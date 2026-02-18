Για το φορολογικό έτος 2025, το έντυπο Ε3 θα υποβληθεί με το ίδιο καθεστώς που ίσχυσε και για το φορολογικό έτος 2024.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διευκρίνισε ρητά ότι τα προσυμπληρωμένα ποσά στους κωδικούς του εντύπου Ε3 δεν είναι δεσμευτικά και μπορούν να τροποποιούνται από τον φορολογούμενο.

Κατά συνέπεια, και για το φορολογικό έτος 2025, το έντυπο Ε3 θα υποβληθεί με το ίδιο καθεστώς που ίσχυσε και για το φορολογικό έτος 2024, δηλαδή με όριο απόκλισης έως 30% στα προσυμπληρωμένα στοιχεία και με τους ίδιους ειδικούς κανόνες ελέγχου.

Το υφιστάμενο πλαίσιο διατηρείται αμετάβλητο, διασφαλίζοντας συνέχεια και σταθερότητα στη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, αλλά και ένα σαφές περιθώριο προσαρμογών ώστε τα δηλωθέντα στοιχεία να αντανακλούν την πραγματική οικονομική εικόνα των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών.

Στην πράξη, η ρύθμιση σημαίνει ότι αν σε έναν επαγγελματία έχουν προσυμπληρωθεί ακαθάριστα έσοδα ύψους 100.000 ευρώ στο έντυπο Ε3, μπορεί να τα διορθώσει είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, έως τα 130.000 ευρώ ή έως τα 70.000 ευρώ αντίστοιχα, χωρίς να ενεργοποιούνται οι ειδικοί έλεγχοι που προβλέπει η απόφαση Α.1045/2025.

Αντίστοιχα, σε περίπτωση που οι προσυμπληρωμένες δαπάνες εμφανίζονται μειωμένες, για παράδειγμα 40.000 ευρώ, ενώ ο φορολογούμενος γνωρίζει ότι οι πραγματικές του δαπάνες ανήλθαν σε 50.000 ευρώ, έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το ποσό αυτό, εφόσον η απόκλιση παραμένει εντός του ορίου του 30%.

Επίσης, όταν έχουν προσυμπληρωθεί έσοδα από τιμολόγια ύψους 20.000 ευρώ, αλλά μέρος αυτών αφορά ακυρωθέντα ή πιστωμένα παραστατικά, ο φορολογούμενος μπορεί να μειώσει τα σχετικά ποσά, αρκεί η τελική διαφορά να μην υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια.

Σε ατομική επιχείρηση όπου έχουν προσυμπληρωθεί αγορές εμπορευμάτων ύψους 60.000 ευρώ, αλλά υπάρχουν τιμολόγια που δεν διαβιβάστηκαν ορθά στο myDATA, επιτρέπεται η διόρθωση του ποσού ώστε να αποτυπώνεται η πραγματική εικόνα της επιχείρησης.

Τέλος, αν για συγκεκριμένους κωδικούς του Ε3 έχουν προσυμπληρωθεί ποσά βάσει στοιχείων τρίτων, όπως πλατφόρμες ή πελάτες, τα οποία δεν συμφωνούν πλήρως με τα λογιστικά βιβλία, ο φορολογούμενος μπορεί να τα προσαρμόσει, υπό την προϋπόθεση ότι η απόκλιση δεν ξεπερνά το 30% και τηρούνται οι ειδικοί κανόνες της σχετικής απόφασης.