Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στον τελικό του Allwyn Final 8 και αναμένει τον αντίπαλό του.

Άνετα επικράτησε ο Ολυμπιακός του Αμαρουσίου στον πρώτο ημιτελικό του Allwyn Final 8, με σκορ 91-67.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε ξανά στη διάθεσή του τον Μόντε Μόρις μετά από 40 ημέρες, αξιοποίησε σημαντικά τους Παπανικολάου και Βεζένκοβ, διαχειρίστηκε τον χρόνο συμμετοχής της ομάδας και ελπίζει να έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους για το μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου (21/2 στις 20:00).

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgj2183huis1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Νίκολα Μιλουτίνοβ τραυματίστηκε στο χέρι κατά το τρίτο δεκάλεπτο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις, ενώ οι Ντιλικίνα και Φουρνιέ αισθάνθηκαν μικρές ενοχλήσεις. Ο Τάισον Γουορντ ξεκουράστηκε και έμεινε εκτός της εξάδας των ξένων μαζί με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, που έχει τενοντίτιδα στο γόνατο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgj27172wpq1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το Μαρούσι προσπάθησε όσο μπορούσε, αλλά τελικά συμβιβάστηκε με το αποτέλεσμα, παρά την καλή του παρουσία στο δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο.

Ο δεύτερος φιναλίστ του Allwyn Final 8 θα προκύψει από τον ημιτελικό Ηρακλής-Παναθηναϊκός.

Τα δεκάλεπτα: 15-29, 33-48, 53-65, 67-91