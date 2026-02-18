Ανακοίνωση σχετικά με την ακρίβεια εξέδωσε η Νέα Αριστερά.

Η Νέα Αριστερά, με ανακοίνωσή της, ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την έντονη ακρίβεια που ,όπως επισημαίνει, διαβρώνει τα εισοδήματα, περιορίζει την κατανάλωση και πιέζει ασφυκτικά νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, καταγγέλλει περικοπές 3,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026–2029 σε κρίσιμους τομείς του Δημοσίου, κάνοντας λόγο για διαρκή λιτότητα και αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους.

Στην ίδια ανακοίνωση υποστηρίζει ότι η επιλογή της κυβέρνησης να ανοίξει τη συζήτηση για συνταγματική αναθεώρηση λειτουργεί ως πολιτικός αντιπερισπασμός απέναντι στα άμεσα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, τονίζοντας πως η χώρα χρειάζεται ουσιαστικές λύσεις για την ακρίβεια και τα εισοδήματα και όχι μετατόπιση της δημόσιας ατζέντας.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

«Ακρίβεια και περικοπές δισεκατομμυρίων: η κυβέρνηση αποδρά μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης»

Τα σημερινά δεδομένα είναι αμείλικτα. η ακρίβεια «τρώει» την κατανάλωση. Η αύξηση του τζίρου στο λιανεμπόριο κινείται χαμηλότερα από τον πληθωρισμό, τα νοικοκυριά εξαντλούν τα εισοδήματά τους και η αγορά στενάζει. Η πραγματική αγοραστική δύναμη συρρικνώνεται, η καθημερινότητα γίνεται όλο και πιο ασφυκτική, και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βλέπουν τον κύκλο εργασιών τους να φρενάρει.

Την ίδια στιγμή αποκαλύπτονται περικοπές 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2026–2029 σε έξι κρίσιμα υπουργεία: Παιδεία, Αγροτική Ανάπτυξη, Πολιτισμό, Ψηφιακή Διακυβέρνηση, Τουρισμό, Περιβάλλον και Ενέργεια.

Δηλαδή περικοπές στο κοινωνικό κράτος, στην παραγωγική βάση και στη δημόσια υποδομή της χώρας. Την ίδια ώρα η χώρα μας έχει αποδυθεί σε μια άνευ προηγουμένου εξοπλιστική κούρσα, κάνοντας μπίζνες με το γενοκτονικό καθεστώς Νετανιάχου και υπό τα χειροκροτήματα που κοινωνιοπαθούς προέδρου Τραμπ

Η εικόνα είναι ξεκάθαρη: ακρίβεια για την κοινωνία και λιτότητα διαρκείας στη δημόσια πολιτική.

Κι όμως, αντί ο πρωθυπουργός να δώσει απαντήσεις για τη συμπίεση των εισοδημάτων και για τις νέες περικοπές, επιλέγει να μετατοπίσει τη συζήτηση στη συνταγματική αναθεώρηση. Πρόκειται για συνειδητή πολιτική απόδραση. Όταν η κοινωνία ζητά λύσεις για το παρόν, η κυβέρνηση ανοίγει θεσμική ατζέντα για να αποφύγει την ουσία.

Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι το Σύνταγμά της. Το πρόβλημα είναι μια κυβέρνηση που διευρύνει τις ανισότητες, αποδυναμώνει το κοινωνικό κράτος και μεταφέρει διαρκώς τα βάρη στους πολλούς. Το διάστημα 2019-24, εισέρρευσαν στη χώρα, λόγω πανδημίας, δεκάδες δισεκατομμύρια τα οποία η κυβέρνηση Μητσοτάκη μοίρασε στους φίλους της έναντι υπηρεσιών τύπου Σκόιλ Ελικίκου. Φάγανε δισ. και τώρα στέλνουν το λογαριασμό στους εργαζόμενους

Η συνταγματική αναθεώρηση απαιτεί αξιοπιστία και κοινωνική εμπιστοσύνη – στοιχεία που η κυβέρνηση έχει απωλέσει. Πριν μιλήσει για αλλαγές στο Σύνταγμα, οφείλει να απαντήσει για την ακρίβεια, για τις περικοπές δισεκατομμυρίων και για τη συρρίκνωση των δημόσιων πολιτικών.

Η χώρα δεν χρειάζεται θεσμικούς αντιπερισπασμούς. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή».