Δείτε αποσπάσματα από το νέο επεισόδιο της σειράς «Άγιος Έρωτας».

«Άγιος έρωτας» απόψε στις 21:00.

Η Άννα και η Ελένη αποφασίζουν να ακολουθήσουν την καρδιά τους.

Η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος παραλίγο να αποκαλυφθούν, όταν ο Χάρης και η Αναστασία εμφανίζονται απροειδοποίητα στο σπίτι του πατέρα Νικόλαου.

Με τη βοήθεια ενός πρόχειρου ψέματος, η κατάσταση σώζεται, όμως η Χλόη, για να υποστηρίξει τη Δώρα, αναγκάζεται να πει κι άλλο ψέμα, επιβεβαιώνοντας το ανύπαρκτο ραντεβού τους στην αγορά.

Στο νεκροταφείο, η Δώρα αναγκάζεται να διώξει τον Γεράσιμο όταν αντιλαμβάνεται ότι η Σμαρώ τους έχει δει.

{https://www.youtube.com/watch?v=kuuIsbYEz3Y}

Ο Παύλος πληροφορείται πως ο Νικηφόρος ψάχνει τον Βαζούρα, ενώ ο Κυριάκος έρχεται αντιμέτωπος με τις ανησυχίες του Νικηφόρου για τη συμπεριφορά της Άννας.

Η Άννα επιλέγει τελικά την Ελένη και φτάνει κοντά στο να της αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της. Στο Δρομοκαΐτειο, ο Ηλίας συγκρούεται ανοιχτά με τον Διευθυντή, ο οποίος του απαγορεύει να συνεχίσει την ψυχανάλυση της Σοφίας.

{https://www.youtube.com/watch?v=LcCbTKZXg0w}

Ο Αντρέας, σε συνεννόηση με τη διευθύντρια των φυλακών, οργανώνει ένα σχέδιο που επιτρέπει στη Χριστίνα να αποφυλακιστεί άμεσα μαζί με το μωρό της, σκορπώντας χαρά στην οικογένεια Βαρελά.

{https://www.youtube.com/watch?v=KhNNkI6gRws}