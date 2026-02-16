Το Μπρέντ βρίσκεται στο άνοιγμα των συναλλαγών της Δευτέρας στα 67,75 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑμε τις ενδείξεις ότι ο ΟΠΕΚ+ εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης των αυξήσεων στην παραγωγή από τον Απρίλιο.

Στήριξη στις τιμές προσέφεραν τα στοιχεία που έδειξαν ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αυξήθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο τον Ιανουάριο, λόγω φθηνότερης βενζίνης και επιβράδυνσης της ανόδου των ενοικίων. Οι ενδείξεις σταθεροποίησης του πληθωρισμού ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω αποκλιμάκωση των επιτοκίων, κάτι που θεωρείται θετικό για την οικονομία. Ωστόσο, επισήμανε ότι αρνητικός παράγοντας παραμένει το ενδεχόμενο περαιτέρω αύξησης της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ.

Στις προηγούμενες συνεδριάζεις οι τιμές του πετρελαίου είχαν ενισχυθεί από τις ανησυχίες ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να προχωρήσουν σε στρατιωτική ενέργεια κατά του Ιράν, με φόντο το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ωστόσο, δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη, ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη μέσα στον επόμενο μήνα, συνέβαλαν στην υποχώρηση των τιμών.

Πέρα από τη Μέση Ανατολή, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι ο επόμενος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. Οι εξελίξεις γύρω από τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και τη Ρωσία αναμένεται να αποτελέσουν τους βασικούς βραχυπρόθεσμους καταλύτες για την αγορά, ενώ εκτίμησε ότι οι παγκόσμιες προμήθειες παραμένουν επαρκείς και ότι στις τιμές των συμβολαίων έχει ήδη ενσωματωθεί ένα γεωπολιτικό ασφάλιστρο 5 έως 7 δολαρίων ανά βαρέλι.

Την ίδια ώρα, οι ΗΠΑ χαλάρωσαν τις κυρώσεις στον ενεργειακό τομέα της Βενεζουέλας, εκδίδοντας δύο γενικές άδειες που επιτρέπουν σε διεθνείς ενεργειακές εταιρείες να δραστηριοποιούνται σε έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου στη χώρα, καθώς και σε άλλες επιχειρήσεις να διαπραγματεύονται συμβάσεις για την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ, οι πωλήσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα που ελέγχονται από τις ΗΠΑ έχουν ήδη ξεπεράσει το 1 δισ. δολάρια και αναμένεται να αποφέρουν επιπλέον 5 δισ. δολάρια τους επόμενους μήνες.