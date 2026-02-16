Νέα κακοκαιρία θα σαρώσει την χώρα σήμερα και αύριο με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές.

Έντονες καταιγίδες θα σαρώνουν τη χώρα σήμερα και αύριο με το νέο κύμα κακοκαιρία να «χτυπάει» πολλές περιοχές. Γιάννης Καλλιάνος και Κλέαρχος Μαρουσάκης μιλούν για την επικείμενη κακοκαιρία.

Σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου αναμένονται βροχές και καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και μέχρι τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ την Τρίτη αναμένεται νέο, ταχύ αλλά δυναμικό σύστημα κακοκαιρίας.

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι «την Τρίτη έρχεται κακοκαιρία Express αλλά με τοπικά υψηλά Rain Rates σε ήδη κορεσμένα εδάφη».

Όπως αναφέρει, πρόκειται για ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που θα οργανωθεί στην περιοχή της Αδριατικής και θα κινηθεί ανατολικά – νοτιοανατολικά, προσεγγίζοντας και διασχίζοντας τις βόρειες περιοχές της χώρας μέσα σε 24–36 ώρες. Η πίεση στο κέντρο του χαμηλού εκτιμάται κοντά στα 995 hPa, με πιθανή περαιτέρω εμβάθυνση έως και τα 992–991 hPa.

Το σύστημα θα συνοδεύεται από κυκλωνική κυκλοφορία, ευνοώντας έντονη ανοδική κίνηση και ανάπτυξη κατακόρυφων νεφικών μαζών.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Κατά τη διάρκεια της Τρίτης, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα πιο επίμονα και δυνητικά ισχυρά φαινόμενα αναμένονται σε τμήματα των Επτανήσων, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά, στη Δυτική, Κεντρική και Νότια Πελοπόννησο, στα Κύθηρα, στη Δυτική και Νότια Κρήτη – κυρίως στη νοτιοδυτική –, στη Θράκη, στο βορειοανατολικό και ανατολικό Αιγαίο έως και τα Δωδεκάνησα, καθώς και πιθανώς σε τμήματα των νοτίων Κυκλάδων.

Σε επιμέρους περιοχές, όπως η νοτιοδυτική Πελοπόννησος, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και η νοτιοδυτική Κρήτη, τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ραγδαία, με τοπικά ύψη βροχής που μπορεί να ξεπεράσουν τα 70–80 χιλιοστά.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 6–8 μποφόρ, στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο δυτικοί – νοτιοδυτικοί 6–8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο νότιοι – νοτιοδυτικοί 5–7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Βόρεια Ελλάδα από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά από 14 έως 15, στα ανατολικά ηπειρωτικά από 16 έως 18 και στα νησιωτικά τμήματα από 15 έως 19 βαθμούς. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν αποκλείεται να επηρεαστούν παροδικά και ημιορεινές περιοχές.

Κίνδυνος λόγω κορεσμένων εδαφών

Ο κ. Καλλιάνος επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι δεν αναμένονται ακραία συνολικά ύψη βροχής, οι καταιγίδες ενδέχεται να δώσουν μεγάλες ποσότητες νερού σε μικρό χρονικό διάστημα.

Με δεδομένο ότι πολλά εδάφη παρουσιάζουν ήδη υψηλό βαθμό κορεσμού, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για μικρής κλίμακας κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ιρλανδικών διαβάσεων, υπέρβαση της παροχετευτικής ικανότητας μικρών ρεμάτων, λιμνάζοντα ύδατα σε αστικές περιοχές και αποσταθεροποίηση επιχωμάτων.

Συνιστάται αυξημένη επιτήρηση σε ρέματα, χαμηλά σημεία του οδικού δικτύου και περιοχές με ιστορικό πλημμυρικών φαινομένων.

Κλέαρχος Μαρουσάκης

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη στην ουσία θα κυριαρχήσει ο άστατος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Θα έχουμε βροχοπτώσεις πρώτα στη δυτική χώρα, όπου θα έχουμε και καταιγίδες, και σιγά σιγά τα φαινόμενα αυτά, κοντά στις απογευματινές ώρες, θα μετατοπιστούν και μέσα στο Αιγαίο, οπότε στην ουσία μιλάμε για ένα πέρασμα από βροχές. Οι καταιγίδες θα εστιάζονται κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις.

