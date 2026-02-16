Πώς θα κάνετε την αίτηση για να έρθουν στο κοντινό σας φαρμακείο.

Μια σημαντική αλλαγή τίθεται από σήμερα σε εφαρμογή στη χορήγηση των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), προσφέροντας στους ασθενείς με σοβαρές παθήσεις μια τρίτη, πιο άμεση και ανθρώπινη επιλογή παραλαβής: το φαρμακείο της γειτονιάς τους. Πέρα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και την κατ’ οίκον αποστολή, οι ασθενείς μπορούν πλέον να παραλαμβάνουν τα φάρμακά τους από ιδιωτικά φαρμακεία, έχοντας παράλληλα πρόσβαση σε άμεση φαρμακευτική υποστήριξη.

Η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ τίθεται σήμερα σε λειτουργία, με τη συμμετοχή 10.500 από τα 10.850 φαρμακεία της χώρας. Στην πρώτη φάση εντάσσονται ασθενείς με καρκίνο και σκλήρυνση κατά πλάκας, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αίτημά τους και να παραλαμβάνουν τη θεραπεία τους από το φαρμακείο που θα επιλέξουν, βάσει προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος.

Η νέα διαδικασία αφορά αρχικά περίπου 23.000 συνταγές τον μήνα, με στόχο να φτάσει τις 66.000 μέσα σε τρεις μήνες — αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο ένα τρίτο των συνολικών συνταγών ΦΥΚ, οι οποίες ανέρχονται σε 180.000 μηνιαίως. Τον επόμενο μήνα εντάσσονται οι βιολογικοί παράγοντες anti-TNF (25.000 συνταγές), ενώ ακολουθούν ασθενείς με Ηπατίτιδα Β και D και άσθμα (18.000 συνταγές).

Τα φάρμακα παρέχονται δωρεάν στους ασθενείς. Οι φαρμακοποιοί αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ με 20 ευρώ ανά συνταγή για την εκτέλεση και χορήγηση, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη συλλογική σύμβαση του Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Απόστολος Βαλτάς, χαρακτήρισε τη ρύθμιση «ουσιαστική κοινωνική τομή», επισημαίνοντας ότι καταργεί τις πολύωρες αναμονές και τις αναγκαστικές μετακινήσεις ασθενών και φροντιστών. Όπως τόνισε, το νέο σύστημα επαναφέρει στο επίκεντρο την αξιοπρέπεια του ασθενούς και ενισχύει την προσωπική σχέση με τον φαρμακοποιό, που μπορεί να παρέχει καθοδήγηση για τη σωστή χρήση της θεραπείας και τη διαχείριση παρενεργειών.

Πώς γίνεται η επιλογή ιδιωτικού φαρμακείου

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή και απλή:

Ο ασφαλισμένος εισέρχεται στην πλατφόρμα fyk.eopyy.gov.gr και συνδέεται με τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet και τον ΑΜΚΑ.

Στην πρώτη είσοδο επιβεβαιώνει το email του για μελλοντική επικοινωνία.

Εμφανίζονται οι διαθέσιμες συνταγές ΦΥΚ που ανήκουν στις εγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες.

Επιλέγει το φαρμακείο της προτίμησής του με βάση περιοχή, διεύθυνση ή επωνυμία.

Προαιρετικά δηλώνει έως τρεις εξουσιοδοτημένους παραλήπτες.

Υποβάλλει το αίτημα, το οποίο ελέγχεται και εγκρίνεται από τον ΕΟΠΥΥ εντός δύο ημερών.

Μετά την έγκριση, ακολουθεί η προετοιμασία και αποστολή του φαρμάκου στο επιλεγμένο φαρμακείο.

Ο ασφαλισμένος και το φαρμακείο ενημερώνονται ηλεκτρονικά σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, μέχρι την τελική παραλαβή και εκτέλεση της συνταγής.