα η ΝΔ δεν έχει κατορθώσει να φτάσει στο 28,31% των ευρωεκλογών και πως όσο πιθανό είναι να πλησιάσει στο 30% τόσο πιθανό είναι να φλερτάρει με το 25% και αν αναδειχθεί πρώτο κόμμα να μην λάβει το κλιμακωτό μπόνους των 50 εδρών που προβλέπει ο εκλογικός νόμος.

Είναι σαφές πάντως πως η ομιλία του Νίκου Δένδια στο Συνέδριο θα αποτελέσει πλατφόρμα τόσο για τη μάχη της διαδοχής όταν αυτή ξεκινήσει, ενώ ενδιαφέρον θα αποτελούν και οι προσυνεδριακές του τοποθετήσεις...