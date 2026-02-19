Viral το βίντεο της δημοσιογράφου από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες.

Όταν βγήκε στον «αέρα» του Channel Nine για το ρεπορτάζ της από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, η Ντάνικα Μέισον δεν είχε στόχο να γίνει viral. Αλλά συνέβη.

Ο λόγος δεν ήταν οι ειδήσεις που μετέφερε, αλλά το γεγονός ότι ήταν εμφανές ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, καθώς δεν μπορούσε να μιλήσει καθαρά. Η Μέισον μιλούσε για την τιμή του καφέ στην Ιταλία και τα ιγκουάνα, κατά τα φαινόμενα απαντώντας σε ερωτήσεις των παρουσιαστών, ο ένας εκ των οποίων ακουγόταν να γελάει.

Μετά τα πολλά σχόλια στα social media, η δημοσιογράφος από την Αυστραλία ζήτησε συγγνώμη στην επόμενη εμφάνισή της στον «αέρα». «Θα ήθελα να απολογηθώ. Έκρινα εντελώς λάθος την κατάσταση», είπε αρχικά.

«Δεν έπρεπε να πιω ένα ποτό, ιδιαίτερα υπό αυτές τις συνθήκες, κάνει κρύο, είμαστε σε υψόμετρο και το γεγονός ότι δεν είχα φάει πιθανότατα δεν βοήθησε. Αλλά θέλω να αναλάβω πλήρως την ευθύνη», τόνισε.

{https://x.com/LangmanVince/status/2024446130998669730}