Με τελικό αποτέλεσμα 2 – 0 έληξε ο αγώνας Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν. Τα νούμερα τηλεθέασης που «χάρισε» η αναμέτρηση.

Το MEGA ήταν ο κυρίαρχος της τηλεθέασης το βράδυ της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου, με τη ζωντανή μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν.

Η μεγάλη αναμέτρηση, σε περιγραφή του Αντώνη Κατσαρού, χάρισε στο MEGA την πρώτη θέση, καταγράφοντας υψηλές επιδόσεις.

Με ποσοστό 25,8% στο σύνολο του κοινού και 23,1% στο δυναμικό κοινό 18-54, ο αγώνας επικράτησε του ανταγωνισμού με διαφορά άνω των 10 ποσοστιαίων μονάδων.

Μάλιστα, σε επιμέρους ανδρικό κοινό η τηλεθέαση ξεπέρασε το 42%, ενώ η κάλυψη της αναμέτρησης έφτασε τους 1,7 εκατ. τηλεθεατές!

Οι φίλοι του ποδοσφαίρου παρέμειναν στο MEGA για την Post Game εκπομπή, όπου ο Παναγιώτης Περπερίδης και η δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού προσέφεραν πλήρη ανάλυση του αγώνα. Η εκπομπή σημείωσε 12,4% στο γενικό σύνολο.

Το MEGA ανανεώνει το ραντεβού των φιλάθλων με την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση για την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου με τη ρεβάνς Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός, καθώς και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στις 00:10 για το Champions League Show.