Καθορίστηκαν τα ημερήσια αντίτιμα για τη χορηγία τροφής στις Ένοπλες Δυνάμεις, με τιμές από 4 έως 7,40 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία δικαιούχων και την περίοδο υπηρεσίας.

Σε πλήρη αναμόρφωση του πλαισίου σίτισης στις Ένοπλες Δυνάμεις προχωρά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με δύο αποφάσεις του Νίκου Δένδια που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορούν αφενός τον καθορισμό των νέων αντιτίμων σίτισης και αφετέρου την έγκριση του επικαιροποιημένου Γενικού Κανονισμού Τροφοδοσίας Ενόπλων Δυνάμεων. Οι νέες ρυθμίσεις τίθενται σε ενιαία εφαρμογή για τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία από την 1η Μαρτίου 2026, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό του συστήματος χορηγιών τροφής σε είδος και σε χρήμα.

Με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας καθορίζονται τα ημερήσια αντίτιμα της σταθερής χορηγίας τροφής σε είδος, ανά κατηγορία δικαιούχων. Για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων σε ειρηνική περίοδο το ημερήσιο αντίτιμο ορίζεται στα 6,40 ευρώ, ενώ σε πολεμική περίοδο ανέρχεται στα 7,40 ευρώ. Στα 7,30 ευρώ καθορίζεται το αντίτιμο για σπουδαστές των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, για το προσωπικό των Ειδικών Δυνάμεων, τους Υποψήφιους Εφέδρους Αξιωματικούς, καθώς και για το προσωπικό που συμμετέχει σε ασκήσεις ή επιχειρήσεις. Για τα βρέφη και τα νήπια που φιλοξενούνται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς των Ενόπλων Δυνάμεων, το ημερήσιο αντίτιμο διαμορφώνεται στα 4 ευρώ.

Η απόφαση προβλέπει επίσης προσαυξήσεις του αντιτίμου κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων εθνικών και θρησκευτικών εορτών, καθώς και ειδικές αυξήσεις για την περίοδο του Πάσχα. Παράλληλα, θεσπίζονται πρόσθετες προσαυξήσεις για κατηγορίες προσωπικού με αυξημένες διατροφικές ανάγκες, όπως οι υποψήφιοι μάγειρες κατά την εκπαίδευσή τους και τα πληρώματα πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού που εκτελούν πλόες στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, η εφαρμογή των νέων αντιτίμων συνεπάγεται πρόσθετη ετήσια επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, με ξεχωριστή υπουργική απόφαση εγκρίνεται ο νέος Γενικός Κανονισμός Τροφοδοσίας Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος αντικαθιστά το προηγούμενο κανονιστικό πλαίσιο και συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο κείμενο όλες τις ρυθμίσεις που αφορούν τη σίτιση του προσωπικού. Ο Κανονισμός ρυθμίζει τη χορήγηση τροφής σε είδος και σε χρήμα, τους δικαιούχους, τις κλίμακες τροφοδοσίας, τις διαδικασίες αντικατάστασης τροφίμων και τις ειδικές περιπτώσεις σίτισης, καλύπτοντας τόσο τις συνθήκες ειρήνης όσο και τις συνθήκες πολεμικής περιόδου, ασκήσεων, μετακινήσεων και αποστολών στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

Στο νέο πλαίσιο καθορίζονται αναλυτικά οι κατηγορίες προσωπικού που δικαιούνται σίτιση χωρίς καταβολή αντιτίμου, όπως οι οπλίτες και οι σπουδαστές από την κατάταξη έως την απόλυσή τους, το προσωπικό κατά τη διάρκεια νοσηλείας, καθώς και όσοι συμμετέχουν σε ασκήσεις, επιχειρήσεις ή ειδικά σχέδια. Παράλληλα, προβλέπονται περιπτώσεις σίτισης με καταβολή αντιτίμου για προσωπικό εκτός οργανικών δομών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως κάτοικοι ή εκπαιδευτικοί ακριτικών περιοχών και ιδιωτικό προσωπικό που εργάζεται για λογαριασμό τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις κλίμακες τροφοδοσίας, με την Κλίμακα 1 να αφορά την ειρηνική περίοδο και την Κλίμακα 1Α την πολεμική περίοδο, με αυξημένες ποσότητες και θερμιδική κάλυψη. Προβλέπονται ακόμη ειδικές ρυθμίσεις για ασκήσεις και μετακινήσεις, περιόδους νηστείας, προσωπικό διαφορετικού θρησκεύματος, καθώς και για την προμήθεια πόσιμου νερού και άρτου σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η κάλυψη των αναγκών από στρατιωτικές υποδομές.

Ο νέος Γενικός Κανονισμός Τροφοδοσίας εισάγει, τέλος, αυστηρό πλαίσιο ελέγχου και διαχείρισης των τροφίμων, απαγορεύοντας την εκποίηση ή ανταλλαγή τους και προβλέποντας συγκεκριμένες διαδικασίες αντικατάστασης μόνο με διαταγές των Γενικών Επιτελείων.

