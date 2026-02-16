Σε πολλές περιοχές ενεργοποιήθηκε το 112 για τους πολίτες.

Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας έπληξε την Ελλάδα την Κυριακή, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε δεκάδες περιοχές. Θυελλώδεις άνεμοι, ισχυρές βροχοπτώσεις και θαλασσοταραχή οδήγησαν σε πλημμύρες, κατολισθήσεις, καθιζήσεις δρόμων και εκτεταμένες διακοπές μετακινήσεων σε νησιά του Αιγαίου, την Ήπειρο, την Πελοπόννησο και τη Βόρεια Ελλάδα.

Σε πολλές περιοχές ενεργοποιήθηκε το 112 με έκκληση προς τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και παραθαλάσσια τμήματα κατέρρευσαν από τη μανία των κυμάτων.

Ήπειρος: δρόμοι «κόπηκαν» στα δύο – χωριά αποκλεισμένα

Η Ήπειρος βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο, με τα Τζουμέρκα και την Πρέβεζα να καταγράφουν τις μεγαλύτερες ζημιές. Στην επαρχιακή οδό Πραμάντων – Ιωαννίνων, μεγάλος όγκος του δρόμου κατέρρευσε, δημιουργώντας χάσμα δεκάδων μέτρων, ενώ οδηγός σώθηκε την τελευταία στιγμή. Η κυκλοφορία προς Πράμαντα διεξάγεται μόνο μέσω Άγναντων.

Στην περιοχή της Πρέβεζας, κατολισθήσεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε οικισμούς και δρόμους. Το χωριό Μυρσίνη αποκόπηκε πλήρως, ενώ κατοικία υπέστη σοβαρή καταστροφή από πτώση βράχων. Η παραλιακή ζώνη της πόλης μετατράπηκε σε θάλασσα.

Κατάκολο: Μάχη με βράχο 40 τόνων

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε το Κατάκολο, όταν τεράστιος βράχος περίπου 40 τόνων αποκολλήθηκε και απείλησε δεκάδες σπίτια. Ειδικό κλιμάκιο από την Αθήνα τον σταθεροποίησε προσωρινά με συρματόσχοινα, ενώ κάτοικοι απομακρύνθηκαν για λόγους ασφαλείας. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ακολουθήσει ελεγχόμενη απομάκρυνση ή θραύση του βράχου.

Χίος και Σέριφος: Η θάλασσα εισέβαλε στους δρόμους

Στη Χίο, η θαλασσοταραχή και οι άνεμοι μετέτρεψαν τμήματα του παραλιακού οδικού άξονα σε λιμνοθάλασσα. Η Προκυμαία στο λιμάνι έκλεισε όταν το οδόστρωμα υποχώρησε από τα κύματα, ενώ το 112 κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν τις παράκτιες μετακινήσεις.

Ανάλογο μήνυμα εστάλη και στη Σέριφο, όπου τα έντονα φαινόμενα στην περιοχή Λιβάδι ανάγκασαν τις αρχές να ζητήσουν αυστηρό περιορισμό των μετακινήσεων.

Λέσβος και Λήμνος: κατολισθήσεις και διαλυμένοι δρόμοι

Στη Λέσβο σημειώθηκαν καταπτώσεις βράχων σε ορεινές περιοχές, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και στην ηλεκτροδότηση. Ο νέος οδικός άξονας Καλλονής – Σιγρίου παραμένει κλειστός λόγω κατολισθήσεων, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιείται από κατοίκους.

Στη Λήμνο, το οδόστρωμα στην παραλιακή οδό Αγίου Ιωάννη Κάσπακα υποχώρησε, ενώ πλημμύρισε και ο ισθμός του Διαπορίου, αποκόπτοντας τη χερσόνησο Φακού.

Κέρκυρα, Τρίπολη και Πιερία στο έλεος των νερών

Στην Κέρκυρα, ο παραλιακός δρόμος στον Αρίλλα καταστράφηκε, κόβοντας την πρόσβαση σε επιχειρήσεις και τουριστικά καταλύματα. Στην Τρίπολη, εκτεταμένες πλημμύρες κατέστρεψαν καλλιέργειες και μετέτρεψαν αγροτικές εκτάσεις σε λίμνες.

Στην Πιερία, η θάλασσα κάλυψε τμήματα της παραλιακής ζώνης σε Παραλία Κατερίνης και Ολυμπιακή Ακτή, δημιουργώντας εικόνες γενικευμένης πλημμύρας.

Ρόδος και Αλεξανδρούπολη: θυελλώδεις άνεμοι και κλειστοί δρόμοι

Στη Ρόδο, οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, ενώ στην περιοχή της Σορωνής απαγορεύτηκε η διέλευση στο παραλιακό μέτωπο.

Στην Αλεξανδρούπολη, τα έντονα μπουρίνια οδήγησαν στο κλείσιμο της παραλιακής οδού Μάκρης – Μεσημβρίας, ενώ η παραλιακή λεωφόρος της πόλης έκλεισε λόγω φερτών υλικών από την Εγνατία.

