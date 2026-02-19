Όσα αναφέρει ο δικηγόρος του Παύλου Ασλανίδη, κ.Γιάννης Μαντζουράνης.

Προσφυγή κατά της εισαγγελικής παραγγελίας, που αφορά στην εκταφή εννέα σορών θυμάτων των Τεμπών κατέθεσε ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του Δημήτρη, που έχασε τη ζωή του στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Ο δικηγόρος του κ. Γιάννης Μαντζουράνης κατέθεσε αίτηση στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, στην οποία αναφέρει ότι η διαφωνία του εντοπίζεται στο γεγονός ότι «η σχέση με το είδος, τους όρους εκτέλεσης και το εύρος όλων των απαραίτητων χημικών, βιοχημικών, τοξικολογικών, ιστολογικών κ.α. εξετάσεων αλλά και εξετάσεων DNΑ επί της σορού του υιού μου, Δημήτρη ,καθώς και τη λήψη δειγμάτων εκ της σορού από την Τεχνική Σύμβουλό μου και την αποστολή αυτών σε έγκριτα εργαστήρια του εξωτερικού, προκειμένου η έρευνα να οδηγηθεί στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να επιτραπεί επιτέλους ένα ψήγμα ψυχικής ηρεμίας, αφού εξαντληθεί κάθε ερευνητικό ενδεχόμενο για το τι συνέβη στο παιδί μου, όπερ ασφαλώς δεν παρακωλύει την - εκ των πραγμάτων και εξ αντικειμένου - υποχρεωτική αποστολή των ληφθέντων δειγμάτων από τον υπό του δημοσίου διορισθέντα

ιατροδικαστή – πραγματογνώμονα στη Γερμανία ή στην Ολλανδία για τους ενδεδειγμένους ελέγχους, αφού οι εν λόγω έλεγχοι είναι ανέφικτοι σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό εργαστήριο στην Ελλάδα».

Έγγραφο ιατροδικαστή

Στην ίδια αίτηση μάλιστα ο Γιάννης Μαντζουράνης επικαλείται επίσημα έγγραφα για να καταδείξει ότι δεν υπάρχουν τα πιστοποιημένα εργαστήρια στην Ελλάδα για να γίνουν οι βιοχημικές εξετάσεις που ζητά ο Παύλος Ασλανίδης όπως και άλλοι γονείς,για τα παιδιά τους.

Σε ένα από τα έγγραφα αυτά μάλιστα αρμόδιας ιατροδικαστικής υπηρεσίας αναφέρεται ρητά,όπως επισημαίνεται στην αίτηση ,ότι "Εξ’ όσων γνωρίζουμε, δεν υφίσταται κατάλληλο εργαστήριο στην ημεδαπή, το οποίο να διαθέτει αποδεδειγμένα την επιστημονική δυνατότητα διεκπεραίωσης των εξειδικευμένων εξετάσεων (που έχουν ζητηθεί από τους συγγενείς των θυμάτων) σε ανθρώπινο υλικό κατόπιν εκταφής…».