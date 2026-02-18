Οι νεαροί έχουν μεταφερθεί εσπευσμένα στην Αθήνα.

«Στο κόκκινο» είναι η αγωνία για δύο άνδρες από την Εύβοια που υπέστησαν ηλεκτροπληξία υπό συνθήκες που παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του evima.gr, οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου τους παρέχεται η απαραίτητη ιατρική φροντίδα ενώ δεν υπάρχει ακόμα σαφείς εικόνα για την κλινική τους κατάσταση.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε το περιστατικό παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό αν πρόκειται για ατύχημα κατά την εργασία τους, σε οικιακό περιβάλλον ή σε εξωτερικό χώρο ούτε πώς εμπλέκεται ηλεκτρολογικός εξοπλισμός ή αν πρόκειται για απροσεξία κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών.