Σε πλήρη αναμόρφωση του πλαισίου σίτισης στις Ένοπλες Δυνάμεις προχωρά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με δύο αποφάσεις του Νίκου Δένδια που δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορούν αφενός τον καθορισμό των νέων αντιτίμων σίτισης και αφετέρου την έγκριση του επικαιροποιημένου Γενικού Κανονισμού Τροφοδοσίας Ενόπλων Δυνάμεων. Οι νέες ρυθμίσεις τίθενται σε ενιαία εφαρμογή για τον Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία από την 1η Μαρτίου 2026, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και τον εξορθολογισμό του συστήματος χορηγιών τροφής σε είδος και σε χρήμα.
Με κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας καθορίζονται τα ημερήσια αντίτιμα της σταθερής χορηγίας τροφής σε είδος, ανά κατηγορία δικαιούχων. Για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων σε ειρηνική περίοδο το ημερήσιο αντίτιμο ορίζεται στα 6,40 ευρώ, ενώ σε πολεμική περίοδο ανέρχεται στα 7,40 ευρώ. Στα 7,30 ευρώ καθορίζεται το αντίτιμο για σπουδαστές των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, για το προσωπικό των Ειδικών Δυνάμεων, τους Υποψήφιους Εφέδρους Αξιωματικούς, καθώς και για το προσωπικό που συμμετέχει σε ασκήσεις ή επιχειρήσεις. Για τα βρέφη και τα νήπια που φιλοξενούνται σε βρεφονηπιακούς σταθμούς των Ενόπλων Δυνάμεων, το ημερήσιο αντίτιμο διαμορφώνεται στα 4 ευρώ.
Η απόφαση προβλέπει επίσης προσαυξήσεις του αντιτίμου κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων εθνικών και θρησκευτικών εορτών, καθώς και ειδικές αυξήσεις για την περίοδο του Πάσχα. Παράλληλα, θεσπίζονται πρόσθετες προσαυξήσεις για κατηγορίες προσωπικού με αυξημένες διατροφικές ανάγκες, όπως οι υποψήφιοι μάγειρες κατά την εκπαίδευσή τους και τα πληρώματα πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού που εκτελούν πλόες στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, η εφαρμογή των νέων αντιτίμων συνεπάγεται πρόσθετη ετήσια επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ.
Παράλληλα, με ξεχωριστή υπουργική απόφαση εγκρίνεται ο νέος Γενικός Κανονισμός Τροφοδοσίας Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος αντικαθιστά το προηγούμενο κανονιστικό πλαίσιο και συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο κείμενο όλες τις ρυθμίσεις που αφορούν τη σίτιση του προσωπικού. Ο Κανονισμός ρυθμίζει τη χορήγηση τροφής σε είδος και σε χρήμα, τους δικαιούχους, τις κλίμακες τροφοδοσίας, τις διαδικασίες αντικατάστασης τροφίμων και τις ειδικές περιπτώσεις σίτισης, καλύπτοντας τόσο τις συνθήκες ειρήνης όσο και τις συνθήκες πολεμικής περιόδου, ασκήσεων, μετακινήσεων και αποστολών στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
Στο νέο πλαίσιο καθορίζονται αναλυτικά οι κατηγορίες προσωπικού που δικαιούνται σίτιση χωρίς καταβολή αντιτίμου, όπως οι οπλίτες και οι σπουδαστές από την κατάταξη έως την απόλυσή τους, το προσωπικό κατά τη διάρκεια νοσηλείας, καθώς και όσοι συμμετέχουν σε ασκήσεις, επιχειρήσεις ή ειδικά σχέδια. Παράλληλα, προβλέπονται περιπτώσεις σίτισης με καταβολή αντιτίμου για προσωπικό εκτός οργανικών δομών των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως κάτοικοι ή εκπαιδευτικοί ακριτικών περιοχών και ιδιωτικό προσωπικό που εργάζεται για λογαριασμό τους.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις κλίμακες τροφοδοσίας, με την Κλίμακα 1 να αφορά την ειρηνική περίοδο και την Κλίμακα 1Α την πολεμική περίοδο, με αυξημένες ποσότητες και θερμιδική κάλυψη. Προβλέπονται ακόμη ειδικές ρυθμίσεις για ασκήσεις και μετακινήσεις, περιόδους νηστείας, προσωπικό διαφορετικού θρησκεύματος, καθώς και για την προμήθεια πόσιμου νερού και άρτου σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η κάλυψη των αναγκών από στρατιωτικές υποδομές.
Ο νέος Γενικός Κανονισμός Τροφοδοσίας εισάγει, τέλος, αυστηρό πλαίσιο ελέγχου και διαχείρισης των τροφίμων, απαγορεύοντας την εκποίηση ή ανταλλαγή τους και προβλέποντας συγκεκριμένες διαδικασίες αντικατάστασης μόνο με διαταγές των Γενικών Επιτελείων.
Παραδείγματα:
- Ένας στρατιώτης που υπηρετεί σε φυλάκιο απομακρυσμένης περιοχής, όπου το νερό κρίνεται ακατάλληλο προς πόση, διασφαλίζει πλέον καθημερινή επάρκεια πόσιμου νερού, καθώς προβλέπεται ρητή προσαύξηση του αντιτίμου ανά λίτρο.
- Ένας Υποψήφιος Έφεδρος Αξιωματικός που συμμετέχει σε απαιτητική άσκηση πεδίου λαμβάνει αυξημένο ημερήσιο αντίτιμο και σιτίζεται με κλίμακα που προβλέπει μεγαλύτερη θερμιδική κάλυψη και ποικιλία τροφίμων.
- Ένα πλήρωμα πλοίου του Πολεμικού Ναυτικού που εκτελεί πλόες στο εξωτερικό επωφελείται από ειδική προσαύξηση του αντιτίμου καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής σε λιμένες αλλοδαπής. Το όφελος είναι διπλό: αφενός καλύπτεται το αυξημένο κόστος προμηθειών στο εξωτερικό, αφετέρου διασφαλίζεται αξιοπρεπές και σταθερό επίπεδο σίτισης για το πλήρωμα, ανεξαρτήτως χώρας.
- Ένας νέος μάγειρας που εκπαιδεύεται σε σχολή μαγείρων των Ενόπλων Δυνάμεων έχει πλέον στη διάθεσή του αυξημένες ποσότητες τροφίμων έως και 50%, ώστε να εξασκείται σε πραγματικές συνθήκες μαζικής εστίασης. Αυτό βελτιώνει την ποιότητα της εκπαίδευσής του και, έμμεσα, την ποιότητα των συσσιτίων που θα λαμβάνει στο μέλλον το σύνολο του προσωπικού .
- Μια στρατιωτικός μητέρα που φιλοξενεί το παιδί της σε βρεφονηπιακό σταθμό των Ενόπλων Δυνάμεων γνωρίζει πλέον με σαφήνεια το χαμηλό και σταθερό ημερήσιο αντίτιμο σίτισης, το οποίο συνδέεται με εγκεκριμένο παιδικό τροφολόγιο του υπουργείου Υγείας.