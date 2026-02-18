«Η Αθήνα γλεντά με εξωστρέφεια, συμμετοχή, χαρά και συμπερίληψη. Σας περιμένουμε όλες και όλους» τονίζει στο μήνυμά του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Η Αθήνα ετοιμάζεται για ένα διήμερο γεμάτο χρώμα, μουσική και εορταστική διάθεση. Την Κυριακή της Αποκριάς, 22 Φεβρουαρίου, το αθηναϊκό καρναβάλι κορυφώνεται με μια μεγάλη αποκριάτικη παρέλαση και πάρτι στο κέντρο της πόλης, ενώ την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026, τα παραδοσιακά Κούλουμα γιορτάζονται στον Λόφο του Φιλοπάππου. Την επιμέλεια του προγράμματος έχει ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων.



Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η Αθήνα γλεντά με εξωστρέφεια, συμμετοχή, χαρά και συμπερίληψη. Την Κυριακή της Αποκριάς, το κέντρο της πόλης μετατρέπεται σε μια μεγάλη σκηνή γιορτής για όλους. Την Καθαρά Δευτέρα, στον Λόφο του Φιλοπάππου, κρατάμε ζωντανή την παράδοση με μουσική, σαρακοστιανά εδέσματα και χαρταετούς στον ουρανό της πόλης. Σας περιμένουμε όλες και όλους να γλεντήσουμε μαζί!»

Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 – Μεγάλη Αποκριάτικη Παρέλαση στο κέντρο της πόλης

Μικροί και μεγάλοι μασκαράδες θα παρελάσουν στο κέντρο της Αθήνας σε μια μεγάλη αποκριάτικη πομπή που διοργανώνουν ο Δήμος Αθηναίων και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Από τις 16:00, ο ραδιοφωνικός σταθμός 92.3 Λάμψη, με την Καίτη Φαρμάκη, μεταδίδει ζωντανά από την Πλατεία Συντάγματος. Στις 17:00, η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων θα δώσει το έναυσμα για την έναρξη της αποκριάτικης παρέλασης, η οποία θα κατηφορίσει την οδό Ερμού και από την Αιόλου θα καταλήξει στην πλατεία Κοτζιά. Στην πομπή ρυθμό θα δίνουν η ομάδα κρουστών Bloco Swingueira και τα Global Daoulia.

Χαρακτηριστικοί ξυλοπόδαροι θα συνοδεύουν, ενώ η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ελληνική Ομάδα Cheerleaders από τη Χοροκίνηση Ναυπλίου, θα εντυπωσιάσει με τις δυναμικές της φιγούρες. Τον χορό θα σύρουν το Διεθνές Συμβούλιο Χορού – Τμήμα Αθηνών CID UNESCO και ο Σύλλογος Παραδοσιακών Χορών «Μόλυβος». Τη συμπεριληπτικότητα της γιορτής θα τονίσει η ομάδα της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ.

Παράλληλα, από τις 17:00, το πάρτι θα έχει στηθεί στην πλατεία Κοτζιά, με τον Νίκο Ζώη από το 95.2 Athens DeeJay σε ένα live αποκριάτικο DJ set. Η παρέλαση αναμένεται να φτάσει στην πλατεία Κοτζιά κατά τις 18:00, όπου και θα κορυφωθεί η γιορτή με μουσική, χορό και ένα εντυπωσιακό bubble show με αμέτρητες σαπουνόφουσκες.

Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνει ο ηθοποιός Δημήτρης Μακαλιάς.

Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 – Κούλουμα και χαρταετοί στον Λόφο του Φιλοπάππου

Η Αθήνα θα υποδεχθεί τη Σαρακοστή στον Λόφο του Φιλοπάππου. Στις 11:00, η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων θα καλωσορίσει το κοινό, ενώ στις 11:30 θα ξεκινήσει ένα αυθεντικό νησιώτικο γλέντι με τους Νίκο Οικονομίδη και Κυριακή Σπανού. Θα προσφερθούν δωρεάν πλούσια σαρακοστιανά εδέσματα.

Ευχαριστούμε πολύ την Coca-Cola Τρία Έψιλον για την προσφορά χυμών Amita και την μπύρα ΑΛΦΑ ΧΩΡΙΣ, για τη στήριξή τους την Κυριακή της Αποκριάς, καθώς και τους Φούρνους Βενέτη, το εναιθρία Athens και τη ΒΙΚΟΣ COLA, για τη συνεισφορά τους την Καθαρά Δευτέρα.



Δείτε το πλήρες πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων στο: https://www.opanda.gr/images/DIGITAL_PROGRAM_APOKRIES_2026.pdf

Περισσότερες πληροφορίες: www.opanda.gr