Συγγενείς των θυμάτων, που αιτήθηκαν εκταφές των παιδιών τους εκτιμούν ότι είναι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας και ο τρόπος που επέλεξε να γίνουν οι εκταφές, που θέτει τα προσχώματα στη διαδικασία.

Η επίμονη και χωρίς εξηγήσεις άρνηση να διενεργηθούν οι σύνθετες εξετάσεις, που ζήτησαν εγγράφως οι γονείς, η ξαφνική βιασύνη να γίνουν «εδώ και τώρα» μόνο εκείνες οι εξετάσεις στις οποίες μπορούν να ανταποκριθούν τα ελληνικά ιατροδικαστικά εργαστήρια και ο αιφνίδιος ορισμός διενέργειας της πρώτης εκταφής το προσεχές Σάββατο με ένα έγγραφο της αστυνομίας προς τους γονείς της Μάρθης, στο οποίο δεν αναφέρεται το βασικότερο όλων, δηλαδή ο χώρος μεταφοράς της σορού (!) δημιουργούν μία κατάσταση που μοιάζει επιτηδευμένα περιπεπλεγμένη.

Και όλα αυτά μόλις 9 μέρες πριν συμπληρωθούν 3 χρόνια από εκείνο το βράδυ που δύο τρένα, κινούμενα επί 12 λεπτά στην ίδια γραμμή, εν έτη 2023, συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 57 άνθρωποι!

Το έγγραφο

Παρότι θα ανέμενε κανείς να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες από δικαστικές πηγές που ανέφεραν ότι η πρώτη εκταφή θα αφορά στο παιδί του Πάνο Ρούτσι - υπό το βάρος της απεργίας πείνας του οποίου δόθηκε το «πράσινο φως» για τη διενέργεια εκταφών και περαιτέρω εξετάσεων στις σορούς - εντούτοις η πρώτη εκταφή που επιλέχθηκε να γίνει είναι εκείνη της Μάρθης.

Με την ένδειξη του «κατεπείγοντος» το έγγραφο στάλθηκε από την αστυνομία στους γονείς της Μάρθης, Αντώνη Ψαρόπουλο και Μαρία Καρυστιανού από το Αστυνομικό Τμήμα Πυλαίας. Η αστυνομία ενημερώνει τους γονείς ότι θα εκτελεστεί η παραγγελία της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Λάρισας και η εκταφή θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι,

καλείται ο δήμος Πυλαία Χορτιάτη να συνδράμει με το απαιτούμενο προσωπικό και εξοπλισμό

η Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας να συνδράμει με την βιντεοσκόπηση και φωτογράφιση της διαδικασίας

τα μέλη ΔΕΠ του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ να ασκήσουν τα καθήκοντά τους

οι διορισθέντες από την οικογένεια τεχνικοί σύμβουλοι να είναι σε ρόλο παρατηρητή, ομοίως και οι ιατροδικαστές που χειρίστηκαν την υπόθεση των Τεμπών, οι οποίοι ελέγχονται μέσω της προκαταρκτικής για παράβαση καθήκοντος.

Όλα αυτά, χωρίς να αναγράφεται ο χώρος στον οποίο θα μεταφερθεί η σορός του παιδιού τους!

«Δεν επιθυμούν εκταφή» (;)

Εν τω μεταξύ, μετά την παραγγελία της Εισαγγελέως Πρωτοδικών την περασμένη Δευτέρα, με την οποία όριζε οι εκταφές να γίνουν μέχρι το τέλος της εβδομάδας και πάντως μόνο όσες εξετάσεις μπορούν να διεξαχθούν σε εγχώρια ιατροδικαστικά εργαστήρια, συγγενείς κατέθεταν στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα ότι «δεν επιθυμούν εκταφές των παιδιών τους υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις». Αυτή η ενέργεια εκλήφθηκε ως υπαναχώρηση στο αρχικό αίτημα της εκταφής και της διενέργειας εξετάσεων προκειμένου να διακριβωθεί η αλήθεια. Δεν είναι τυχαίο ότι εισαγγελικές πηγές ενέτασσαν και τον κ. Χρήστο Τηλκερίδη μεταξύ αυτών των γονιών, παρότι κατέθεσε προσφυγή στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας, ζητώντας να γίνουν οι εξετάσεις στη σορό του παιδιού του σε εργαστήριο του εξωτερικού. Συγγενείς θυμάτων εκτιμούν ότι αυτή η στάση της Εισαγγελίας οδηγεί σε μία ιδιότυπη επικοινωνιακή αξιοποίηση αυτού του σοβαρότατου θέματος.

Τα Πανεπιστήμια και ο νόμος 4412/2016

Η αλήθεια είναι πως προκαλεί εντύπωση η επίμονη άρνηση των δικαστικών αρχών της Λάρισας να γίνουν οι εξετάσεις στο εξωτερικό. Δεν είναι δηλαδή απολύτως σαφείς οι λόγοι για τους οποίους δεν ορίζονται ιατροδικαστές πραγματογνώμονες, οι οποίοι θα συνεργαστούν με πανεπιστήμια στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία διαθέτουν τον εξοπλισμό ώστε να διενεργήσουν τις σύνθετες εξετάσεις που ζήτησαν οι γονείς. Παρότι 4 πανεπιστήμια, το ΑΠΘ, το ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστήμιο Κρήτης με επιστολές τους στην Εισαγγελία Πρωτοδικών κατέστησαν σαφές ότι δεν υπάρχει εγχώριο ιατροδικαστικό εργαστήριο που να μπορεί να εκτελέσει τις σύνθετες εξετάσεις. Δεδομένου του βάρους που έχει μία εκταφή, ειδικά ενός παιδιού, οι γονείς επιθυμούν διακαώς να βρουν τη αλήθεια, επωμιζόμενοι και αυτό το βάρος, πέραν εκείνου της απώλειας.

