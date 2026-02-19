Ξεκινάει σταδιακά η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στην Αττική Οδό.

Το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο Ασπροπύργου έως τη Λεωφόρο Φυλής, ρεύμα προς Αεροδρόμιο, θα δοθεί στην κυκλοφορία αύριο, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου από τις 06:00 π.μ., μετά την πρόωρη ολοκλήρωση των τεχνικών εργασιών συντήρησης.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας θα δώσει ανάσα στο ήδη επιβαρυμένο οδικό δίκτυο της Αττικής, καθώς τις τελευταίες μέρες οι οδηγοί χρησιμοποιούσαν παρακαμπτήριες οδούς, προκαλώντας έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Την απόφαση αυτή έκανε γνωστή με ανακοίνωση του το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου

« Αύριο, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 π.μ. θα αποδοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο Ασπροπύργου μέχρι την είσοδο της Λεωφόρου Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όπου είχε πραγματοποιηθεί αποκλεισμός κυκλοφορίας προκειμένου να γίνουν αναγκαίες τεχνικές εργασίες.

Η αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος που προέκυψε κατά τη διάρκεια των εργασιών βαριάς συντήρησης ολοκληρώθηκε δύο μέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου με τον παραχωρησιούχο, τα συνεργεία του οποίου εργάστηκαν εντατικά και αδιάκοπα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ευχαριστεί τους οδηγούς για την υπομονή τους και τη συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις της Τροχαίας, κατά τη διάρκεια των αναγκαίων αυτών εργασιών».