Ο Νικόλας Φαραντούρης καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανασκευάσει δήλωσή της.

Γραπτή έρώτηση- παρέμβαση προς την Ευρωπαίκή Επιτροπή κατέθεσε ο ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης με αφορμή ανακοίνωση για τα ευρωπαικά σύνορα.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του «Κατέθεσα μόλις γραπτή ερώτηση-παρέμβαση με τη οποία ζητώ από την Ευρωπαίκή Επιτροπή να ανασκευάσει τη θέση της ότι τα «ανατολικά σύνορα» της ΕΕ περιορίζονται στην ηπειρωτική Ευρώπη και αφορούν αποκλειστικά τις ρωσικές απελές και όχι τις τουρκικές κατά Ελλάδος και Κύπρου»

Προσθέτει ακόμα πως «η χθεσινή ανακοίνωση της Κομισιόν για τη «νέα στρατηγική για τη στήριξη των ανατολικών συνόρων της Ένωσης» εστιάζει στον κίνδυνο που προέρχεται από τη Ρωσία. Ωστόσο, η Ευρώπη οφείλει να αναγνωρίσει: α) ότι «τα ανατολικά σύνορα» της Ευρώπης εκτείνονται μέχρι την Ελλάδα και την Κύπρο και β) ότι απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια αποτελεί και η απειλή πολέμου (casus belli) της Τουρκίας κατά της Ελλάδας, η στρατιωτική κατοχή της Κύπρου και οι τουρκικές επιθετικές και αναθεωρητικές ενέργειες όπως η παρεμπόδιση έργων στρατηγικού χαρακτήρα για την ΕΕ (EastMed, πόντιση ηλεκτρικού καλωδίου, έρευνα & εξόρυξη)».

{https://twitter.com/NFarantouris/status/2024449150855557413}