Την ίδια ώρα, ο νόμος 4412/2016 είναι εξαιρετικά κατατοπιστικός ως προς τις συνέργειες μεταξύ Πανεπιστημίων. Αν και δεν αποτελεί νόμο-πλαίσιο ειδικά για την ακαδημαϊκή συνεργασία, καθορίζει το νομικό πλαίσιο μέσω του οποίου τα Πανεπιστήμια (ΑΕΙ) εντός ΕΕ συνάπτουν συνεργασίες, συμβάσεις ή κοινά έργα που εμπεριέχουν ανταλλαγή υπηρεσιών ή προμηθειών. Επιτρέπει σε Πανεπιστήμια (ως αναθέτουσες αρχές) να συνεργάζονται χωρίς διαγωνισμό υπό προϋποθέσεις, όταν πρόκειται για συνεργασία που στοχεύει στην εκτέλεση δημόσιας υπηρεσίας.

Εξάλλου, στο πολύ πρόσφατο παρελθόν και στο πλαίσιο της υπόθεσης των Τεμπών πραγματοποιήθηκε μία παρόμοια συνεργασία. Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ ανέθεσε σε πιστοποιημένο Γερμανικό εργαστήριο τον έλεγχο πυραντοχής των καθισμάτων της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Εν ολίγοις, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ ως δημόσιος οργανισμός ανέθεσε τη σχετική μελέτη στο Γερμανικό εργαστήριο, το οποίο αμείφθηκε με το ποσό των 3000 ευρώ από το υπουργείο Μεταφορών.

Το ερώτημα συνεπώς που προκύπτει είναι για ποιόν ή ποιους λόγους δεν μπορεί να γίνει κάτι αντίστοιχο και στο θέμα των εκταφών;

«Γόρδιος δεσμός»

Για την ιστορία πάντως, αιτήσεις εκταφών απορρίφθηκαν συλλήβδην από την κύρια ανάκριση ακόμη. Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση του Παύλου Ασλανίδη, πατέρα του Δημήτρη, που αιτήθηκε 3 φορές, διαρκούσης της κύριας ανάκρισης εκταφή του παιδιού του. Απορρίφθηκαν και οι 3. Επίσης απορρίφθηκαν οι 3 προσφυγες του στο Συμβούλιο Εφετών. Ο Παύλος Ασλανίδης καταθέτει επίσης αίτηση εκταφής στην Πρόεδρο Εφετών, λίγο πριν τη σύνταξη του κατηγορητηρίου. Απορρίπτεται ομοίως, όπως και η προσφυγή του στο Δικαστικό Συμβούλιο. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο πατέρας του Δημήτρη, διά του δικηγόρου του, Γιάννη Μαντζουράνη είχε καταθέσει στον Εφέτη Ανακριτή (διαρκούσης της κύριας ανάκρισης) αίτηση να εξεταστούν τα οστάρια που είχαν συλλεγεί από το Κουλούρι και τα οποία φυλάσσονταν στο γραφείο του κ. Μπακαΐμη. Και αυτή η αίτηση που δεν προϋπέθετε εκταφή, απορρίφθηκε. Ομοίως και η αντίστοιχη προσφυγή στο Δικαστικό Συμβούλιο.

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2025 ο Πάνος Ρούτση ξεκινά απεργία πείνας. Αρχές Οκτωβρίου η διευθύνουσα την Εισαγγελία Εφετών ανέθεσε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών να κάνει δεκτές τις αιτήσεις, μόνο όμως για ταυτοποίηση μέσω DNA.

Υπό το βάρος της κύματος κοινωνικής αλληλεγγύης που σήκωσε η απεργία πείνας και, κυρίως υπό το βάρος της απειλής της ίδιας της ζωής του χαροκαμένου πατέρα, η Εισαγγελία Εφετών ανέσυρε παλαιότερη δικογραφία, που αφορούσε στον έλεγχο των ιατροδικαστών, που διαχειρίστηκαν την υπόθεση των Τεμπών και την ενσωμάτωσε στη νέα δικογραφία που αφορούσε στις εκταφές. Έτσι, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ανέθεσε στην Αστυνομία να επικοινωνήσει και με τους 57 συγγενείς των θυμάτων, προκειμένου να απαντήσουν εάν επιθυμούν ή όχι εκταφή. Οι 9 απάντησαν θετικά. Μάλιστα, από την Εισαγγελία Πρωτοδικών κλήθηκαν οι 9 συγγενείς να προσδιορίσουν εντός 10 ημερών το είδος των εξετάσεων που επιθυμούν.

Επί μεγάλο διάστημα το θέμα έμοιαζε να έχει αφεθεί… μέχρι που ήρθε η παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών την περασμένη Δευτέρα μόλις ένα μήνα, πριν την έναρξη της μεγάλης δίκης στις 23 Μαρτίου και μόλις 9 μέρες πριν την επέτειο των 3 χρόνων από το τραγικό δυστύχημα.