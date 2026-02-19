Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα στον Αερολιμένα Αθηνών, σύμφωνα με την ΥΠΑ.

Τις καταγγελίες των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας επιβεβαίωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ενημερώνοντας ότι το τεχνικό πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί αποκαταστάθηκε.

Πιο συγκεκριμένα, τη Πέμπτη 19/2 σημειώθηκε προσωρινή βλάβη στο σύστημα μεταφοράς δεδομένων στη θέση «Μερέντα», μειώνοντας προσωρινά τη χωρητικότητα εξυπηρέτησης αεροσκαφών στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η βλάβη αποκαταστάθηκε άμεσα από εξειδικευμένο προσωπικό της ΥΠΑ και οι υπηρεσίες Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας λειτουργούν κανονικά.

Νωρίτερα, η ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, ανακοίνωσε ότι διεκόπει η μεταφορά δεδομένων από και προς τον λόφο «Μερέντα», με αποτέλεσμα το αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζέλος» να λειτουργεί με μόνο ένα ραντάρ.

Στην καταγγελία ανέφεραν μεταξύ άλλων: «Η σημερινή βλάβη στην ζεύξη δεδομένων με τον λόφο Μερέντα, δεν συμβαίνει για πρώτη φορά, κάτι που εκθέτει ακόμα περισσότερο την Διοίκηση της ΥΠΑ και τους αρμόδιους Διευθυντές, αφού πρόκειται για επανάληψη του ίδιου προβλήματος που συνέβη προ μηνών και για το οποίο η ΥΠΑ διαβεβαίωνε ότι δεν θα επαναληφθεί».

Η ανακοίνωση της ΥΠΑ

Ενημέρωση σχετικά με την αποκατάσταση τεχνικής βλάβης

Στις 19 Φεβρουαρίου 2026 παρουσιάστηκε τεχνική βλάβη στην τροφοδοσία του συστήματος μεταφοράς δεδομένων στη θέση «Μερέντα» προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, προκαλώντας δυσλειτουργία του εν λόγω συστήματος και προσωρινή μείωση χωρητικότητας εξυπηρέτησης αεροσκαφών στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Άμεσα εξειδικευμένο προσωπικό της ΥΠΑ προχώρησε σε διαγνωστικές και διορθωτικές κινήσεις και η τεχνική βλάβη αποκαταστάθηκε.

Η παροχή υπηρεσιών Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας συνεχίζεται απρόσκοπτα.