Και σήμερα θα είναι ημέρα κακοκαιρίας καθώς και στην Αττική θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες.

Σε πολλές περιοχές θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Συγκεκριμένα, όσον αφορά την Αττική αναμένεται βροχή και λίγες καταιγίδες στο λεκανοπέδιο. Θα είναι μία ιδιαιτέρως άστατη ημέρα με τις βροχές να εμφανίζονται σε λίγη ώρα, γύρω στις 8 το πρωί.

Ο άστατος καιρός θα παραμείνει μέχρι και το απόγευμα ενώ νωρίς το μεσημέρι αναμένονται καταιγίδες στο κέντρο της Αθήνας, στα βόρεια και στα δυτικά προάστια της πόλης. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη ο καιρός θα είναι άστατος στην Αττική. Το πέρασμα της κακοκαιρίας θα είναι σύντομο καθώς από τις 12-1 μμ έως και τις 7-8 μμ θα πέσουν μπόρες και τοπικές καταιγίδες.

Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του OPEN, τα φαινόμενα δεν θα είναι έντονα αλλά τοπικά θα πρέπει να υπάρχει προσοχή. Σε κάθε περίπτωση όλα τα φαινόμενα στην Αττική θα έχουν σταματήσει μέχρι τις 8 το βράδυ.