Ο άνεμος θα φθάσει πρόσκαιρα στο Αιγαίο ακόμα και τα 7 μποφόρ. Ο άνεμος αυτός θα βοηθήσει να φύγει η αφρικανική σκόνη και να καθαρίζει η ατμόσφαιρα.

Οι θερμοκρασίες είναι αρκετά καλές για την εποχή στην οποία βρισκόμαστε. Το μεσημέρι η θερμοκρασία θα φθάσει έως και και 15-17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, σήμερα, θα είναι μία ημέρα με άστατες καιρικές συνθήκες. Θα βλέπουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Κοντά στο μεσημέρι με το απόγευμα προς τα ανατολικά του νομού και περιμένουμε βροχές. Ίσως οι βροχές αυτές συνοδευτούν από πρόσκαιρη καταιγίδα για τα πιο νότια, θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα του νομού. Θα περάσει γρήγορα αυτή διαταραχή. Ο καιρός θα καθαρίσει το βράδυ και θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι νοτιοδυτικοί και η θερμοκρασία έως και 15 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε ανοίγματα και κλεισίματα. Ένας άστατος καιρός με λίγες - καθόλου ανησυχητικές- βροχοπτώσεις. Νότιος ο άνεμος και ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι μέχρι και 15 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού

Αυτή η εβδομάδα θα χαρακτηρίζεται από δύο ισχυρά κύματα κακοκαιρίας. Την Τρίτη περιμένουμε τη πρώτη κορύφωση αυτού του άστατου καιρού με περισσότερες βροχές κυρίως στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τη βορειοανατολική - ηπειρωτική χώρα. Περάσματα με βροχές και πιθανόν καταιγίδες - πιο σύντομες- θα δεχθούν τα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Η Τρίτη θα είναι μία ημέρα έντονης κακοκαιρίας θα ενισχυθούν και οι άνεμοι, φθάνοντας τα επίπεδα θυέλλης.

Τετάρτη και Πέμπτη, βελτιώνεται πρόσκαιρα ο καιρός ως προς τις βροχές, έρχονται όμως ψυχρές, αέριες μάζες. Αρχίζει και κατεβαίνει μία πολική αέρια μάζα πιο νότια και θα μας απασχολήσει κοντά στην Πέμπτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση η οποία θα κάνει πιο ευσταθή την ατμόσφαιρα, με τις μετεωρολογικές συνθήκες να βελτιώνονται όσον αφορά τις βροχές. Θα επιμείνουν κάποια φαινόμενα κυρίως στα δυτικά - βορειοανατολικά και το βορειοδυτικό Αιγαίο. Θα κάνει περισσότερο κρύο, για να πάμε κοντά στην εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα. Το κρύο θα είναι έντονο νωρίς το πρωί και το βράδυ.

Την Παρασκευή, περιμένουμε το δεύτερο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που θα εξελιχθεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έρχεται ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό. Θα ξεκινήσουν τα φαινόμενα από τα δυτικά και βόρεια της χώρας μας και σιγά σιγά θα μετατοπιστούν πιο νότια το Σάββατο και την Κυριακή. Θα απασχοληθεί το σύνολο της χώρας μας με αρκετές βροχές και καταιγίδες. Θα ενισχυθούν και οι νοτιάδες και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα το γυρίσει σε βοριά για να πέσει σημαντικά η θερμοκρασία και να οδηγηθούμε προς την Καθαρά Δευτέρα με έναν έντονα χειμωνιάτικο καιρό και τα χιόνια πιθανόν να κατέβουν σε υψόμετρο, κυρίως για την ανατολική και βόρεια Ελλάδα.

Παραμένουμε σε κλοιό διαδοχικών κακοκαιριών με μία τάση για περισσότερο χειμωνιάτικο καιρό προς το τέλος της εβδομάδας με περισσότερο κρύο και ίσως τα χιόνια να κατέβουν και σε χαμηλότερο υψόμετρο.

